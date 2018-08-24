США пригрозили санкциями всем несогласным

Слово "санкции" уже побило успех цитирования таких ранее популярных слов, как "перестройка", "рейганомика", "консенсус" и "путана". Прежняя концепция слезливой истории с надеждой на счастливый финал в оправдание неспортивного поведения США уже даже с их союзниками не срабатывает.

Китай получил порцию санкций, которые назвали пошлинами. Иран традиционно обложен ограничениями со стороны США. Ну и правда, столько нефти в недрах страны, а она не в руках американских компаний. Как такое можно пережить?

Евросоюз тоже схлопотал пошлины, аж Германия засуетилась с идеей создания европейских SWIFT и валютного фонда. Немцы уже просекли, что им засветил добровольно-принудительный протекторат и полное освобождение от независимости.

Бывшие страны Варшавского договора и прибалтийские евроновички пока еще не наигрались в преданного американцам табаки. Видимо, так привыкли быть под кем-то, что самостоятельность пугает политические элиты этих стран аж до полной утраты суверенитета.

Что действительно стало новым в действиях США, так это открытость в формулировках. Перестали стесняться и тратить время на красивые обоснования своего нежелания вести себя прилично. Внутри страны исполняют рулады о равенстве и глобальном братстве, а на деле абсолютно не считаются с интересами других государств.

Представитель государственного департамента США Хизер Науэрт предостерегла все международное сообщество от покупки российских зенитно-ракетных комплексов. Так и сказала: "Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400. Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру".

Суть ведь не только в продажах русского оружия по всему миру, не в возросшем спросе на него. Американцы, как и прежде, остаются в лидерах и в военном бюджете, и в продажах изделий своего военно-промышленного комплекса.

Ключ ко всему, как мне видится, в том, что американские ЗРК и боевые самолеты подконтрольны Пентагону. Вылеты самолетов американского производства невозможны без оповещения страны-производителя. Программное обеспечение ЗРК, как и самолетов, настроено на недопущение боестолкновения с ВВС США. Изменить параметры, "зашитые" в электронные мозги изделий, невозможно.

Стало быть, реши американцы атаковать непослушную Турцию, турецкие оборонительные системы будут бессильны. На этом, в частности, и погорел Саддам Хусейн, в том числе и с французскими самолетами, которые были на вооружении армии Ирака.

Потому турки и решили подстраховаться, выбрав себе альтернативу российского производства — ЗРК С-400. Они увидели на примере Сирии, как русское инженерное чудо оживляет старые советские системы ПВО, включая их в общую сеть распознавания целей.

Ведь не сами по себе сирийские зенитчики с помощью винтажного вооружения смогли сбить огромное количество современных американских и британских ракет при атаке США и Великобритании. Сирийская ПВО получила глобальное зрение от С-400, и это не добавило радости американцам.

Чтобы держать в повиновении своих союзников, американцы не стесняются любых неспортивных методов. Вот и Турция попала под санкционную раздачу. Надо признать, что турки очнулись раньше европейцев. Вот теперь они с нетерпением ждут 2019 года, когда Рособоронэкспорт приступит к выполнению контракта на поставку в страну комплексов С-400. А там, глядишь, и до другой русской техники дойдет.

Американские дипломаты хвастаются, что им удалось предотвратить подписание контрактов по всему миру на приобретение русского оружия на миллиарды долларов. Были бы умнее, не хвастались бы. Им даже в голову не приходит, что этим они только рекламируют продукты русского ВПК, подтверждая вот этими миллиардами их высочайший уровень спроса.

Любопытно наблюдать, представляя себя в образе Николая Николаевича Дроздова, за поведением возомнивших себя доминирующим самцом Соединенных Штатов. Было столько благостных песен о свободе рыночных отношений вне политики, которые самозабвенно подхватывал хор российских квазилибералов.

С-400, энергоносители, жареные семечки — да все что угодно американцы подведут под санкции, чтобы обеспечить интересы своей страны. Если потребуется, то и гигиенические женские прокладки объявят продукцией двойного назначения и угрозой национальной безопасности США.

Любое мнение, которое не совпадает с планами на поддержание исключительности США, будет заведомо неправильным и подлежать репрессивному воздействию страны, несущей миру свободу и демократию "Томагавками", приправленными санкциями.

Фото: Fotodom.ru

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