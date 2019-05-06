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Сергей Бухранский

Ошейник может нанести вред собаке: подумайте, прежде чем сильно дёргать поводок

Зоосфера » Собаки

Вопрос о том, может ли нанести вред собаке ее ошейник, может показаться странным. Действительно, если бы ошейники вредили, то кто бы их приобретал для питомцев? Но дело в том, что строение шеи собаки и человека очень похоже, а теперь представьте, что бы вы чувствовали, если бы вас дергали за петлю, накинутую на шею.

Ошейник может нанести вред собаке: подумайте, прежде чем сильно дёргать поводок

Сильное натягивание поводка пережимает позвоночник

Некоторые владельцы собак бездумно сильно тянут и постоянно дёргают собаку, добиваясь таким образом послушания. Это неправильно и вредно для животного. Постоянное давление на артерии повышает давление в голове собаки. Подобные частые действия могут привести к увеличению давления в глазных яблоках.  Также это вредно и для щитовидной железы.

Сильное натягивание поводка пережимает позвоночник, и собака начинает чувствовать онемение конечностей. Иногда такую реакцию путают с аллергией. Это когда собака вдруг начинает тщательно вылизывать свои лапы. Перед тем как дать собаке супрастин, подумайте, может, перед этим вы сильно тянули за поводок?

Также на шее из-за сильного трения могут исчезнуть шерсть и образоваться рана. И это иногда пытаются списать на дерматит.

Хуже всего дела обстоят со специальными ошейниками

Например, если неумело применять "удавку", можно довести собаку до потери сознания. Иногда хозяева и вовсе повреждают позвоночник собаки. Но не только можно физически навредить животному. Страх постоянного удушения способен вызвать агрессию по отношению к хозяину.

Отдельно надо сказать и о строгом ошейнике. Этот ошейник создан для корректировки поведения, но многие хозяева используют его как повседневную вещь. Бывали случаи, когда "строгач" протыкал артерию собаки и та погибала. Такие ошейники нужно использовать только после инструктажа с опытным дрессировщиком. Постоянное ношение строгача держит собаку в постоянном стрессе, а это прямой путь к озлоблению животного.

Используйте вместо ошейника шлейку

Посмотрите правде в глаза, если вы не можете себя контролировать, лучше используйте вместо ошейника шлейку. Это совершенно безопасный атрибут. Возможно, вы не можете найти подход к собаке, так зачем ее мучить? Шлейка решит массу проблем. Тем более что есть породы, которые в силу своего строения имеют проблемы с дыханием. Таким собакам просто опасно ходить в ошейнике.

Вывод такой. Если ваша собака постоянно тянет поводок, либо займитесь дрессировкой и научите собаку ходить рядом, либо не издевайтесь над ней и купите шлейку.

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Ошейник для собаки, опасное и наивное заблуждение
Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака
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