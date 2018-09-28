Собаки в городских условиях: выбор породы для квартиры

Жизнь в городе — это постоянные дела, работа, стрессы. Кажется, не остаётся времени для приятных мелочей, но милый друг, ждущий дома, скрасит серые будни и принесёт в жизнь больше радости и света. Как решиться на такой добрый и ответственный поступок?

Многие думают, что заводить собаку в квартире — это обрекать себя на множество неприятностей вроде погрызенной мебели и бардака, да и собаке в городском жилище может быть некомфортно. Но это не совсем так. Просто нужно с большим вниманием подходить к выбору породы вашего будущего любимца, тогда этот "риск" станет для вас и пса началом прекрасных отношений.

Может быть, для кого-то это станет открытием, но в квартире могут прекрасно себя чувствовать даже достаточно крупные породы собак. Просто нужно тщательно взвесить все за и против, оценить собственные возможности и быть готовым к некоторым трудностям.

Существует несколько критериев, по которым вы сможете понять, какая именно порода идеально подходит для вашего дома.

Размер

Городская квартира — ограниченное пространство, поэтому такой фактор, как размер собаки, наверное, является самым важным при выборе. Большие питомцы — хорошие охранники, но в квартире эти навыки остаются невостребованными. Для города лучше выбрать собаку среднего или компактного размера. Такой пес может лечь с вами в кровать или без лишних хлопот запрыгнуть на диван, он не будет чувствовать стеснения среди мебели и хорошо приживется даже в небольшой квартире. Такие собаки не имеют резкого запаха и в основном питаются сухими кормами. Правда, миниатюрные породы требуют более тщательного ухода.

Самыми подходящими размерами для проживания в квартире обладают:

мопсы,

йоркширские терьеры,

чихуахуа,

французские бульдоги,

пудели,

корги.

Однако это далеко не полный список.

Активность

Как бы вам ни хотелось иметь питомца, который будет бодр и активен 24 часа, для квартир такие породы все-таки не подходят. Следует выбирать спокойных собак, которые также будут весело играть с домочадцами, но при этом вы сможете снизить до минимума шанс обнаружить погрызенную мебель при возвращении с работы. Главное, воспитывать собаку и уделять ей достаточно времени, чтобы она не портила вещи и сама просилась в туалет. На это может уйти время, но результат того стоит.

Спокойными породами считаются, например,

ши-тцу,

мопсы,

пудели,

золотистые ретриверы,

спаниели и шарпеи,

колли и шелти.

Безопасность

Некоторые собаки могут стать опасными для своих владельцев. Они могут ревновать к детям и другим членам семьи, вследствие этого проявлять агрессию. Стоит отдавать предпочтение человеколюбивым и добродушным собакам. Но главное — это воспитать своего питомца правильно.

Самыми добрыми породами считаются:

таксы,

колли,

корги,

мопсы,

пудели.

Уход

Для жизни в квартире плохо подойдут длинношерстные собаки, потому что во время линьки вам придется убирать волосы буквально отовсюду. Здесь очень важно правильно и вовремя вычесывать питомца, тогда проблемы с шерстью в доме обойдут вас стороной.

Эти четыре пункта — далеко не все, что вы должны учесть при выборе породы для городской квартиры, но, тщательно обдумав их, вам будет легче определиться. Стоит помнить о том, что почти любая собака может прекрасно чувствовать себя в вашем доме, если вы будете хорошим хозяином. Даже самая большая, активная и пушистая.

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