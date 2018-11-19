Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля

Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Никиты Хрущева и Михаила Горбачева, считает востоковед Валерий Кистанов. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?

Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились 14 ноября ускорить переговоры по заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны. За отправную точку взята совместная Декларации СССР и Японии 1956 года о том, что два из четырех южных Курильских островов — Шикотан и Хабомаи — будут "переданы" Японии после заключения мирного договора.

Российская сторона никогда не отрицала юридическую силу этого документа, но в 1960 году в разгар "холодной войны" Москва отказалась от пункта 9 Декларации, предусматривающего передачу двух упомянутых островов. Однако Михаил Горбачевв вернулся к проблеме и был готов обсуждать "передачу" уже четырех островов — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи, на которые Япония претендует по Договору о торговле и границах с Российской империей 1855 года.

Как пояснил в воскресение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возврат к трактовке 1956 года (как бы компромиссной) не означает "автоматической передачи" острова Шикотан и Хабомаи японской стороне. Он также отметил особую важность вопроса по поводу размещения баз США на островах в случае их "передачи". По словам Пескова, несмотря на всю сложность заключения мирного договора с Японией, этот вопрос можно решить.

По словам президента Владимира Путина, в Декларации "отмечается, что Советский Союз готов уступить" Шикотан и Хабомай, но "ничего не говорится" о последующей юрисдикции островов. Путин намекает, что этот термин не повлечет за собой изменение суверенитета.

Однако Токио считает, что слово "передача", записанное в документе, идентично слову "возвращение" и означает "естественную передачу суверенитета", сказал в минувшую пятницу журналистам главный секретарь правительства Японии Йошихиде Суга.

Заметим, что общественное мнение в России категорически против "торговли территориями". Даже самый осторожный шаг российского президента к компромиссу будет восприниматься российскими гражданами крайне негативно.

Как сказал "Правде. Ру" руководитель Центра японских исследованийИнститут Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, "Япония признала действие договора 1956 года, но не намерена ограничиваться возвращением двух островов". Принципиальная позиция Токио заключается в том, чтобы получить обратно все четыре острова, отметил эксперт.

"То есть, Япония готова решить вопрос по суверенитету Шикотана и Хабомаи и одновременно вести дальше переговоры по Кунаширу и Итурупу. Такая постановека вопроса нас не устраивает, поэтому никакого сближения нет", — пояснил Валерий Кистанов.

Проблема, пояснил эксперт, идет от "волюнтаристского решения" Никиты Хрущева, который считал, что "если мы подарим Японии два острова, то отвлечем Токио от военного сотрудничества с Вашингтоном". Однако Вашингтон пригрозил, что США никогда не вернут Японии остров Окинава в случае реализации советско-японского договора, и Япония отказалась это делать. В ответ Москва аннулировала 9 статью, но в "перестройку" Горбачев захотел сделать японцам уступку, и в повестке дня появились уже четыре "спорных" острова, пояснил Валерий Кистанов.

"США имеют договор о взаимопомощи с Японией, по которому могут размещать военные базы, где им будет угодно, с согласия японской стороны". Но согласие получить не сложно, отметил востоковед. Хотя бы под предлогом агрессии Китая в Восточно-Китайском море: "Не хотите базу на Хабомаи, тогда сами себя защищайте от китайцев".

Но главная проблема в другом. "Если возникнет какой-либо конфликт возникнет между Россией и Японией по использованию этих островов, то США обязаны будут придти Японии на помощь, а это уже чревато прямым конфликтом между РФ и США", — отметил Валерий Кистанов.

Эксперт добавил, что есть и другие трудности, например, как решать вопрос с границей эксклюзивной экономической зоны, добычи углеводородов в этой зоне, ловли рыбы.

Напоминаем, что СССР в мае 1945 года по просьбе США выступил против Квантунской армии Японии в Маньчжурии. Советские войска захватили порты на Сахалине и Курильские острова. После того как японский гарнизон выполнил приказ о капитуляции, советские военно-морские силы начали обеспечивать безопасность островов Курильской гряды.

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