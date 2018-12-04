Эксперт: Атипичная пневмония - биооружие против европеоидов

В Восточной Европе начинается эпидемия ВИЧ. "Первое место по числу заражений занимает Россия, за ней следуют Украина и Белоруссия", — сообщается в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Европейского регионального бюро ВОЗ. На Россию и Украину приходится 75 процентов случаев заражений ВИЧ во всей Европе и 92 процента на ее востоке.

США разрабатывают в странах-вассалах бактериологическое и биологическое оружие, направленное против России и других неугодных стран. Такая задача была четко поставлена уже в конце прошлого тысячелетия. А в первую очередь страдают местные жители — население соседних с этими центрами зла и заразы стран. Возможно, многие эпидемии последних лет вызваны именно рукотворно.

В разных мировых регионах запускают избирательные для местного населения вирусы. Об этом и многом другом "Правде.Ру" в эфире программы "Точка зрения" рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

— Игорь Викторович, возможно ли на нынешнем уровне развития науки создать избирательный для определенных народов вирус?

— Все мы немного отличаемся. Есть определенные реперные точки, которые, как устанавливается в ракетах, определяют "свой-чужой". Цель западных властей: создать биологическое оружие нового поколения как раз, чтобы оно поражало только чужих — другие, генетически отличные народы.

Безусловно, это — секвенирование ДНК. Определяются такие участки, на которые как бы заряжен тот или иной вирус или бактерия. Еще 20 лет назад, в 1998 году, тогдашний директор ЦРУ Уильям Кейси четко поставил задачу: создать биологические агенты, которые будут этнически специфичными.

С тех пор американцы потратили на эту программу десятки миллиардов долларов, и, я думаю, что они добились каких-то определенных успехов. Хотя, задача — очень сложная, но тем не менее все возможно при концентрации сил и средств на заданных направлениях.

— Ведь они тоже хорошо знают, что вирус мутирует, поэтому они тоже могут пострадать. Возможно, что убийственный вирус уничтожит почти все человечество? Какая же конечная цель этих людей? Оставить крайне ограниченное число избранных? Новый Ноев ковчег какой-то собрать?

— Они не исключают и такого варианта, поэтому и создают там ковчеги всякие, хранилища семян и так далее. Они прекрасно понимают, что их эксперименты могут привести к глобальной катастрофе, поэтому на всякий случай готовят какие-то запасные аэродромы для себя.

Но мы живем в это время, другой планеты у нас нет, и подавляющее большинство населения никуда, на какую-то другую планету, улететь не сможет. Поэтому, я думаю, такие планы надо пресекать в зародыше.

— Но они все-таки надеются отсидеться на своем острове, в какой-то абсолютной изоляции, даже если в Европу запустят что-то крайне убийственное?

— Они надеются отсидеться где-то в Новой Зеландии или в Австралии, думают, что там это до них не дойдет.

— Такое возможно, не дойдет?

— Думаю, что все равно дойдет. Тем более, что и закон кармы необратим…

— Пока все-таки эти лаборатории, как вы сказали, преимущественно ставят эксперименты на населении тех стран, где они и находятся. Проводятся диверсии по заражению соседних регионов и стран, в том числе России. Будут ли они все это запускать в планетарном масштабе? А главное — можно ли это как-то остановить?

— Не знаю, не знаю… По крайней мере, есть такие слухи, что когда в 2014 году ополченцы Донбасса перешли в наступление, американцы пригрозили нашей стране широкомасштабным применением биологического оружия. И это заставило Кремль как-то вмешаться в ситуацию и остановить продвижение ополчения.

Если раньше был ядерный шантаж, то сейчас — уже биологический шантаж. Конечно, точно я не знаю, какие именно там были предложения, требования или ультиматумы. Но сюда прилетали многие высокопоставленные эмиссары, в том числе Киссинджер.

Я не могу знать, какое именно оружие будет применено, но можно с большой долей вероятности сказать, что, скорее всего, это будет атипичная пневмония. Потому что она наиболее высокий показатель смертности дает среди европеоидов.

А против китайцев, скажем, более эффективен птичий грипп. Если надо против африканцев, то та же Эбола. Есть определенные заболевания, которым подвержены те или иные группы народов больше в той или иной степени. И это уже давно хорошо известно.

— А чем характеризуется эта атипичная пневмония, какие симптомы?

— На первый взгляд — то же воспаление легких обычное, но потому она и атипичная, что не поддается лечению. И с высокой вероятностью человек может погибнуть в течение недели.

— Мы как-то работаем над противоядием?

— Как-то работаем, что-то делаем, конечно. Вот недавно объявили, что у нас есть вакцина от Эболы. Это говорит о том, что все-таки достижения какие-то есть, что наша наука все-таки двигается куда-то. Хотя, я думаю, что совсем не теми темпами, которые нужны, потому что вложения в нашу науку пока что оставляют сильно желать лучшего.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: pxhere.com

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