У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"

В эти дни министр энергетики Александр Новак обсуждает в США попавшие под санкции совместные энергетические проекты, а советник Дональда Трампа Джон Болтон приезжает в Россию для подготовки саммита Путин — Трамп. США сейчас нуждаются в помощи России из-за введения санкций против Ирана и Венесуэлы. Как нам верно разыграть эту карту?

В США о снятии санкций? Неужели?

Александр Новак в рамках Всемирной газовой конференции в Вашингтоне встретился со своим коллегой министром Риком Перри, а также министром финансов Стивеном Мнучиным, ответственным за выполнение санкций. Новак отметил в выступлении перед журналистами, что одной из основных тем переговоров стало влияние санкций на работу в России американских компаний ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и Honeywell.

По словам российского министра, американские санкции в отношении энергетического сектора России бьют и по компаниям Соединенных Штатов, не позволяя им осуществлять прибыльные проекты на российской территории. "У нас оказалось достаточно много интересных точек соприкосновения, в том числе по развитию газовой отрасли, энергоэффективности", — заметил Александр Новак.

Кроме того, он отметил встречу с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, на которой присутствовал Стивен Мнучин с обсуждением возможных американских санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Как сказал Александр Новак, он попытался донести позицию России о том, что не надо чисто экономически выгодный для Европы проект переводить в политический сектор обсуждения.

Рик Перри заявил журналистам перед встречей с Александром Новаком, что он "расположен к диалогу, к установлению отношений" с Россией. "Александр Новак пригласил меня посмотреть некоторые проекты, которые они осуществляют в Арктике, — сказал Рик Перри. "У нас есть проблемы с Россией, но я один из тех, кто считает, что нужно разговаривать с людьми и находить области, в которых мы можем работать вместе", — цитирует министра энергетики США "Голос Америки".

Почему же американцы так радушны к Александру Новаку?

Дело в том, что на рынке нефти образовался дефицит сырья, который поддерживается уже в течение полугода и очень мешает росту американской экономики. Во многом он связан с тем, что США наложили санкции на Иран и Венесуэлу. Они подразумевают, что любая компания, покупающая нефть или инвестируюшая в "нефтянку" этих стран, будет наказана штрафами. Вторая причина — технические проблемы добычи в Ливии и Канаде. Россия, между тем, достигла в пятницу, 22 июня, в рамках заседания ОПЕК+ соглашения об увеличении добычи на миллион баррелей в сутки. Американские аналитики говорят, что именно Александр Новак поспособствовал получению согласия на увеличение добычи от Тегерана и Каракаса.

"Россия является связующим звеном между Ираном и его врагом Саудовской Аравией. Без России у нас там (в ОПЕК. — Ред.) позиций нет", — сказал CNBC глава отдела исследований сырьевых товаров Barclays Майкл Коэн. "Похоже, что они (русские. — Ред.) сыграли ключевую дипломатическую роль в том, чтобы заставить Иран сказать "да" в пятницу (22 июня. — Ред.), и они были первым голосом, призывающим к увеличению предложения", — сказала CNBC Хелима Крофт, глава отдела товарной стратегии RBC Capital Markets.

По мнению аналитика, "даже если это всего лишь случай совмещения интересов России и США, ясно, что Вашингтон выиграл от этого". Вопрос в том, что за следующее увеличение добычи потребует Россия, спрашивает она. "Смягчение санкций представляется безопасным предположением. Стратегическое влияние России продолжает расширяться через полтора года после подписания первоначального соглашения, в котором, как заявил Александр Новак, партнерство между Москвой и Риядом сейчас выходит далеко за рамки нефти", — сказала Хелима Крофт.

Встреча двух чиновников по энергетике может быть прелюдией к встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, замечает CNBC. Если это так, то у России есть перспективы по началу диалога с США с сильных позиций. Если мы верно разыграем "американскую карту", то миру будет предложен выход из состояния холодной войны образца 2.0. Это в корне положительно изменит ситуацию на российском финансовом рынке, как впрочем и на многих других.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, "одномоментно все санкции вряд ли могут быть отменены, тем более что они зацементированы решением конгресса, законами, принятыми в прошлом году". Было уже столько обнадеживающих моментов, а ситуация осложнялась еще больше. Но эксперт "Правды.Ру" не исключает, что послабления в отношении конкретных компаний могут быть. "В принципе, можно с каких-то компаний в качестве примера снять санкции. Это не перевернет всю канву отношений, но в качестве такого шага вперед, может быть, если хотите, уступки, то почему бы и нет. А потом сфера энергетики — это, в общем, то, что мы можем предложить, и то, что может заинтересовать американцев", — сказал "Правде.Ру" Валерий Гарбузов.

Эксперт "Правды.Ру" предполагает, что на саммите ключевыми моментами обсуждения будут вопросы о Донбассе и Украине. "Американцы будут ставить вопрос, чтобы Россия, как они говорят, "ушла оттуда" и предоставила развиваться событиям так, как они могли бы развиваться без участия России. То, что минский процесс, мягко говоря, тормозит и не дает никаких результатов, сегодня это все совершенно очевидно. Хотя и та, и другая сторона говорят о том, что альтернативы этому процессу нет. Ситуация вообще заморожена. И такое впечатление, что это устраивает все стороны", — сказал Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру".

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