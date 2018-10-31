Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?

Дональд Трамп поступил очень недальновидно, толкнув Кубу в объятия давнего союзника России. Избранный президент Мигель Диас-Канель 2 ноября посетит Москву, где будет подписан договор о кредите в 50 миллионов долларов на закупку российских вооружений.

Это неприятная новость для Вашингтона. В условиях 54-летней американской блокады острова Свободы ясно, кого кубинцы считают своим "условным противником". Напомним, что экс-президент Барак Обама приложил немало усилий для нормализации отношений с Гаваной: было открыто посольство, началась либерализация визового режима, американские туристы поехали на Кубу, в том числе, лечиться.

Но пришедший в 2016 году к власти Дональд Трамп назвал "режим Кастро" "тиранией" и разрушил все начинания Обамы. Туристы иссякли, напуганные историей о "звуковой атаке" на дипкорпус США в Гаване.

В условиях непредсказуемости действий Трампа в отношении соседей уже второй год подряд в Гаване с большим успехом проходит заседание Форума "Россия — Латинская Америка и стран Карибского бассейна" в рамках 36-й Международной ярмарки (Fihav), которая в эти дни собрала около 3000 бизнесменов из 65 стран.

"Мы не смотрим на Латинскую Америку через призму геополитических интересов. Мы не используем ее как поле битвы против кого-то, чтобы добиться краткосрочных дивидендов в краткосрочной перспективе", — сказал на открытии форума вице-премьер России Юрий Борисов. Он отметил, что торговля Москвы с регионом в прошлом году составила 14,5 миллиарда долларов, пишет CubaDebate. Есть совместные предприятия в энергетике, промышленности, дорожной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других. Борисов добавил, что смешанные межправительственные комиссии работают с 12 странами региона и это ключевой механизм продвижения интересов друг друга.

Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы (MINCEX) Родриго Мальмьерка Диас назвал Россию стратегическим партнером. По его данным, товарооборот между Россией и Кубой в прошлом году вырос на 17 процентов и составил около 300 миллионов долларов. Глава MINCEX подчеркнул, что в последние годы Куба выполняла обязательства по выплате реструктурированного долга в 3,2 миллиарда долларов после списания Россией общей суммы в $32 млрд в 2013 году. И это несмотря на экономическую, торговую и финансовую блокаду, навязанную Соединенными Штатами.

Надо сказать, что долги были "безнадежные" и они были списаны не просто так, а под новые контракты. По сообщениям российских источников, Россия заключила в этот раз около 60 договоров. Российские компании будут участвовать в модернизации трех электростанций (стоимость проекта — 100 миллионов долларов), металлургического завода в Лас-Тунасе (около 60 миллионов), поставят Кубе железнодорожные вагоны на сумму свыше 100 миллионов долларов, пишет ТАСС. "Коммерсант" сообщил, что Россия выделила Кубе кредит на 50 миллионов долларов на закупку бронетехники, вертолетов и другого оружия.

И нельзя сказать, что у России нет конкурентов на Кубе. Переход к рыночной экономике гарантирует спрос на различные товары и услуги. CubaDebate сообщает, что несмотря на блокаду на кубинский рынок выходит 12 испанских компаний, производящих продукты питания и напитки, а также промышленное оборудование и строительные материалы. В конце апреля торговля с Испанией превысила 400 миллионов долларов, что привело к 25-процентному росту торгового баланса. Не отстает и Китай. Это говорит о хороших экономических перспективах острова.

И хотя геостратегический интерес России отрицается Борисовым, он нисколько не потерял свою актуальность. Купленную военную технику понадобится обслуживать, а там и до военной базы недалеко.

Как сказал "Правде. Ру" директор Института Латинской Америки РАН, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН Владимир Давыдов, предстоящий визит Диаса-Канеля в Москву направлен на определение адекватных сегодняшнему дню векторов сотрудничества. "У власти там сейчас поколение 50-летних, надо посмотреть, какие у них намерения", — отметил эксперт "Правды.Ру". По его мнению, Куба достигла больших успехов в производстве медикаментов для лечения таких опасных заболеваний, как гепатит, диабет, рак. "Она их может поставлять в Россию по конкурентноспособным ценам. Куба — это центр медицинского туризма, это для нас ценно, это работа на гражданина Российской Федерации. Ну и цитрусовые с Кубы — их закупки рационально восстановить", — заметил Владимир Давыдов в интервью "Правде.Ру".

По его словам, "Куба имеет стратегическое значение в регионе: она располагается на пересечении многих морских и авиационных маршрутов". "Аэрофлот", развивая свою сеть в Латинской Америке, может опираться на аэропорты Кубы для промежуточных остановок и технического обслуживания. "Российская сторона должна найти механизмы продвижения своих товаров, льготного финансирования, страхования. Это наша слабая сторона и мы должны ее устранять", — сделал вывод для "Правды.Ру" Владимир Давыдов.

Фото: Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель; источник: rionegro.com.ar

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