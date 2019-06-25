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Автор Сергей Бухранский

Какие овощи можно собаке

Зоосфера » Собаки print

Извечным спором собаководов является спор о пользе или вреде овощей. И каждый находит аргументы в свою пользу. Давайте попробуем разобраться в данном вопросе и определиться можно ли кормить собаку овощами или нет?


Голодовка у Хаски | Чем кормить собаку ?

Собака является всеядным животным, а уже этот факт говорит в пользу овощей. Другое дело, что не все овощи полностью перевариваются, но вреда от них нет однозначно. Более того, многие овощи полезны для собачьего организма.

Возможно многие отмечали, что у собак могут быть интересные предпочтения. Иногда собака просто трясется при виде капусты или болгарского перца. Если это ваш случай, то не отказывайте собаке в таком удовольствии. Старайтесь угощать собаку любимыми овощами в промежутках между основными кормлениями.

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Овощи собакам можно давать в любом виде. Их можно немного варить или запекать. Прошедшие обработку овощи усваиваются значительно лучше, чем сырые. Важно готовить их совсем немного, около 10 минут. В каком бы виде вы не давали собаке овощи, их нельзя солить и добавлять специи. Допускается небольшое количество растительного масла.

Нужно помнить, что собакам с белой шерстью не рекомендуется давать красные или оранжевые овощи. У таких собак часто бывает аллергия на красные продукты. В любом случае, в первый раз овощи давайте в небольшом количестве, чтобы точно знать, что аллергии не будет.

Морковь - это прекрасная добавка к основному кормлению. Она отлично чистит зубы, способствует улучшению зрения и качеству шерсти. Морковь собаке можно давать в любом виде.

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Прекрасно усваивается и кабачок. В нем много фолиевой кислоты, которая очень полезна для пищеварения.

Собаки часто предпочитают капусту. Капусту лучше немного проварить, в сыром виде она может вызвать сильное газообразование. Это не вредно, но и не очень комфортно. В целом можно сказать, что все овощи, которые нравятся животному, можно добавить в рацион.

Что касается картофеля и батата, то с этим овощем не стоит злоупотреблять. Из-за большого количества углеводов, эти овощи могут способствовать ожирению. Также стоит внимательно отнестись к кукурузе и арбузами. Часто именно у собак на эти продукты бывает аллергия.

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Фото превью: Lapku.ru

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