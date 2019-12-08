Интересные факты о синицах

Ну кто не знает милую синичку. Это очень распространенная птица на территории нашей страны. Она очень осторожна, что делает ее трудной мишенью для хищников. Кошка не прочь поймать синицу, но та как правило всегда начеку. Садоводы любят это создание, синички поедают вредителей, чем помогают сохранить урожай на садовом участке. Что же ещё можно узнать об этом существе? Давайте углубимся в эту тему.

Синица распространена не только по всей России, ее можно встретить и в других странах. Интересно, что ту самую синицу с жёлтой грудкой можно обнаружить даже на севере Африки.

Удивительно, но во время того, как синичка начинает гнездится она способна отложить от десяти до двенадцати яиц. А это достаточно большое количество для такой маленькой птички.

На планете существует примерно шестьдесят пять разных видов синиц. Причем интересно появление названия этой птички. Считается, что в русском языке название созвучно щебету синицы. Ее щебет напоминает "си-синь-си".

Несмотря на свои небольшие размеры, синички очень прожорливы. Они могут охотиться на насекомых целый день. Даже если синица будет сыта, то не перестанет добывать корм. Лишнее она будет методично носить в гнездо и складывать, чтобы съесть это позднее.

Интересно, что синицы в отличии от других пернатых очень неизбирательны в еде. Они едят абсолютно всех насекомых. В их меню входят даже те насекомые, которых другие птицы есть не станут.

Синички настоящие певцы. Лексикон их очень широк. Исследования показали, что синички способны издавать сорок различных звуков.

Обычно синицы предпочитают селится возле человека. Это обусловлено тем, что люди представляют синицам более широкую кормовую базу. Но в природе, где нет человека, синицы предпочитают селиться в дубовых рощах. Как известно в дубах часто есть дупла, где синицы предпочитают обустраивать свои гнезда.

Синички по своему размеру похожи на знакомых воробьев. Размер этой птички примерно пятнадцать сантиметров, а вес редко бывает больше двадцати грамм.

Не обошло синиц внимание монархов. Сегодня в музее можно найти указ Людовика Барского, который он издал в четырнадцатом веке. В нем говорится, что синица считается очень полезной птицей и охота на нее становится вне закона.

Эта птица несмотря на природную осторожность очень хорошо поддается приручению. Сегодня во многих парках можно наблюдать как синицы берут корм прямо с руки человека. Также многие предпочитают держать синичку дома в клетке.

Синицы очень преданы своему партнеру. Обычно они создают семью на всю жизнь. Причем в случае гибели одного из партнеров, второй очень тяжело переносит утрату.

Интересно, но синицы в отличие от большинства птиц, за один сезон откладывают яйца два раза. Другие же птицы делают это только один раз.

Синицы достаточно умны и хитры. Они приспособились использовать для выживания человека. Делают они это очень интересно. Когда с наступлением холодов одни птицы летят на юг, синицы мигрируют поближе к теплым городам. Как известно температура воздуха в городе всегда выше, а кормовая база значительно шире.

Любопытно, но эти красивые, небольшие существа способны уничтожать больше вредных насекомых, чем все остальные птицы вместе взятые. Поэтому фермеры часто привлекают на свои поля и сады синичек. Для этого они развешивают на своих участках кормушки.

Увы, но у синичек есть враги. Их гнезда часто подвергаются нападению дятлов или белок.

В природе существует только один вид синичек, которые способны самостоятельно создать себе укрытие. Они выщипывают гнилую сердцевину из дерева, делая себе дупло. Другие виды синичек используют для гнезда уже существующие дупла деревьев или укрытия, созданные человеком.

Для тех, кто любит кормить синичек в ближайшем парке, надо помнить, что ни в коем случае птицам нельзя давать черный хлеб. Оказывается, в составе такого хлеба есть вещества, которые вполне могут убить птицу или вызвать тяжёлое отравление.

Очень интересно у синиц происходит процесс высиживания кладки. Весь период самка не покидает гнезда. Заботу о ее кормлении берет на себя самец. Он заботливо работает и постоянно приносит своей партнерше все новые порции вкусного корма.

Синицы не из тех пернатых, которые заботятся о заготовке корма на зимний период. Но зато они с успехом разоряют чужие запасы. Они спокойно воспользуются запасами других птиц или мелких животных. Особенно часто синицы пользуются запасами белок.

Очень интересным можно назвать способ полета синичек. Несмотря на высокую скорость полета, они крайне редко машут крыльями. Это дает им возможность тратить на полет значительно меньше энергии чем большинству других видов птиц.

Интересно, но синички никогда не станут пить грязную воду. Они в любом случае отыщут источник чистой воды, но ни за что не будут утолять жажду из городской лужи.

Очень жаль, но жизнь этой птички в природе очень трудна и опасна. Обычно продолжительность жизни на воле у синички не превышает двух, максимум трех лет. А вот если синица живет в неволе и за ней хорошо ухаживают, то она вполне может прожить целых пятнадцать лет.

Как мы уже говорили выше, синички являются всеядными. Но они отличаются одной страшной привычкой. Синицы некоторых видов нередко охотятся на летучих мышей. Поймав добычу, они не едят ее мясо, а пробивают череп и высасывают мозг.

Фото: travelnews. lv