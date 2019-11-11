Пиксибоб - настоящая домашняя рысь

Пиксибоб считается редкой короткохвостой породой, вместе с мейн-кунами их прозвали домашними рысями. Правда, данные породы совсем разные. Кто любит необычных котов, пиксибоб придется вам по душе.

Кошка появилась в Америке, но официально была зарегистрирована в 1980 году. Пиксибоб считается новой породой. Порода получилась, потому что скрестили домашнюю кошку с североамериканской рысью. Порода была изучена в лаборатории, доказав, что дикая и домашняя кошка имеют общие черты, поэтому они могут размножаться. Пиксибоб считается популярной породой в Америке, американцы считают данную породу своим достоянием.

Кошки плохо переносят переезды на большие расстояния, они могут заболеть и умереть. Участвовать в конкурсе кошки смогли лишь с 1998 года, однако им не помешало стать популярными.

Тело кошек среднее, самцы весят 10 кг, самки весят 5 кг. Спина имеет явный изгиб, когда кошка идет, ее лопатки видны. Походка мягкая, плавная. Лапы кошки сильные, правда, задние лапы длиннее передних. Хвост пиксибоба кроткий, в длину не больше пяти сантиметров. Помните, хвост всегда должен быть прямым, без заломов. Голова имеет грушевидную форму с большим носом. У кошки большие уши, иногда на них встречаются кисточки. Глаза зеленые, имеют миндалевидную форму. Шерсть мягкая, упругая.

Характер пиксибоба мягкий, доверчивый, кошка всегда привязана к хозяевам дома. Пиксибоб любит всех жителей дома одинаково. Обожают находиться в центре внимания, всегда нуждаются в общении. Когда пиксибоб долго находится в одиночестве, он начинает страдать, грустить, тосковать. Кошки верные, как собаки. Кошка пиксибоб любит резвиться, играть обладает веселым нравом. Они будут приносить игрушки в зубах, любят прыгать, всегда откликаются. Пиксибоб обожает детей, всегда с ними играет, не испытывает агрессии.

Кошка обладает умом, сообразительностью, любознательностью. Иногда может показаться, что кошка понимает речь человека. Ночью кошка спит, не мешая хозяевам. Она никогда не потребует еды, а будет верно ждать.

Пиксибоб порода неприхотливая, пару раз ей требуется вычесать шерсть, начиная с головы плавно переходя к хвосту. Кошка обожает находиться в воде, поэтому купание не добавит хлопот. Кошка очень энергичная, иногда ей необходимо выплескивать энергию на улице, где она забирается на деревья. На прогулку выводите кошек только на поводке.

Благодаря генетике, кошка имеет хорошее здоровье, хорошо чувствует себя в жаре и холоде. Помните, что иногда кошку нужно показывать врачу, для профилактики. Кошке ставят прививки от инфекций, паразитов.

Фото: cat.mau.ru