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Автор Марина Расторгуева

Какие прививки нужны котенку?

Зоосфера » Кошки

Первые несколько недель жизни котенок находится под защитой своей мамы-кошки.  После забора котенка от матери его естественная защита становится слабее. Но как  должен действовать хозяин для обеспечения своевременной защиты котенка?

Зачем нужна вакцинация?

Грудное молоко матери, которое выделяется в первые дни появления котенка на свет, содержит в себе очень много антител. Благодаря этим антителам котенок обеспечен первичным иммунитетом. Со временем количество антител становится меньше, но их все еще достаточно для поддержания иммунитета котенка к инфекциям.

При отлучении от матери собственных антител котенку достаточно не будет. Поэтому для защиты от различных инфекций котенку должны быть сделаны прививки, которые помогут сформировать собственный активный иммунитет.

Общие указания

Ветеринары рекомендуют за 2 недели до вакцинации на всякий случай пролечить котенка от глистов с помощью капель или таблеток. Дозу нужно рассчитывать строго в соответствии с весом котенка. Эту процедуру рекомендуется проводить хотя бы 2 раза в год.

Если котенок  будет гулять на улице, то увеличьте число процедур до 4. Также обрабатывайте шерсть животного от блох и клещей раз в месяц.

После введения вакцины в течение дня котенок может потерять аппетит, быть апатичным или страдать повышением температуры. Пугаться этого не станет, это типичная реакция организма на антиген.

Первый прием у врача и первая прививка

К специалисту лучше всего обратиться сразу после того, как вы забрали котенка. Ветеринар осмотрит его, измерит температуру и спросит вас о его состоянии. Животное допустят к вакцинации, если с ним будет все в порядке.

Первую прививку нужно делать, когда котенку исполнится 2 месяца. Прививка поможет предотвратить чумку, герпес и бешенство. Через 3 недели проводится повторное вакцинирование для закрепления результата.

Вакцинация взрослого животного и плановые визиты

В дальнейшем животное нужно прививать раз в год до конца жизни. Любимец должен быть полностью здоровым. Если у вас кошка, то она не должна быть беременна.

После первой прививки ветеринарную клинику необходимо планово посетить, когда животному исполнится полгода. Зубы котенка сформируются, и можно будет провести стоматологический осмотр.

Стерилизация и кастрация

Когда вы взяли котенка, вам нужно определиться, будете ли вы его кастрировать или стерилизовать. Операцию рекомендуется проводить, когда котенку исполнится год. Необходимо заранее посетить ветеринара, чтобы убедиться в здоровье своего питомца. Если противопоказаний не будет, вам одобрят операцию.

Фото: center-slon.ru

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