Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум в Донбассе.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседанием с участием Путина и российских дипломатов в четверг, Трамп попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него было время подумать.

Тем не менее, стало известно, что Путин предложил провести под «международной эгидой» голосование по поводу статуса Донбасса. Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по этому вопрос, сказав только, что на саммите Путина и Трампа обсуждались некоторые «новые идеи», которые будут «прорабатываться».

«Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос», - подтвердил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По данным Blomberg, Путин дал время Трампу обдумать этот план, прежде чем публично сообщить о нем.

Предложение Путина, как указали источники, будет касаться вопроса о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чтобы жители этих регионов смогли свободно высказать свою точку зрения по этому поводу, организация голосования должна осуществляться под эгидой международного сообщества, отмечает агентство.

«Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - отметил Путин.

Сам Дональд Трамп назвал переговоры в Путиным «великим успехом», добавив, что одним из обсуждаемых вопросов была Украина. По этому поводу депутат украинской Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что Киев запросил у США объяснений.

Впрочем, во время совместной с Трампом пресс-конференции после саммита Путин упомянул референдум. Но референдум не в Донбассе, а в Крыму в 2014 году - отметив, что голосование было проведено «в строгом соответствии» с уставом ООН и международным правом.

"То, как было оформлено предложение Путина Трампу, признаюсь, удивило. Во-первых, референдум уже был - 11 мая 2014 года жители бывшей Донецкой и Луганской областей сказали «да» народным республикам. Во-вторых, не совсем ясно, о каком именно статусе этих территорий идёт речь, что за вопрос будет вынесен на этот референдум, если он, конечно, состоится",- рассказал Pravda.ru директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов.

"О присоединение региона к России речь, по всей видимости, не идёт - во всяком случае, сейчас. Следовательно, жителей Донбасса вновь хотят спросить - вы хотите назад в Украину или независимость? В то же время референдум предполагается проводить под «эгидой международного сообщества». По сути это означает ввод миротворцев. Каких? Если это россияне, то Киев однозначно пойдёт в отказ. Если не россияне - в отказ пойдёт Москва и республики",- пояснил он.

"Получается, что по сути Путин предлагает Трампу принудить Украину к выполнению Минских соглашений, но само предложение подано как «проведение референдума». Запад традиционно придаёт большое значение внешней атрибутике «прав человека», а потому Путина можно понять",- делится эксперт.

"Что касается жителей Донбасса, то их на пятом году подвешенной ситуации, конечно, устроит любая определённость. И всё же, считаю, что возврат в Украину на прежних условиях выглядит нереалистичным сценарием",- уверен Долгов.

"Само по себе, в абстракции, такое предложение логично. Это полностью в духе политики России на украинском направлении. И, в общем, самый естественный механизм превращения донбасского конфликта, который утомил уже все так или иначе повязанные в нём стороны (нас, американцев, европейцев). Ну, Киев будет ерепенится, но при таком раскладе - кто ж его спросит",- считают авторы канала "Невротик".

"Однако есть несколько неловкостей Референдум в Донбассе уже был - в 2014 году, сразу после крымского. Однако Москва не приняла его во внимание по тем же следующим формальным причинам, которые сохраняются и сейчас. Что считать Донбассом? Кто проводит референдум? Нынешние власти ДНР и ЛНР? Но они на то и самопровозглашённые - не признаны субъектом права. Кто участвует в референдуме? Граждане непризнанных республик с соответствующими паспортами? Граждане Украины, прописанные в двух областях? А Харьков с Одессой тогда чем хуже?",- задают они логичные вопросы.

"Наши «международные партнёры» не больно-то жалуют этот механизм демократии. Крымский референдум до сих пор не признают. Да и у себя как-то лоханулись в Голландии да и в Британии, убедились, что даже своим обывателям доверять опасно - к чему им ещё и экстрим с Донбассом? Стало быть, по состоянию на сегодня предполагаемую идею донбасского референдума можно рассматривать не столько как инструментальную реальность, сколько как элемент публичной политики",- констатируют эксперты.

"Во-первых, согласие на проведение референдума означало бы фактическое признание Киевом наличия серьёзной внутренней проблемы, между тем позиция сегодня: единственная проблема Украины - военная оккупация Россией части территории",- продолжают анализ представители проекта "Россия в глобальной политике".

"Во-вторых, даже в случае принципиального согласия, встаёт вопрос о том, кто будет голосовать, то есть о внутренне перемещённых лицах. По украинской версии их 2 миллиона, по российской- порядка 300 000. Понятно, что это решающий вопрос для итогов голосования",- рассуждают они.

"Наконец, проведение международно признанного референдума под контролем структур ООН и пр. в Донбассе неизбежно поставит вопрос о Крыме, поскольку противники присоединения будут указывать на несоответствие крымского голосования в 2014 году процедурам, которые установит голосование в Донбассе. Давление на Россию по крымскому вопросу резко возрастёт. Так что референдума не будет, и слава богу",- заключают специалисты.

Первые полноформатные переговоры между Россией и США прошли 16 июля в Хельсинки. Включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, они продлились почти четыре часа. Стороны остались довольны итоговыми результатами встречи.