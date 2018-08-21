Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Азия
Дальний Восток Южная Азия Ближний Восток Центр. Азия
Автор Любовь Степушова

Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?

Мир » Азия » Центр. Азия

Теракты в Кабуле с участием смертников случаются каждый месяц. Взрывают рынки, учебные заведения, объекты инфраструктуры, но вот ракеты, да еще по "дипломатическому району", были выпущены впервые. А между тем "Талибан"* едет в Москву на конференцию о будущем Афганистана. Это связанные события?

Талибы едут в Москву, тогда кто бомбит Кабул?. 391045.jpeg

Кто обстрелял ракетами Кабул?

Об обстреле Кабула пишет портал ndtv. com со ссылкой на AFP. "Сегодня утром группа террористов захватила здание в Река-Хане (пригород Кабула) и выпустила несколько ракет в направлении Кабула, — сказал AFP представитель министерства внутренних дел Наджиб Датчан. — Два человека были ранены. Сотрудники органов безопасности сражаются с террористами".

"Боевики "Талибана"* готовятся атаковать Кабул", — сказал на пресс-конференции Ахмад Зия Масуд, бывший специальный посланник президента Ашрафа Гани и член новой коалиции под названием "Великая национальная коалиция Афганистана". Масуд добавил, что администрация Гани помогает талибам в финансовом и даже военном отношении. "Единственным источником финансирования и оснащения террористических групп, в частности талибов*, является само правительство. Они говорят "Талибану"*, что ему не навредят, и когда они (талибы) придут, они передадут им все оборудование военных баз", — цитирует политика Tolonews. com.

Однако, возможно, Масуд — это новый ставленник Вашингтона, нагнетающий обстановку в преддверии открывающейся 4 сентября конференции по будущему Афганистана в Москве с участием талибов. Ранее, 20 августа, The Wall Street Journal сообщила, что конференция пройдет без привлечения США, но с участием Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Киргизии. Международное признание не за горами. Так зачем же "Талибану"* бомбить Кабул?

Скорее, это в интересах США, которые могли отдать соответствующий приказ любой из десятка терроризирующих страну группировок, чтобы сформировать перед конференцией имидж недоговороспособного "Талибана"*. "США доведут до конца то, что другие сделать не смогли. Не думаю, что мы готовы к переговорам (с талибами*. — Ред.) в настоящее время… Они убивают людей направо и налево — невинные люди гибнут на каждом шагу. Они бомбят семьи с детьми по всему Афганистану. Так что мы не хотим переговоров с "Талибаном"*, — сказал Дональд Трамп в эфире CBS.

ЧВК не спасут реноме США

Американский контингент находится в Афганистане уже 17 лет, его ввел президент Джордж Буш-старший в 2001 году в ответ на атаку башен-близнецов саудовскими террористами. Но тогда всю вину возложили на якобы укрывающего Усаму бен Ладена правительство "Талибана"*, контролировавшего страну с 1996 года. За эти годы на войну США потрачено четыре триллиона долларов. Это больше, чем весь план Маршалла вложил в Западную Европу после Второй мировой войны. Тем не менее Афганистан по-прежнему воююет, города и население — в разрухе и бедности. А США потеряли 2371 человек убитыми и 20 320 ранеными, и никто не знает, сколько афганцев погибло.

По оценкам, "Талибан"* постоянно контролирует почти 50 процентов Афганистана. Но по ночам, этот процент достигает едва ли не ста процентов, за исключением площади того самого "дипломатического квартала".

Сейчас президент США рассматривает план передачи контроля над страной от армии ЧВК Blackwater. Ее руководитель Эрик Принс предложил заменить 15 тысяч американских военнослужащих, наемниками численностью около 5,5 тысячи. Кроме этого, согласно плану, потребуется размещение в стране 90 боевых самолетов частных ВВС. Реализация этих мер в год будет обходиться Соединенным Штатам в десять миллиардов долларов, тогда как сейчас на операцию в Афганистане тратится около 45 миллиардов, сообщает NBC.

Кто поставит на "Талибан"*, тот будет в Афганистане

Россия продолжает называть "Талибан"* "террористической организацией". Однако Москва поддерживает дипломатические связи с группировкой. Официальная позиция - диалог с ней снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию. "Талибан"* не однороден. Кремль выходит на талибов*, которые обладают значительным политическим влиянием в регионах с высокой концентрацией боевиков ИГИЛ* и выступают против незаконного оборота наркотиков. Москва стремится построить международный консенсус в отношении своей стратегии и укрепить свой статус противовеса гегемонии США. Недавно "Талибан"* успешно провел переговоры в Узбекистане, и вот теперь едет в Россию.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, "авторами пусков ракет могут быть талибы*, которые таким образом дают понять официальной власти в Кабуле, что они не принимают ее предложение о перемирии, и демонстрируют силу". Но это могут быть террористы любой группировки, начиная от "Исламского государства"* или "Аль-Каиды"* до мелких структур, "которые готовы взять любой заказ, любую террористическую демонстрацию". Это могут быть и внешние силы, добавил Андрей Грозин в интервью "Правде.Ру". По мнению эксперта, если ответственность на себя возьмут талибы*, то это означает, что они вплотную подошли к захвату власти. "Сейчас они вплотную подошли к рубежу, когда они начинают штурмовать провинциальные центры и даже брать над ними контроль на некоторое время. Еще пять лет назад ничего подобного не было", — отметил Андрей Грозин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"Американцы всеми силами стараются выпутаться из афганского болота, но не получается, ситуация становится все тяжелее. Американцы увязли, тратят деньги, теряют лицо и подпольно в Катаре наводят мосты с представителями "Талибана"*. Как только американцы потянутся на выход, а рано или поздно это случится, ситуация в стране резко изменится", — заключил эксперт в интервью "Правде.Ру".

* Террористические группировки, запрещенные в России.

Читайте по теме:

Почему война в Афганистане будет продолжаться вечно

Слишком хороши: Афганистан попросил Россию подарить вертолеты

США вторглись в Афганистан, чтобы помешать талибам уничтожать плантации опиума?

Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Уцелевший": как Афганистан стал адом для морских котиков США
Темы Кабул война Талибан Афганистан Андрей Грозин
Обсудить
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Аналитика
Эскроу-счета добавят проблем дольщикам
Аналитика
Задержан лидер мошеннической схемы Bitconnect
Новости Все >
Копить на квартиру надо 5 лет
Неизлечимая Эбола вернулась, чтобы убивать
В России предлагают создать криптоофшоры
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
В Калифорнии хакера выпустили под залог биткоинами
Кудрин: Россия сможет пережить только один кризис
Партнерство SSE с компаниями улучшит индустрию с помощью блокчейн
Киев уличили в сокрытии "убийственной правды" о туризме в Крыму
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
National Interest: образованная молодежь не хочет Майдана у Кремля
Сейчас читают
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Видео 
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило
Криминал
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило Видео 
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Политика
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз Видео 
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Страхование
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Читательский топ
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Мошенники рассказали, как "разводят лохов" на российских трассах
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам

Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.

Во что превратится организм от овсянки по утрам
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией

Теперь на российском рынке прибалтийские шпроты будут представлены одной-единственной компанией из Латвии.

Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
Украина
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Экономика
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Происшествия
"Скорая помощь" отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался
Любовь Степушова Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул? Любовь Степушова Соломон Соловьев Королевство Сергея Брина по имени Google Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Айдын Мехтиев
Комментарии
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Кудрин: Россия сможет пережить только один кризис
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
"Прибоя" не будет? Почему Россия остается без своих "Мистралей"
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Безработица в России достигла исторического минимума в 5%
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
"Прибоя" не будет? Почему Россия остается без своих "Мистралей"
В Иране показали новейший истребитель своей разработки
СМИ: Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
В Литве рассказали, как Россия может прийти в Прибалтику
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
На Украине бушует эпидемия кори
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?

Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.

Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ