Десять причин, почему кошка не ходит в лоток

В своей жизни каждый хозяин кошечки или кота зачастую сталкивается с проблемой того, что питомец может один раз, а иногда и не раз сходить мимо лотка. И причин такому поведению домашнего питомца очень и очень много. Давайте поближе узнаем, с чем связано такое поведение и как решить эту непростую и малоприятную проблему.

Причина 1 (пожалуй, самая простая и легко решаемая) — не запомнил место

Часто с такой проблемой сталкиваются хозяева, которые только недавно приобрели взрослую кошку или маленького котенка. В первом случае у животного могут возникнуть проблемы с адаптацией на новом месте, а во втором случае — котята просто еще не запомнили обстановку дома. Только терпение и помощь животному в указании на то, где находится лоток в доме, помогут справится с этой проблемой.

Причина 2 — место не нравится

Как известно, коты еще те привереды и имеют своеобразный характер. И не всегда то место, которое укажете Вы, подойдет Вашему питомцу. Поэтому в этом случае придется смириться с выбором Вашего животного и во избежание неприятных последствий поставить или перенести лоток туда, где больше нравится Вашему котику.

Причина 3 — качество наполнителя

Качество наполнителя также играет весьма значительную роль для Вашего питомца. Поэтому если Вы вдруг решите сменить наполнитель, будьте очень аккуратны с этим, иначе придется убираться во всей квартире. Возможно переходить на новый наполнитель постепенно, смешивая его с тем, к которому кот уже привык. Отдавайте приоритет больше глиняным комкующимся наполнителям и при уборке лотка старайтесь использовать чистящие средства или мыло, которые не имеют запаха и легко смываются. Иначе новый резкий запах может отпугнуть животное от туалета.

Причина 4 — кот не попадает в лоток

В этом варианте просто поменяйте лоток на больший по размеру, который подходит Вашему питомцу или с более высокими бортиками.

Причина 5 — грязный лоток

По своей натуре многие кошки и коты чистюли, и могут отказаться идти второй раз в лоток, в который уже сходили и Вы не успели в нем убраться. Некоторые вообще предпочитают иметь два лотка и ходить по большой и малой нуждам в разные лотки. В таком случае придется более пристально следить за чистотой лотков или приобрести два лотка и больше, если нет возможности убираться часто в течение дня.

Причина 6 — стресс

При смене окружающей обстановки или каких-либо изменений в семье коты могут испытывать стресс и переживания и в таком случае могут начать ходить мимо лотка. Вам придется выявить причину стресса у животного и устранить ее самостоятельно или же прибегнуть к помощи кошачьих успокоительных.

Причина 7 — болезнь

Если вдруг внезапно в какой-то момент питомец перестал ходить в свой любимый лоток, который он посещал на протяжении многих лет, то, скорее всего, причиной является заболевание, которое причиняет ему боль при мочеиспускании и дефекации. И животное, испытывая боль при этом просто решит, что надо сменить место и боль уйдет. В таком случае, не теряя времени, берите своего питомца и бегом к ветеринару.

Причина 8 — назло

Как уже было отмечено выше, кошки имеют своеобразный характер. И зачастую отказ ходить в лоток является проявлением агрессии или недостатка внимания. Странный способ привлечь внимание, скажете Вы. Но как бы то ни было, ругая его за такие поступки, Вы все же уделяете ему внимание, пусть и отрицательное, но это все же лучше, чем полное равнодушие. Если кот еще маленький, перевоспитать его будет возможно и не без помощи зоопсихолога, но шанс все же есть. А вот с поведением взрослого кота придется смириться…

Причина 9 — месть

В этом случае старайтесь просто лишний раз не провоцировать своего питомца своим поведением.

Причина 10 — старость

К сожалению, ничто не вечно, и то, что домашний питомец становится старше, закономерно. Помимо ухудшений умственных способностей, происходит угасание и физических сил: животные так же, как и люди, могут страдать недержанием. В этом случае можно расставить по квартире несколько лотков или купить специальные кошачьи памперсы.

Таким образом, причин, по которым Ваш питомец может перестать ходить мимо лотка, великое множество, и это далеко не полный перечень. Если Вы заметили, что так происходит, не спешите ругать или чего хуже бить кошку. Присмотритесь, с чем это может быть связано. Возможно, Вашему любимцу нужна помощь врача или Ваше внимание. Надо только действовать.

Фото: kotobormot.ru

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