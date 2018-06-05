Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу

Визит Владимира Путина в Австрию подчеркивает хорошие отношения Москвы и Вены в момент обострения отношений с ЕС по делу Скрипаля. Однако после встречи Путина в Сочи с Меркель, в Петербурге — с Макроном, в Москве — с Борисовым налицо явная доброжелательная активизация контактов с Европой. Какая в этом плане роль отводится Австрии?

Москва ценит не только положительные высказывания, но и позицию Вены в деле Скрипаля. Премьер Себастьян Курц (Австрийская народная партия) не отдал распоряжение выслать российских дипломатов, после того как в знак солидарности с Лондоном это сделала почти вся Европа. "Австрия — нейтральная страна и видит себя в качестве строителя мостов между Востоком и Западом", — говорилось в совместном заявлении премьер-министра и МИДа страны.

Путин наверняка помнит и другие положительные моменты в двусторонних отношениях. Это приглашение приехать в Вену с официальным визитом в июне 2014 года, когда президент считался нерукопожатным после воссоединения Крыма с Россией. Это твердая позиция Вены по строительству "Южного потока". Австрия отстаивала проект до последнего, пока под напором Брюсселя не сдалась Болгария. Это крайне доброжелательная позиция крупного австрийского бизнеса, который также настаивает на отмене санкций.

Прежде всего речь идет о Райнере Зеле, председателе правления крупнейшей австрийской газовой компании OMV, а также президенте Российско-Германской внешнеторговой палаты. Именно 50-летие начала поставок природного газа в Австрию едет отмечать Путин.

Путин едет не за сенсацией

В Австрии обсуждают вчерашнее интервью Путина австрийскому телеканалу ORF, подчеркивая, что глава России опроверг обвинения в стремлении расколоть ЕС. "Мы не преследуем цель разделить что-то или кого-либо в ЕС. Вместо этого Россия заинтересована в объединении и процветании ЕС как важнейшего торгово-экономического партнера. Чем больше проблем имеет ЕС, тем больше проблем у нашей страны", — сказал президент России.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вена полагает, что "российские интересы необходимо учитывать: одностороннее, ничем не спровоцированное введение санкций против России в состоянии очень много разрушить, но не в состоянии ничего создать".

По мнению эксперта "Правды.Ру", "это прежде всего опасно для Европы, которая оказывается в геополитической ловушке". "С одной стороны, она сама не в состоянии обеспечить свою безопасность, а с другой — ухудшает отношения с Россией, которая является крупнейшим геополитическим игроком", — сказал в интервью "Правде.Ру" Владимир Брутер.

По мнению эксперта "Правды.Ру", снятие санкций может инициировать не только Австрия, но и Италия, что "само по себе ничего не решает". "Снятие санкций не восстановит отношения между Россией и Западом. Как раз этот визит Путина в Австрию — попытка начала нового концептуального диалога. Если российско-австрийский диалог откроет движение в этом направлении, это означает, что он уже решил свою задачу", — заметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Владимир Брутер.

"Быстрых результатов в этом диалоге не будет, но Россия готова нести свою долю ответственности, при этом однако требует ответственности от второй стороны. Если нам будут все время говорить, что вы сделайте то-то, а потом еще то-то, а потом мы будем смотреть на ваше поведение, то никакого диалога не будет", — резюмировал политолог в интервью "Правде.Ру".

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