Голубка-героиня Шер Ами спасла 200 солдат во время Первой мировой войны

3:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Интересное

Военные истории часто наполнены рассказами о невероятных героях. А есть истории о военном времени, которые настолько диковинны, что в них очень сложно поверить. Как и в рассказе о Шер Ами, крошечной крылатой посланнице, которая спасла почти 200 мужчин от огня, просто доставив сообщение.

История невероятна не потому, что Шер Ами была женщина, так как на войне их было очень мало, а потому, что Шер Ами была голубем.

Военные голуби были дико популярны во время войны. Их способность летать через районы боевых действий и доставлять послания сделала их очень полезными во время войны. Когда они доставляли сообщение, голуби летели обратно в свой домашний курятник на безопасной земле. Вскоре немцы начали сбивать почти каждого голубя, которого они видели, зная, что они, вероятно, перевозили важную информацию.

Героический подвиг Шер Ами

13 октября 1918 года майор Чарльз Уайт Уиттлси оказался в отчаянном положении. Будучи вынужденным отступить в небольшую долину на склоне холма, он и 194 его людей оказались в ловушке за вражеской линией. Немцы наступали со всех сторон, не оставив им места для побега. Исчерпав свои ресурсы, они боролись за свою жизнь.

Затем, как будто их положение не было достаточно тяжелым, их собственные войска начали стрелять по ним, не понимая, кем они были, и полагая, что они были немецкими войсками. Уиттлси пытался посылать сообщения своим войскам, но они постоянно прерывались и часто перехватывались немцами.

Итак, майор Уиттлис обратился к вековой технике надежной доставки сообщений — голубю.

Его первый голубь, несущий сообщение: "Многие ранены. Мы не можем эвакуироваться", был сбит. Его второй голубь в этот раз нес более страшное послание: "Люди страдают. Можно ли отправить поддержку?" — также был сбит. Третий голубь доставил неправильные координаты, что привело к тому, что заградительный огонь нацелился на мужчин, а не помогал им.

Наконец, у Уиттлси остался последний голубь, известный как Шер Ами. На бумаге Уиттлси написал, как он надеялся, его последнее сообщение: "Мы идем по дороге, параллельной 276,4. Наша собственная артиллерия обстреливает нас. Ради всего святого, прекратите это".

Когда Шер Ами взлетела, немцы заметили и начали стрелять в нее. Одна из пуль попала, почти сбив ее. Двадцать пять минут спустя она успешно доставила свое сообщение, тем самым спасла жизнь всем мужчинам, попавшим в ловушку в долине.

Хотя битва Уиттлси закончилась, бой Шер Ами только начиналась.

Выстрел, который чуть не убил ее, вызвал смертельные раны. Немец попал ей в грудь, в результате чего взрыв ослепил ее на один глаз и почти полностью отрубил ей ногу. Когда она прибыла к месту назначения, нога висела на одном сухожилии.

Армейские медики работали, чтобы спасти ее жизнь, так как она только что стала героем 77-й пехотной дивизии. Хотя врачи не смогли спасти ее ногу, они вырезали для нее небольшой деревянный протез, чтобы она могла стоять. После того как она выздоровела, ее отправили в Соединенные Штаты.

За заслуги перед своей страной она была названа талисманом Департамента обслуживания и награждена медалью Кокса де Герра. Сегодня птица остается одной из самых знаменитых военных голубей в мире.

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