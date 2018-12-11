Макрон поплакался в "желтую жилетку"

После уличных баталий в Париже, когда граждане самозабвенно уничтожали собственность своих соотечественников, обращение к народу президента Франции стало самым ожидаемым политическим событием в стране.

Недавнее заявление президента Эммануэля Макрона о независимости Франции от США не могло остаться без ответа. Я уже делился на "Правде.Ру" своими суждениями о возможности "революции круассанов" во Франции на "Правде.Ру". Все так и случилось.

То, что никакие революции не происходят без соответствующей подготовки и финансирования, уже многократно доказано ходом мировой истории и "цветных революций".

До какой степени дойдут организаторы акции "желтые жилеты" — вопрос. Но серьезное внушение французскому лидеру со стороны пока еще неизвестных политических сил уже сделано.

Художник-постановщик акции отменно отработал внешнюю картинку с желтыми жилетами. Картинка демонстрирует не какие-то невнятные фигуры людей, а армию недовольного народа. Погромщики и искренне протестующие предстали единым целым.

Активность "желтых жилеток" на улицах и диванных интернет-сочувствующих протестам была на высоте. Эммануэль Макрон уже даже стал "фашистом" и "железной рукой" с ореолом диктатора.

В городке Мант-ла-Жоли, где, кстати, в советское время располагался пионерский лагерь посольства СССР во Франции, нарисовались "ониждети", которых полиция поставила на колени. Особо одаренным стражам порядка при этом достало таланта снять видео и опубликовать его в сети.

То, что детишки забрасывали полицию камнями и били автомобили обычных трудяг-французов, — это ничего. Это — "восстание", как сурово классифицировали происходящее американские СМИ. Видео тут же разошлось по всему миру, оправдывая любые действия протестующих, вплоть до свержения законной власти во Франции.

Любопытно, что борцы за правое дело отчего-то не торопятся приглашать своих единомышленников, чтобы разнести вдребезги мебель в собственной квартире и пустить ее на дрова для костров. Протест же без костра — деньги на ветер!

Не наблюдается и инициатив с сожжением собственных автомобилей и битьем стекол в своих же домах. Почему-то жертвой протеста всегда становится чужая частная собственность. Как-то совсем не коррелируется все это с правами человека и другими демократическими ценностями, за которые обычно энергично и борются люди с плакатами.

Понятно, что проблемы во французском обществе копились годами. Негодование граждан множилось, но ведь оно еще никогда не принимало такие агрессивные формы, как это случилось в Париже.

Раздолбать музей в Триумфальной арке, то есть устроить бардак на могиле Неизвестного солдата — это что-то новое для Франции. До такой мерзости еще никогда не опускалось выражение активной гражданской позиции.

Сообщалось, что 80 процентов граждан страны не одобряют политику Эммануэля Макрона. Разумеется, все ошибки и недальновидные решения французского руководства известны людям.

Проблемы с мигрантами, которые съедают бюджет Франции щедрыми пособиями, тоже аукнулись в общей массе негодования. Налоги и другие издержки строительства единой Европы и торжества толерантности также занесены в увесистый список претензий.

Важно обратить внимание, что организаторами протестных акций явно анализировались подходящие текущему моменту поводы, которые, при грамотной информационной подаче мотивируют граждан на решительные действия — выйти на улицы. А там уже подоспеют "ониждети", включая и ударные группы провокаторов и задир, которые накалят полицию до драки.

Были и раньше не менее серьезные поводы для серьезных протестов граждан, но как-то обходились без такого лютого битья витрин кафе и магазинов.

Именно после заявления Эммануэля Макрона о суверенитете Франции и появилась та самая "последняя капля", которая переполнила чашу, и образовалась целая "лужа".

Примечательно, что в этой политической "луже" может утонуть не только карьера действующего президента, но и — при самом радикальном развитии событий — Франция может продолжить счет республик — породить Шестую.

"Жёлтые жилеты", которые наверняка в скором времени обретут своих лидеров, смогут предложить на фоне отрицания политики Эммануэля Макрона вариант парламентской республики со свойственными ей конформизмом и невнятностью.

С учетом истории верховной власти во Франции, когда страна, меняя свое политическое устройство, колебалась от монархии до запредельного парламентаризма, нарушение баланса может оказаться фатальным для ее суверенитета и государственности в целом.

Эту слабину знают и недоброжелатели Пятой республики, как и о противоречиях в общественно-экономической жизни страны, и претензиях к ее властям.

Не напрасно же граждане доверяют популярному сайту петиций свои чаяния и делятся своим вполне обоснованным и понятным возмущением.

Подбирается надежный повод для большого "бума" на улицах и запускается маховик уличного протеста. Публика уже подготовлена креативными агитками с роялями на площадях и искренними лицами в кадре. Одним словом, бонжур, лё Майдан!

Обращения президента Франции ждали. Была надежда на что-то конкретное, что может купировать недовольство граждан и обозначить внятную дорожную карту по выходу из создавшейся критической ситуации в стране.

Конкретные заявления были — "Погромщики будут наказаны" и "Да здравствует Франция!" В остальном — общие фразы в контексте образа мультяшного кота Леопольда в парадигме "Давайте жить дружно!"

Хочется надеяться, что после такого пространного обращения к нации французы не разберут Париж по кирпичику, и все обойдётся без традиционных, присущих майданной эстетике снайперов.

Источник фото: kremlin. ru

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