Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?

Теракты в Кабуле с участием смертников случаются каждый месяц. Взрывают рынки, учебные заведения, объекты инфраструктуры, но вот ракеты, да еще по "дипломатическому району", были выпущены впервые. А между тем "Талибан"* едет в Москву на конференцию о будущем Афганистана. Это связанные события?

Кто обстрелял ракетами Кабул?

Об обстреле Кабула пишет портал ndtv. com со ссылкой на AFP. "Сегодня утром группа террористов захватила здание в Река-Хане (пригород Кабула) и выпустила несколько ракет в направлении Кабула, — сказал AFP представитель министерства внутренних дел Наджиб Датчан. — Два человека были ранены. Сотрудники органов безопасности сражаются с террористами".

"Боевики "Талибана"* готовятся атаковать Кабул", — сказал на пресс-конференции Ахмад Зия Масуд, бывший специальный посланник президента Ашрафа Гани и член новой коалиции под названием "Великая национальная коалиция Афганистана". Масуд добавил, что администрация Гани помогает талибам в финансовом и даже военном отношении. "Единственным источником финансирования и оснащения террористических групп, в частности талибов*, является само правительство. Они говорят "Талибану"*, что ему не навредят, и когда они (талибы) придут, они передадут им все оборудование военных баз", — цитирует политика Tolonews. com.

Однако, возможно, Масуд — это новый ставленник Вашингтона, нагнетающий обстановку в преддверии открывающейся 4 сентября конференции по будущему Афганистана в Москве с участием талибов. Ранее, 20 августа, The Wall Street Journal сообщила, что конференция пройдет без привлечения США, но с участием Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Киргизии. Международное признание не за горами. Так зачем же "Талибану"* бомбить Кабул?

Скорее, это в интересах США, которые могли отдать соответствующий приказ любой из десятка терроризирующих страну группировок, чтобы сформировать перед конференцией имидж недоговороспособного "Талибана"*. "США доведут до конца то, что другие сделать не смогли. Не думаю, что мы готовы к переговорам (с талибами*. — Ред.) в настоящее время… Они убивают людей направо и налево — невинные люди гибнут на каждом шагу. Они бомбят семьи с детьми по всему Афганистану. Так что мы не хотим переговоров с "Талибаном"*, — сказал Дональд Трамп в эфире CBS.

ЧВК не спасут реноме США

Американский контингент находится в Афганистане уже 17 лет, его ввел президент Джордж Буш-старший в 2001 году в ответ на атаку башен-близнецов саудовскими террористами. Но тогда всю вину возложили на якобы укрывающего Усаму бен Ладена правительство "Талибана"*, контролировавшего страну с 1996 года. За эти годы на войну США потрачено четыре триллиона долларов. Это больше, чем весь план Маршалла вложил в Западную Европу после Второй мировой войны. Тем не менее Афганистан по-прежнему воююет, города и население — в разрухе и бедности. А США потеряли 2371 человек убитыми и 20 320 ранеными, и никто не знает, сколько афганцев погибло.

По оценкам, "Талибан"* постоянно контролирует почти 50 процентов Афганистана. Но по ночам, этот процент достигает едва ли не ста процентов, за исключением площади того самого "дипломатического квартала".

Сейчас президент США рассматривает план передачи контроля над страной от армии ЧВК Blackwater. Ее руководитель Эрик Принс предложил заменить 15 тысяч американских военнослужащих, наемниками численностью около 5,5 тысячи. Кроме этого, согласно плану, потребуется размещение в стране 90 боевых самолетов частных ВВС. Реализация этих мер в год будет обходиться Соединенным Штатам в десять миллиардов долларов, тогда как сейчас на операцию в Афганистане тратится около 45 миллиардов, сообщает NBC.

Кто поставит на "Талибан"*, тот будет в Афганистане

Россия продолжает называть "Талибан"* "террористической организацией". Однако Москва поддерживает дипломатические связи с группировкой. Официальная позиция - диалог с ней снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию. "Талибан"* не однороден. Кремль выходит на талибов*, которые обладают значительным политическим влиянием в регионах с высокой концентрацией боевиков ИГИЛ* и выступают против незаконного оборота наркотиков. Москва стремится построить международный консенсус в отношении своей стратегии и укрепить свой статус противовеса гегемонии США. Недавно "Талибан"* успешно провел переговоры в Узбекистане, и вот теперь едет в Россию.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, "авторами пусков ракет могут быть талибы*, которые таким образом дают понять официальной власти в Кабуле, что они не принимают ее предложение о перемирии, и демонстрируют силу". Но это могут быть террористы любой группировки, начиная от "Исламского государства"* или "Аль-Каиды"* до мелких структур, "которые готовы взять любой заказ, любую террористическую демонстрацию". Это могут быть и внешние силы, добавил Андрей Грозин в интервью "Правде.Ру". По мнению эксперта, если ответственность на себя возьмут талибы*, то это означает, что они вплотную подошли к захвату власти. "Сейчас они вплотную подошли к рубежу, когда они начинают штурмовать провинциальные центры и даже брать над ними контроль на некоторое время. Еще пять лет назад ничего подобного не было", — отметил Андрей Грозин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"Американцы всеми силами стараются выпутаться из афганского болота, но не получается, ситуация становится все тяжелее. Американцы увязли, тратят деньги, теряют лицо и подпольно в Катаре наводят мосты с представителями "Талибана"*. Как только американцы потянутся на выход, а рано или поздно это случится, ситуация в стране резко изменится", — заключил эксперт в интервью "Правде.Ру".

* Террористические группировки, запрещенные в России.

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