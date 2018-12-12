В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит

Слушание по делу Марии Бутиной отложено без объяснения причин. По сообщениям американских СМИ, ожидается сделка по признанию вины. Глядя, как Пекин защищает свою гражданку, организуя массированное давление на США и Канаду, становится обидно за Марию и стыдно за Москву. Однако все не так просто.

Мария Бутина & Мэн Ваньчжоу

Напомним, что Мария Бутина была задержана в США в июле, ее обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в США. По словам отца Марии Валерия Бутина, государство даже денег на адвоката не выделило, а наскрести средства за счет создания общественного фонда не удалось. Как сказал Бутин, в 99 процентах случаев деньги перечислили друзья и знакомые. В итоге Бутиной был назначен общественный адвокат — некий А. Дж. Кремер.

Китайская гражданка финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в начале декабря по обвинению в нарушении режима санкций против Ирана по ордеру, выданному США. Неделю спустя китайский суд распорядился запретить продажу всех последних моделей iPhone в стране из-за патентного спора между производителем чипов Qualcomm и компанией Apple, также в Китае был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг. И тут же китаянку выпустили под залог.

И хотя американцев в России много, но духу работать, как Пекин, не хватает. По очень простой причине — на Applе мы нажать не можем, как впрочем и на любую другую американскую компанию.

Кто посоветовал Бутиной признать вину?

Но нельзя сказать, что Мария Бутина оставлена в беде. Ее навещают дипломаты (кстати, часто), и очень вероятно, что предложение о признании вины идет именно от них, а значит, и от Кремля. Дело в том, что американцы четко отслеживают роль российского государства в помощи Бутиной. Уже делались выводы о том, что раз Кремль так переживает, значит, роль Бутиной не ограничивается лишь "влиянием", а возможно, она разведчица.

Владимир Путин на вчерашнем заседании нового Совета по правам человека заявил, что ни одна из российских спецслужб не признала Бутину своей. Но точно так же он говорил о непричастности к военной разведке небезызвестных Петрова и Боширова. На самом деле британцы представили вполне убедительные доказательства их службы в ГРУ.

Не серьезно говорить о том, что президент когда-нибудь будет такие признания делать. Это равноценно официальному признанию в подрывной деятельности. Вопрос также не в том, чтобы обелить российское государство, уходя в отказ, а в том, чтобы сохранить молодой женщине здоровье и жизнь. И есть только один способ это сделать: дать ей совет признать обвинения и не афишировать сильную заинтересованность.

Собственно, обвинения не такие уж страшные, но Бутину ждут в случае непризнания вины до 15 лет тюрьмы. Не сомневаемся, что дадут по полной. Поэтому Мария, вероятно, передаст следствию сведения о ряде сделок и контрактов с лоббистами из США в интересах ряда бизнесменов из России. Кого же?

Последствия признания вины Бутиной

Скорее всего, она будет свидетельствовать против уже бывшего зампреда ЦБ РФ Александра Торшина, у которого она работала помощницей. Напомним, что Торшин недавно ушел на пенсию. "Торшин — сторонник легализации боевого короткоствольного оружия, в Америку он ездил во время своих отпусков, ЦБ его никогда туда не отправлял", — сказал ВВС неназванный собеседник в ЦБ.

Если дело будет сведено к частному лоббированию от частных лиц, то для России это недостаток (МИД не контролирует такие опасные подходы), но не провал. Но это будет провал для Дональда Трампа, потому что дело Бутиной создает удобный трамплин для дальнейших расследований прокурора Роберта Мюллера в деле о предполагаемом сговоре президента США с Кремлем. Собственно, это не так плохо для Кремля — немного подрезать зарвавшемуся в русофобии Трампу крылья.

Конечно, России грозит новый пакет санкций. Впрочем, он грозит в любом случае, повод все равно найдут. Скорее всего, выход на Торшина будет означать санкции в отношении банковского сектора и ЦБ России. Это и запрет на покупку долга, и отключение от системы SWIFT. Неслучайно ЦБ недавно распорядился, чтобы небольшие банки нашли запасного партнера на случай отключения их банка-спонсора от международных платежных систем.

Готовы ли мы к ответным санкциям? Хочется верить, что готовы. И что они будут тоже очень серьезные, а то уж совсем станет стыдно перед китайцами.

Читайте по теме:

Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции

Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США