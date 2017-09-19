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Петр Дерябин

Собачьи бои на прогулках: "креветки" набрасываются на овчарок

Зоосфера

Попробуйте завести в Москве собаку покрупнее "креветки" и поймете: чем мельче питомец, тем больше претензий у его хозяина (точнее, как правило, хозяйки). Наш обозреватель Ирина Семенова рассказывает, как на их овчарку набрасываются шпицы, а на гуляющих с ней сыновей — разъяренные "дамы с собачками".

Собачьи бои на прогулках: "креветки" набрасываются на овчарок

С 1 сентября наш 14-летний сын достиг достаточного сочетания "подрощенности" и ума, чтобы самостоятельно гулять с овчаркой и при этом никого не пугать. Собаке очень нравится за городом, там масса мест для гуляний, за лето ребенок с ней нормально справлялся и понял всю степень ответственности хозяина большой собаки. Оставили бы ее за городом, но она очень без нас скучает. Так что на школьный период привозим с собой в тесную Москву.

Типичный такой догхантер

И немедленно возникла проблема, о которой мы совсем забыли и которая очень доставала нашего старшего сына с 12 до примерно 16 лет.

В 12 лет он гулял с биглем. Милая собака, которая, правда, все время пыталась куда-нибудь убежать и грызла все, как полоумная, но была очень добра нравом и ни разу никого не только не укусила или напугала, но и зубы-то никогда никому не показывала. Из-за этой собачки нам пришлось жестко разбираться с соседом, который постоянно подлавливал мальчика и каждый раз злобно шипел, что "вот, поразводили собак, в лифты с ними заходят и чтоб все они сдохли" и всякие прочие гадости. Типичный такой догхантер.

Впрочем после серьезного разъяснения о недопустимости подходить к нашему сыну сосед стал вежливым и с тех пор всегда со мной и мужем почтительно здоровается.

Потом бигль погиб, и в доме появилась овчарка, точнее, это сначала был двухмесячный овчарёнок, но проблем с прогулками почти сразу стало гораздо больше. Если с собакой гуляли я, папа или няня, то все было спокойно. Но если сын вечером, то не было ни одной недели гуляний без конфликта с хозяйками других собак, точнее, собачек.

У маленьких собачек есть такая дурная привычка — прыгать в пасть большим собратьям

Как-то мне, когда я пыталась закрыть собой нашу овчарку от визжащей около ее носа шмакодявки и попросила хозяина ее убрать, было радостно сказано:

"Не бойтесь, моя собака не кусается".

 

Но если с овчаркой шел Кирилл, и "креветки" (как он со злости стал называть маленьких собачек) пискляво злобствовали вокруг нее, почему-то хозяйки считали своим долгом прицепиться к подростку и требовать, чтобы он ушел и никогда сюда не приходил, прятался в кустах и т. д. и т. п. Ну и было много желающих рассказать, что он неправильно воспитывает свою овчарку и что дрессировать надо совсем наоборот.

А как-то мужу пришлось выходить на улицу вслед за старшим сыном и искать хозяйку ризеншнауцера, которая грубо оскорбляла нашего ребенка за то, что тот не ушел с дорожки, когда тетка слушала музыку в наушниках, а ее ризен сам собой тащился по тропинке без поводка и намордника в 30 метрах сзади. Хозяйку нашли. С папой она была очень вежлива. И выяснилось, что все оскорбления — это чистой воды недоразумения, и такого больше никогда не повторится. И в самом деле мы ее в наших краях больше никогда не видели.

Время прошло. Старший сын вырос. Проблема снялась.

И вот — бац! — вторая смена

Приходит вчера с вечерней прогулки младший, злой-презлой, и рассказывает, что на него накинулась какая-то тетка со шпицем. Собачка (ох, как знакомо!) буквально прыгала нашей овчарке в пасть. Та вела себя спокойно, наоборот, проходя, стиснула зубы, чтобы маленькая гадина не откусила ей язык. А тетка визжала, что мальчик должен был спрятаться в кусты при приближении ее шпица, и что он ее собаку специально провоцирует и что он такой-сякой, и что она вызовет полицию.

Расстроился парень вчера очень. Я сказала:

"Плюнь. Все это мы уже проходили. Тебе надо просто немножко подрасти".

Интересно, это только в нашей округе все такие "добрые"? Или теперь в Москве мода на карманных собачек, а овчарки тут лишние?

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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