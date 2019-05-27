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Сергей Бухранский

Скоро лето: прогулка с собакой в жару не должна стать для неё пыткой

2:42
Зоосфера » Собаки

Жаркое лето — это прекрасное время для отдыха у воды. Но что делать, если мы живем в большом городе и выбраться к воде можем только в выходные. Все без исключения страдают от высоких температур, что говорить о наших питомцах? Прогулка с собакой становится пыткой не только для хозяина, но и для его четвероногого друга.

Скоро лето: прогулка с собакой в жару не должна стать для неё пыткой

В сильную жару старайтесь гулять с животными рано утром и поздним вечером, так животное сможет нормально побегать и поиграть. К тому же вы убережете лапы питомца от ожогов, которые часто получают собаки на асфальте. Обязательно гуляйте в местах, где нет прямых лучей солнца, собаки быстро перегреваются.

Во время сильной жары не подвергайте животное усиленным тренировками. Если животное решит посидеть или полежать, позвольте ему это сделать.

Важно всегда носить с собой воду

В любом случае вам придется отпаивать собаку хотя бы раз в час, а в случае теплового удара вы сможете ее облить. Старайтесь в сильную жару не перекармливать питомца. Собака тратит на переваривание еды много энергии, поэтому на прогулках перекормленная собака будет очень вялой и плохо переносить зной. Не забывайте о том, что когда вы уходите на работу, ваш питомец остается один в душной квартире, поэтому оставьте открытыми окна или кондиционер, работающий на минимуме.

Ни в коем случае не оставляйте собаку в закрытой машине! Всего 10 минут достаточно чтобы ваше авто превратилось в духовку. Помните, собаку может начать рвать уже через три минуты, если машина наглухо закрыта, а через 15 минут может наступить смерть.

В некоторых странах гражданам вполне на законном основании можно разбить стекло у стоящей машины, если в ней находится животное.

Чтобы помочь собаке остыть, смочите водой ее лапы, шею и живот. Ни в коем случае не лейте воду на голову, так можно сделать собаке хуже.

Многие хозяева ошибочно полагают, что если подстричь шерсть питомца, то ему будет сильно прохладнее. Но это заблуждение, чем короче вы снимаете шерсть, тем жарче будет собаке.

Собачья шерсть — это и есть ее защита от палящего солнца. Собак, у которых отсутствует шерсть, нужно намазать кремом от загара. Такие собаки очень быстро "сгорают" на солнце. Впрочем, как и люди...

Относитесь к животному, как к самому себе, и тогда ваш питомец будет радовать вас долгие годы.

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Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы собака животные
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РИА Новости: опубликованы видеокадры испытаний первого опытного образца транспортного дрона ТрАМП ВС РФ
Скоро лето: прогулка с собакой в жару не должна стать для неё пыткой
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