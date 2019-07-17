Стоит ли брать собаку из приюта

Сегодня практика приобретения собаки из приюта, становится нормой. И это конечно замечательно, ведь многие животные получают шанс на долгую и счастливую жизнь. Но в этом довольно добропорядочном деле есть свои подводные камни.

Часто в приюте можно взять щенка, тут всё просто. Вы начинаете воспитывать питомца с детства и только от вас зависит кем вырастит собака. Другое дело — взрослое животное и зачастую со сложным прошлым.

Нужно четко понимать ответственность и иметь волю к тому, что придется взаимодействовать с животным у которого сформировался характер.

Первым шагом будет простое посещение приюта. Придите туда и походите мимо вольеров. Просто понаблюдайте за питомцами и подумайте о будущей ответственности. Находясь в приюте, хорошо изучите юридическую часть по приобретению животного. Какие нужны документы и каковы правила приюта.

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Постарайтесь выяснить прошлое собак, которые вам понравились. Выясните как долго собака находится в приюте, где была раньше и какие именно проблемы с поведением у нее имеются. Это вам понадобится, когда вы будете заниматься с собакой дома. Обязательно выясните, какие имеются проблемы со здоровьем животного. Ну и конечно надо узнать характер собаки, тем более если вы берете собаку в дом где есть ребенок.

Как не жестоко это прозвучит, но сразу исключайте из выбора агрессивных и очень боязливых собак. В таком деле крайности сослужат плохую службу. Лучше всего понаблюдать за понравившейся собакой в течении нескольких дней. Так вы сами сможете сделать правильные выводы. Постарайтесь познакомится с питомцем. Но не забывайте, что все собаки попали в приют не по собственному желанию и найти собаку совершенно без проблем вряд ли удастся.

Важно понимать, что вы не на птичьем рынке, где можно выбирать породу и нужный окрас. Вы в приюте, а значит вы пришли за другом и не важно, что он не подойдёт для вашего домашнего интерьера. Более того, когда вы берете взрослую собаку, то надо понимать, что с вами она будет не так уж долго. А это накладывает на вас дополнительную моральную ответственность. Приходя в питомник, руководствоваться нужно только одним чувством — чувством любви к животному.

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Фото превью:cso-central.asia