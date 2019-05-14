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Ирина Гусакова

Основные заболевания морских свинок и как с ними справиться

Зоосфера » Грызуны

Морские свинки — очаровательные животные, их нередко заводят тогда, когда дети, поняв, что им не получить кошку или собаку, просят взять "хоть какое-нибудь животное". При должном уходе свинки могут прожить до 10 лет. Несмотря на то что они кажутся примитивными и глупыми, свинки превращаются в настоящих членов семьи.

Основные заболевания морских свинок и как с ними справиться

Свинки довольно неприхотливы и просты в уходе. Но как и любое животное, требует внимания к ее здоровью, условиям жизни и может заболеть. Своевременное определение проблем со здоровьем питомца и правильная реакция могут ускорить выздоровление, а в некоторых случаях и спасти жизнь животного.

Болезни органов дыхания у морской свинки

Проявление этих болезней прежде всего будет выражаться в том, что свинка начнет чихать. Затем у нее потекут выделения из глаз и носа. Животное может стать вялым, сидеть неподвижно, потерять аппетит. Причиной болезней дыхательной системы могут быть бактерии и вирусы. Для того чтобы уменьшить вероятность возникновения таких проблем, клетка свинки должна быть всегда чистой. Морская свинка может переносить даже легкий холод. Самое страшное для нее — сквозняки. Даже самый незначительный сквозняк может закончиться для свинки воспалением легких. Возле клетки не должно быть ничего, собирающего пыль. В саму клетку также не нужно класть ничего подобного. Морская свинка обойдется и без подстилки. В крайнем случае можно устроить ей гамак. При первом же намеке на проблемы с дыханием покажите свинку специалистам.

Проблемы с зубами у морской свинки

Зубы у морских свинок растут постоянно, и они должны все время их стачивать. Если по какой-либо причине зубы не будут стачиваться, они вырастут слишком длинными, и свинка не сможет нормально питаться. Причиной этого может быть неправильный прикус или отсутствие точильного камня в клетке. Также для стачивания зубов полезно давать морским свинкам веточки и кору. Или можно время от времени посещать ветеринара, который будут стачивать зубы питомца.

Запоры у морской свинки

У морских свинок может быть как запор, так и диарея, вызванные неправильным питанием. И то, и другое является серьезным заболеванием, которое нужно лечить. Запор у морской свинки определяется по вздутию живота, отсутствию фекалий в клетке. Диарея более очевидна, и при некоторых сомнениях легче всего ее определить по грязной шерсти возле хвоста. При диарее может возникнуть обезвоживание, которое очень быстро ослабит организм животного. Не менее опасен и запор. Лечение этих проблем должно происходить только под надзором ветеринара. Для того чтобы избежать их возникновения, нужно следить за тем, чтобы у питомца всегда была чистая вода и регулярно давать ему свежие зеленые овощи.

Проблемы с кожей у морской свинки

Чаще всего проблемы с кожей у морской свинки вызваны грибком. Распространение кожных инфекций в большинстве случаев начинается на мордочке и выражается в появлении лысых участков. Другой причиной подобных явлений могут быть различные паразиты, живущие в шерсти и на коже свинки. Не стоит исключать вероятности появления вшей и клещей. Избавление от них, равно как и от любой инфекции, возможно только после проведенного ветеринаром анализа, который позволит установить, с чем конкретно вы имеет дело и как с этим следует бороться.

Воспаления на лапках морской свинки

Для морской свинки не рекомендуется клетка с проволочным дном. От него у животного могут возникнуть боли в лапках. На задних лапах может появиться отек, могут начать выпадать волосы. Воспаление на лапах потребует применения антибактериальной мази.

Тепловой удар у морской свинки

Морские свинки, особенно породистые, с длинной шерстью, могут пострадать от теплового удара. Признак этого — свинка будет неподвижно лежать с раскрытым ртом и тяжело дышать. Также будет отмечаться повышенное слюновыделение. Первым делом, увидев это, заверните животное во влажное полотенце и перенесите его в менее жаркое место. Если свинка будет и после демонстрировать признаки недомогания, посетите ветеринара.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы домашние животные
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