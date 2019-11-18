Топ 5 самых умных животных на планете

Конечно сам человек уверен, что он венец творения и благодаря высокому интеллекту ему удалось обжить практически все уголки планеты. Более того, человек смог даже покинуть планету благодаря силе своего разума. Но вместе с тем, он почему-то решил, что только человек может претендовать на право считать себя единственным интеллектуалом на планете. Но это не так, есть животные чьи способности не менее уникальны. И сейчас мы попробуем вам это доказать.

Шимпанзе.

Это животное является наиболее близким к человеку видом. Интеллект шимпанзе уникален и по некоторым показателям не уступает человеческому. Это животное, как и человек использует орудия труда, оно прекрасно применяет палки и камни, причем делает это вполне сознательно. Но и это не все. Они способны обрабатывать орудия труда или выбирать более подходящее. Например, они могут очищать палки для удобства пользования, или слегка затачивать камни, для того, чтобы этим камнем можно было разбить самый твердый орех. Также шимпанзе может узнать себя в зеркале, а это не под силу большинству обитателей нашей планеты.

Шимпанзе способны и на более интересные вещи. Доказано, что они могут выучить язык глухонемых и использовать его в общении. Более того, есть данные, когда самка шимпанзе научила этому языку своего детёныша. Но такое они проделывают только когда общаются с человеком. Также есть доказательства, что эти обезьяны используют огонь. Когда горит лес, то шимпанзе идет за огнем и подбирает поджарившихся животных.

Ну и самое интересное. У этого вида обезьян было обнаружено нечто, что можно назвать религией. Пока объяснения этому нет, но ученые не теряют надежды решить эту загадку. У некоторых групп шимпанзе есть странная особенность. Когда они проходят мимо одного дерева, то кидают в него камни. Это точно говорит, что они совершают какой-то ритуал, но что заставляет их это делать, пока неизвестно.

Слоны.

Это не только самое крупное сухопутное животное, но и одно из самых интеллектуальных. Память слона поистине уникальна. Они прекрасно понимают речь человека и запоминают очень длинные маршруты, которые исчисляются десятками километров к водопою. Причем помнят слоны такие маршруты годами и способны передавать информацию молодому поколению.

Интересно, но есть данные, что слоны могут различать разговоры охотников и безобидных собирателей. Например, когда они слышат разговор охотников, то стараются уйти подальше, а когда слышат речь обычных крестьян, то ведут себя спокойно. Также слоны способны узнать человека или своего собрата даже если не видели его несколько десятков лет.

Нередко можно увидеть как слон использует примитивное орудие труда, это может быть палка с помощью которой он пытается докопаться до воды. Некоторые особи могут понимать простые арифметические действия, например, когда количество предметов уменьшается или увеличивается. А беременные слонихи часто употребляют растения, которые оказывают лечебный эффект.

Австралийский сокол.

Поведение этой птицы поистине уникально. На языке аборигенов Австралии, проживающие там четыре вида хищных птиц, обозначаются одним словосочетанием "огненные птицы". Все дело в их очень интересном поведении. Эти птицы способны возобновлять, начинать и поддерживать пожары. Как это ни странно, но птицы могут выхватывать из огня горящие ветки и переносить их туда, где пожар снова возгорится. Иногда они хватали горящие головешки даже из человеческих костров. Причина в том, что пожары выгоняют из нор мелких животных, а они являются основной кормовой базой этих птиц. Сейчас над этим феноменальным явлением работает целая научная группа.

Касатки.

Об интеллекте морских млекопитающих слагают легенды и пишут научные труды. Среди этих животных надо отдельно сказать о касатках. Это крайне социальные животные. Они живут семьями и делятся на хищников и рыболовов. Причём, что интересно, эти группы не взаимодействуют друг с другом. Касатки живут в очень сплоченном сообществе, они всей группой обучают молодежь. Причем у каждой группы есть своя система звуков с помощью которой они общаются. Интересно, что у каждой группы свой диалект и другие касатки его не понимают. Также подобные группы разрабатывают индивидуальные способы и тактики охоты, которые также передаются по наследству. Системы охоты крайне интересны и разнообразны. Например, одни загоняют косяки рыбы на мелководье, другие окружают косяк пузырями воздуха, а некоторые даже научились сталкивать тюленей с плавучих льдин. В неволе касатки прекрасно дрессируются, они могут узнавать своего дрессировщика. Были даже предприняты попытки использовать касаток в военных целях.

Вороны.

Ещё один вид очень умных птиц — это вороны. О сообразительности этой птицы знают все. Ворона способна повторять звуки, причем некоторые слова они произносят вполне сознательно. Вороны в совершенстве способны использовать орудия труда, например, доставать палочкой личинку. Более того, они способны выполнять многозадачные процессы. Например, для того, чтобы достать корм из пробирки с водой, ворона вполне может наполнить ее камнями, чтобы поднять уровень воды. Также вороны используют дым дымоходов, чтобы избавится от блох. Вороны могут развлекаться, например, кататься с ледяной горки. Часто для этих целей они используют покатые крыши частных домов.

Фото: worldwidequest. com