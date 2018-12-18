Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?

Китай в последние годы стал одним из самых заметных и влиятельных государств в мире. За его действиями во всех сферах, а прежде всего — политической, экономической и военной, пристально следят все страны.

Но почему приостановлен громкий проект "Никарагуанский канал"? И почему уже не слышно о намерениях вернуть Тайвань? Неужели Китай отступил и закрыл эти вопросы? На эти и многие другие темы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" дал экспертные комментарии руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

— Несколько лет назад на весь мир было громко заявлено о строительстве Никарагуанского канала — альтернативы Панамского. Китай вроде бы выступал локомотивом. Это уже все закончилось ничем, полностью закрыли вопрос?

— Да, и, судя по всему, это была "большая шляпа", я бы даже сказал - "панама", потому что, как считалось, на строительство было выделено 50 миллиардов долларов. Была создана фирма со штаб-квартирой в Гонконге, но с руководителем из КНР, и до последнего момента говорили: "Да, да, роем, делаем проход".

А потом оказалось, что компания разорилась. Теперь китайские власти заявляют, что это была частная инициатива. Мол, вы договаривались с частным инвестором, поэтому все могло произойти и завалиться. Все претензии — к нему.

Сейчас проект формально приостановлен, никакие работы по Никарагуанскому каналу не ведутся. Никарагуа, конечно, в трауре, потому что все это должно было стать очень важным для экономики страны.

— Но ведь даже американские стратеги всерьез говорили, что это — прорыв китайцев в Атлантику, угроза США и так далее.

— А у китайцев уже есть там свой канал — Панамский, который китайцы за свой счет углубили. До того, как Панамский канал начали углублять, он был рассчитан лишь на пять категорий танкеров для перевозки сухогрузов.

Теперь за счет того, что углубили, в международном реестре у него прибавилось еще пять категорий. Еще даже кораблей таких нет, которые технически Панамский канал может пропускать.

И китайцы целиком его контролируют. Поэтому иметь там еще один канал, конечно, было бы тоже неплохо, но он им особо и не нужен.

Совсем недавно страны Балтии предлагали китайцам использовать балтийские порты, но Китаю это не очень интересно. Там — не та глубина, надо менять все сооружения, углублять порт. И вопрос — что через них возить? Китаю пока и так для того, чтобы возить свои товары, вполне хватает Панамского канала.

— А почему в последнее время не слышно даже заявлений по Тайваню?Китай уже смирился и потерял Тайвань навсегда?

— Нет, я думаю, что этот вопрос просто подвис. Хотя время от времени Китай дает понять, что мы Тайвань не забываем, это наша территория. В свою очередь, в Тайване до последнего времени существовало Министерство по делам Монголии и так далее. Эти структуры — еще гоминьдановские. Но здесь вопрос в другом.

Пока Китай шел вперед, и никто не мог его остановить, пока он был ледоколом, многие на Тайване, в том числе финансовые группировки, говорили: собственно, а почему бы и нет? Ведь деньгам все равно, где находиться, главное, чтобы им был выход за рубеж. И уже многие тайваньские бизнесмены работали через Китай, закачивали деньги в КНР, а КНР уже разбрасывал деньги по всему миру.

Сейчас, когда Китай поприжали (он не рухнул, он устойчивый, но пока его прижали), такого уже нет. Многие начали говорить, что, мол, мы давно считали, что вот так и будет. Поэтому, конечно же, политически США выигрывает.

Но Тайвань боится еще и другого — как Китай действует в рамках проекта "Один пояс — один путь".

Сначала этот проект всеми воспринимался на ура, многие страны говорили Китаю спасибо, что он в них инвестирует, что они вместе развиваются. А сейчас видно, что Китай — совсем не добренький дядя.

Оказывается, что многие активы в рамках этого просто переходят под контроль КНР. Хотя Китай, кстати говоря, этого никогда и не скрывал, он никого не обманул.

Китай всегда открыто говорил: "Если мы вкладываем деньги, мы должны контролировать ситуацию в стране. Иначе мы потеряем вложенные средства".

И вот, когда Китай приходит со стороны Центральной Европы, даже Западной Европы, тем более со стороны стран Юго-Восточной Азии, в страны Латинской Америки, многие политики начинают говорить: "Китай очень активно к нам проникает".

И тут тайваньцы начинают также говорить, что-де мы остановили активный приток каэнэровских капиталов еще года два назад, и очень правильно сделали, потому что теперь мы хеджированы от китайских рисков.

Но вопрос с Тайванем, я думаю, КНР никогда не отпустит. Сделав целый ряд ошибок, КНР займется их исправлением. А потом — через какое-то время — снова начнет потихоньку, как любят в Китае, продолжать это же дело, но уже по-другому.

Источник фото: pxhere.com

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

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