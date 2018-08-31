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Автор Василий Амирджанов

США создают "диванные войска"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Внешнеполитическое ведомство США разместило на портале государственных заказов страны тендер на создание в русскоязычном сегменте популярных социальных сетей некоего "министерства правды". В американской трактовке, разумеется.

США создают "диванные войска". 391454.jpeg

Компания, на которую планируется возложить функции влияния на общественное мнение в России, через создаваемые тематические страницы и популярных русскоязычных блогеров, должна будет рассказывать об исключительной миссии США на планете.

Twitter, Facebook, YouTube и Telegram станут основными площадками для адаптированной ретрансляции единственно правильной парадигмы в понимании администрации США.

Потенциальному подрядчику будет вменяться в обязанность изучение аудитории, выявление наиболее популярных существующих в русском сегменте блогеров. Разумеется, и тех, кто не погнушается хорошо оплачиваемым сотрудничеством для придания посылам государственного департамента США большего веса.

Так называемые лидеры общественного мнения — главный объект пропагандистского рекрутинга. Не секрет, что любая вброшенная новость с площадки популярного блогера автоматически ретранслируется и распространяется в геометрической прогрессии по Сети. На это "мнение" без оглядки ссылаются не только мировые СМИ, но официальные государственные структуры коллективного Запада.

Заказчик в тендерном задании требует от будущего исполнителя составления обзоров дискуссий, проходящих в социальных сетях, которые должны будут лечь в основу аналитических материалов. С точки зрения разведки, это основа основ. Главное в разведке — это опрос местного населения.

К слову, в этом плане американское разведсообщество уже создало информационный ресурс, которым азартно и самозабвенно пользуются российские пользователи интернета — сайт для составления петиций. Вся информация о болевых точках любого государства на одном ресурсе. Гениально!

В России существуют федеральные и региональные информационные площадки, на сообщения в которых власти обязаны реагировать, принимать меры и вступать в диалог с общественностью. Но нет. Пользователи с упорством двух рогатых особей, повстречавшихся на узком мосту, продолжают добровольно поставлять информацию иноземцам, искренне полагая, что от этого будет какой-то толк.

Судя по объявленному тендеру, на своем же поле американцам стало неуютно. Потребовались новые ассигнования для продвижения своих представлений о прекрасном.

Администрации некоторых американских социальных сетей уже не стесняются подвергать жесткой цензуре любой популярный аккаунт, вплоть до блокировки страницы, если контент не совпадает с "правильным мнением". Facebook и Twitter уже удалили сотни аккаунтов в сети, назвав их ангажированными и пропагандистскими.

На фоне песен о свободе слова как о неотъемлемой составляющей так называемых демократических ценностей американские социальные сети постепенно превращаются в отдел агитации и пропаганды, достойный тоталитарного государства.

Надо признать, что до определенного времени доверие к российским государственным СМИ было сильно подорвано и до сих пор существуют прорехи в их репутации. Причем это не было заслугой американцев. Все сделали своими же руками, пытаясь стать роялистами больше, чем сам король.

Взять хотя бы накачку зрителей федеральных телеканалов с посылом о большом счастье позднего выхода на пенсию. Я не буду сейчас давать оценки реформе. Пока еще не представлен общественности выверенный документ для изучения.

А вот активность телевизионщиков в раскрытии этой чувствительной темы напомнила безалкогольные свадьбы горбачевских времен, когда после фотофиксации лимонада и соков на праздничном столе, доставался алкоголь и свадьба продолжалась в обычном режиме.

Пиар — дело тонкое. Это не из темы вранья и облапошивания. Можно нанести непоправимый вред репутации СМИ и, что главное, доверию, что и было сделано. Некоторые так и продолжают стабильно наступать на те же грабли.

Потому и несколько дней понадобилось федеральным телеканалам, чтобы купировать последствия единственного поста в сети от мерзавца, проживающего на Украине, когда тот запустил фейк о количестве погибших кемеровчан при пожаре в торговом центре.

Для того чтобы России ответить на новые вызовы и нивелировать угрозу распространения фейков и откровенной пропаганды, достаточно грамотно выстроить механизм раскрытия информации государственными структурами. Причем излагать простым и понятным языком, в эстетике тех же социальных сетей и не ждать, пока кто-то поднимет крик: "Нас предали!" Работать на опережение.

Обычным пользователям социальных сетей можно только порекомендовать мыслить самостоятельно и не реагировать на сетевые истерики, которые как аварийная защита атомной станции отключают головной мозг.

Этим моментом эмоциональной отключки умело пользуются вот те самые специалисты, которые добиваются своих целей за щедрые гранты звездно-полосатых друзей России, и, разумеется, их добровольные помощники.

Что касается объявления о создании американцами "диванных войск", как принято называть агрессивных сетевых пользователей, то они давно существуют. Вот только США считают свою активность в информационном поле адекватной, а ответы на нее — заговором против идеалов свободы и демократии. Но к двойным стандартам, которые уместнее называть лицемерием, в мире уже давно привыкли.

Полагаю, что если цензура и репрессии со стороны администрации популярных американских социальных сетей против инакомыслящих усилятся, то все равно останутся партизаны сетевого фронта. Они все равно сумеют обратить внимание мировой общественности на несправедливость, от кого бы она ни исходила.

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"России нужно учиться у США искусству пропаганды"
Темы соцсети госдеп США пропаганда информационная война
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