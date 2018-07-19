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Автор Любовь Степушова

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Мир » Европа » Балканы

Москва активно пытается противостоять вступлению в НАТО внеблоковых стран на Балканах. В ответ Афины впервые решились на активные антироссийские действия. Чем вызван гнев премьера Алексиса Ципраса, который еще недавно объявлял Россию стратегическим партнером и говорил, что помирит ее с Западом?

Как атеист Ципрас предал греков православие и Россию. 389786.jpeg

Афины в гневе

Подписанный 17 июня между Грецией и Македонией (официальное название — Бывшая югославская Республика Македония) договор о переименовании страны в Северную Македонию вызвал протесты в обеих странах. Македонцы протестуют против возможности в будущем сдать свидетелями аннексии своей страны некоей "Центральной Македонией", то есть Грецией, а греки не хотят передавать Македонии название и исторические корни своей Родины. Эти протесты были расценены в Греции как организованные Россией с целью "вмешательства во внутренние дела страны". Афины высылали четверых российских дипломатов и запретили въезд в страну еще двоим.

Financial Times пишет, ссылаясь на анонимные греческие источники, что два российских дипломата в сотрудничестве с бизнесменами "пытались подкупить должностных лиц местных органов власти, православных митрополитов, членов культурных ассоциаций и крайне правых организаций на севере Греции, чтобы противостоять соглашению".

После того как представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Афинам адекватный ответ и выразила недоумение обвинениями, МИД Греции призвал российское ведомство прекратить "постоянное неуважение к Греции".

"Заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства независимо от их размера имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику", — говорится в сообщении.

И что нам ваши проблемы, у нас — свои

Независимую — это вряд ли, так как европейские элиты, за редким исключением, давно куплены Западом и проповедуют его ценности и политику. Демократическую — это тоже неверное определение, поскольку демократия — это выполнение воли народа и обратная связь с ним (70 процентов греков выступают против соглашения с Македонией), а вот многогранную — это правда, сидение на двух разъезжающихся стульях стало привычным делом для многих лидеров стран Восточной Европы и Балкан.

Они поддерживают раздачу печенек "повстанцам" и вложение пяти миллиардов долларов на "демократизацию" Украины, а возможные подобные действия со стороны России называются "вмешательством во внутренние дела". Конечно, это их трактовка событий, но у нас есть наша. Почему мы должны идти на поводу мнения нерепрезентативных политиков, если НАТО, не стесняясь, организует вокруг России пояс хаоса? Мы вправе использовать все средства своего "мягкого" влияния, в том числе, поддерживая религиозные и этнические чувства населения, в том числе, через неправительственные организации. Да и работу разведок еще никто не отменял.

Предателей нигде не любят

Заметим, что высылка дипломатов произошла после публикации заявления представителей всех монастырей Святой горы Афон. В нем резко осуждается инициатива по переименованию Македонии. Монахи призвали греческий парламент, который должен ратифицировать соглашение, "уважать волю греческого народа и историческую правду". Афонское братство имеет большое влияние на греков, а Алексис Ципрас является воинствующим атеистом. Это тоже нонсенс для греческого общества. При Ципрасе были разрешены гей-браки, отменена в школах ранее обязательная молитва.

Греция всегда, даже в период холодной войны, воздерживалась от недружественных шагов в отношении СССР и России. Действия Афин выглядят тем более странными, что Ципрас в трудные для Греции времена разборок с ЕС по вопросу долгового кризиса приезжал к Путину просить помощи, говорил хорошие слова об общих культурных ценностях и братстве двух православных народов, обещал помирить Россию и Европу. Что ему теперь пообещали за то, чтобы он шел против воли своего народа? Списание долгов страны? Личные счета в банке и безбедную старость? Это, как говорится, его проблемы, пусть их решает, а мы будем решать свои.

Как сказал "Правде.Ру" научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгард, перед НАТО сейчас стоит задача полностью покончить с внеблоковой зоной на Балканах с прицелом против России. Соответственно, идет давление в первую очередь со стороны США".

По мнению эксперта "Правды.Ру", высылка наших дипломатов "отражает нервозность, с которой греческие власти относятся к компании протестов". "На протяжении практически 30 лет несколько правительств и с одной, и с другой стороны воспитывали свое население в верности государственной позиции по македонскому вопросу, и отход от нее вызывает серьезную реакцию недовольства. Греческое правительство решило, что хороший рычаг урезонить своих недовольных — это перевести стрелки на Россию", — сказал Георгий Энгельгард в интервью "Правде.Ру".

По словам эксперта "Правды.Ру", "если бы Россия качественно изменила бы свою внешнюю политику, она была бы не объектом нападок и обвинений, а одним из реальных игроков в местных политических интригах, чего не наблюдается, по крайней мере, в Македонии и Греции", — отметил Георгий Энгельгард в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Напомним, премьер Македонии Зоран Заев объявил референдум по новому конституционному наименованию Македонии, который пройдет в сентябре или октябре, а в январе следующего года парламент будет утверждать изменения, внесенные в связи с этим в Конституцию страны. В свою очередь греческий парламент тоже должен ратифицировать договор. После этого он вступит в силу.

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