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Ирина Гусакова

Тонкинез – кошка с глазами аквамаринового цвета

Зоосфера » Кошки

Этот гибрид бурманской и сиамской кошек уже давно не кажется каким-то диковинным зверем. Грациозные красавицы с глазами оттенка аквамарина подойдут тем любителям кошачьего племени, которые хотят видеть рядом с собой преданную и ласковую спутницу.

Тонкинез – кошка с глазами аквамаринового цвета

История породы тонкинез

Порода возникла в 1960 году совершенно случайно. Заводчица в Канаде никак не могла заставить спариваться свою бурманскую кошку с представителями своей породы. Зато та подпустила к себе красавца сиамской породы. При скрещивании двух пород получился необычный гибрид. Котята родились с глазами цвета морской волны, и у них был тонированный окрас. Однако новой породе многие были не рады. Заводчики бурманских кошек и сиамцев даже слышать не хотели об этом, считая, что новый гибрид не соответствует лучшим качествам этих двух пород:

  • у сиамцев хрупкость,
  • у бурманской кошки мускулистость.

Тонкинские кошки с округлой головой и телом среднего размера не впечатлили заводчиков. Более того, тонкинезов даже не хотели определять как отдельную породу, ведь прошло слишком мало времени. Однако спустя годы справедливость восторжествовала, и тонкинезов признали.

Характер тонкинеза

Тонкинезы — преданные создания, они будут вертеться около хозяина, требуя ласки и внимания. Эта порода отличается дружелюбностью, тонкинезы с удовольствием подружатся со всеми членами семьи, особенно с детьми, с которыми кошка быстро найдет чем заняться. Подружится тонкинез и с другими питомцами, ревновать он точно не будет.

Тонкинезы — компанейские, как только вечером семья соберется вместе, тонкинез будет тут как тут. Кошка не только разделит все занятия хозяина, но и с удовольствием посидит на коленях после тяжелых хлопот. Тонкинезы отличаются говорливостью, любимец будет напоминать о себе мурлыканьем при каждом удобном случае. Правда, голос у них не особенно громкий, в чем тоже есть свои преимущества. Тонкинезы также очень любят гостей, питомец с удовольствием первым побежит открывать дверь, если услышит звонок.

Тонкинезы подойдут для большой семьи, они не выбирают себе одного хозяина, поскольку стараются записать себе в друзья каждого члена семьи. Кошки эти не конфликтные, если назревает в семье буря, то они сразу же стараются сгладить все неловкие моменты. Но хозяевам стоит проявлять бдительность, если они отпускают кошек погулять. Тонкинезы очень общительные, поэтому с удовольствием последуют за понравившимся незнакомцем.

Ухаживать за тонкинезами несложно

Этим кошкам понадобится когтеточка, иначе следы от когтей останутся на вашей мебели и обоях. Поскольку эти кошки игривые, им понадобятся игрушки. Спать мурлыки с синими глазками предпочитают с хозяевами, поэтому не стоит тратиться и покупать им отдельный домик. Раз в неделю надо проверять кошке зубы, уши и глаза на наличие загрязнений. Когти подстригаются по необходимости. Вычесывать любимицу придется раз в неделю. У тонкинезов нет особых проблем со здоровьем. Среди характерных заболеваний наблюдаются проблемы с сердцем, астма, возможно косоглазие.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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