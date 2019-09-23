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Автор Диана Гаврилова

Шесть советов, как сделать жизнь вашей кошки активней

Зоосфера » Кошки print

Развеселить собаку, чтобы она стала активнее, гуляя по кварталу или играя в игрушки, — это легкая задача и довольно распространенная практика здоровья домашних животных. Но когда дело доходит до кошек, многие люди не осознают ценность упражнений.

Многие ветеринары рекомендуют кошачьи тренировки, чтобы сохранить здоровье кошки до старости. И хотя кошка не будет тренироваться так же легко, как собака, есть несколько стратегий, которые помогут вам сохранить вашу кошку активной и подвижной.

Попробуйте эти советы по кошачьим упражнениям:

1. Две кошки

Поскольку кошка не будет отвечать на ваши попытки поиграть так же легко, как собака, есть простое решение для того, чтобы кошки могли получить необходимую активность: найдите ей четвероногого друга. Пара кошек, которые хорошо ладят друг с другом, получат массу упражнений в своих играх и гонках. Некоторые старые кошки играются друг с другом все еще как котята.

2. Кошачья башня

Многоуровневые башни для кошек, которые продаются онлайн и в зоомагазинах, являются еще одним хорошим способом обеспечения того, чтобы у вашей кошки было много мест для игр и площадок для лазания. Можно помещать небольшие угощения в разные части башни, чтобы поощрять игру.

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3. Держите вокруг много игрушек

Лучшая стратегия для кошачьих тренировок — предоставить им множество вариантов в виде игрушек. И это не обязательно должны быть дорогие игрушки из зоомагазина. Вы можете использовать повседневные предметы домашнего обихода в качестве игрушек, чтобы побудить кошек тренироваться. Вспомните шарики для пинг-понга.

4. Используйте лазер

Мало что может развлечь вас больше и заинтересовать вашу кошку, чем лазерная указка. Лазерные игрушки часто являются хорошим развлечением, но следите за ними с помощью настоящей игрушки, которую кошка может поймать, чтобы избежать зацикливания и разочарования из-за невозможности поймать луч света. Никогда не направляйте луч прямо в глаза кошки.

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5. Используйте кошачью мяту с умом

Это полезный инструмент для тренировки вашей кошки, но лучше использовать ее только в соответствующих ситуациях. Помните, что не все кошки реагируют на кошачью мяту. Кроме того, никогда не давайте кошачью мяту перед стрессовым событием, таким как поездка к ветеринару. Ваш ветеринар поблагодарит вас!

6. Беговая дорожка

Хотите верьте, хотите нет, но вы можете научить свою кошку бегать на беговой дорожке для упражнений. Лучше начинать, когда они молоды, у них много энергии для сжигания жира и их легко соблазнить игрушкой. Кроме того, вы всегда должны следить за кошкой, пока она на беговой дорожке". Кошки могут бегать со скоростью до 45 км в час, но начинайте с небольшой скорости и понемногу увеличивайте, потому что вы не знаете, какова скорость вашей кошки.

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Фото: canineclubgp. com

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Шесть советов, как сделать жизнь вашей кошки активней
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