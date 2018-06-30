Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру

В свете последних событий, произошедших в Великобритании с Томми Робинсоном, многие журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Wikimedia Commons

Этого человека многие считают героем. Он говорит от лица любого свободолюбивого человека на планете. Он знает, каково это, когда твою страну захватывают, поэтому он, как никто другой, знает цену свободы.

Недавно он произнес речь о своем народе (здесь включены некоторые комментарии от американской журналистки еврейского происхождения, Джери Унгуреан, которые будут выделены жирным шрифтом).

"Судьба венгерского народа тесно переплелась с судьбой всех европейских наций и выросла до таких размеров, что сегодня мы все стали частью одного большого сообщества, но сегодня наш народ — в том числе и венгерский — не может быть свободен, потому что несвободна и вся Европа. Сегодня Европа стала уязвима как никогда, и она больна. Она больна "как цветок, который изнутри выедает червь".

И также судьба американского народа тесно переплетена с желанием глобалистов из ООН, которые хотят полностью стереть понятие "нация".

Сегодня, спустя 168 лет после великих войн за независимость европейских народов, Европа, наш родной дом, захвачена! Леди и джентльмены, Европа не свободна, потому что свобода начинается со свободы слова, она начинается с правды. Сегодня, в Европе нельзя говорить правду.

Такая же ситуация и в Америке. Сторонники "левого" движения устраивают беспорядки на улицах, зовут нашего президента "Гитлером" просто за то, что он хочет уберечь нас, американцев, от потенциальной угрозы, которую несут иммигранты.

Сегодня нельзя говорить правду и сказать, что люди, приезжающие сюда, — не беженцы. Нельзя говорить о том, что над Европой нависла угроза миграции. Нельзя и говорить о том, что десятки миллионов этих людей буквально врываются в наш дом. Нельзя сказать правду о том, что иммиграция — причина растущей преступности и именно она приносит террор в наши страны.

Всех, кто поддерживает нашего президента, который смело говорит "нет" иммиграции из семи стран, где процветает терроризм, избивают, их имена очерняют.

Никак нельзя говорит о том, что масса людей, прибывающих из другой цивилизации, ставит под опасность наши собственные жизни, нашу культуру и наши христианские традиции. Никак нельзя указывать на то, что те, кто приехал раньше, уже успели отстроить у нас свой собственный отдельный мир для себя самих, где царят их собственные законы и нормы, что в корне подрывает тысячелетнюю историю Европы и уничтожает изнутри саму структуру нашего общества.

Иммигранты из исламских стран НЕ хотят ассимилироваться в нашу культуру. Вместо этого они хотят принести свой мир и образ жизни сюда, к нам. Они хотят, чтобы шариат заменил нашу Конституцию.

Нельзя даже заикаться о том, что это не случайное стечение обстоятельств и непреднамеренная цепь событий, а заранее подготовленная операция. Масса людей движется в сторону Европы. Нельзя говорить о том, что в Брюсселе они строят самые настоящие схемы того, как с максимальной скоростью переселить сюда как можно больше людей и дать им возможность жить среди нас. Нельзя говорить правду о настоящей цели всего этого действа, которая заключается в том, чтобы изменить религиозный и культурный ландшафт нашего общества, изменить наш этнический образ — они стремятся лишь уничтожить последний барьер для интернационализма: нации и государства.

Эти мигранты прибывают в Европу и Америку, чтобы дестабилизировать западное общество, и это их шаг на пути к единственной цели — уничтожить границы.

Нельзя говорить о том, что Брюссель не просто потихоньку срезает все больше и больше от нашего суверенитета, а он действительно готовит план по изменению США и Европы. В Брюсселе хотят провести действия, на которые у них просто нет никакого права, им никто этого не разрешал.

Дамы и господа, сегодняшние враги свободы скроены из иных тканей, нежели старомодная монархическая, в которой мы ранее видели угрозу миру, который был заранее разделен империалистами. Сегодняшние враги скроены не из ткани под названием "советская система". Сегодняшние враги свободы используют целый набор инструментов, чтобы сделать нас покорными. Они не сажают нас в тюрьмы, не вывозят нас в концентрационные лагеря, и они не отправляют танки в страны, которые стремятся к свободе и независимости.

Вместо танков и артиллерии — иммигранты, которые ведут свой политический джихад. Они хотят захватить Америку по кусочкам — создавая "запретные" зоны. И это самая настоящая болезнь, это рак нашей нации.

Сегодня достаточно лишь бомбардировки от международных СМИ, которые пользуются разоблачением и угрозами, шантажом и расправой, — многие из них зашли в этом деле очень далеко. Народы Европы медленно пробуждаются от забвения; и очень скоро мы снова отвоюем свою землю. Европа стремительно будет разрушать и избавляться от любых источников подавления истины, они уже трещат по швам.

Народы Европы наконец поняли, что их будущее под угрозой. Сегодня не только их процветание, комфорт и прибыльная работа в опасности, но и сама наша жизнь, безопасность и мир во всем мире.

Американцы наконец начали понимать, что их будущее под угрозой, а левосторонние СМИ ожесточенно стали бороться с консерваторами.

Наконец, люди Европы, которые долгое время дремали в изобилии и процветании, опомнились, что те принципы, на которых было построено наше общество, находятся в смертельной опасности. Европейское сообщество — это христианское сообщество, состоящее из свободных и независимых наций; основывающееся на равенстве между мужчинами и женщинами; на честной конкуренции и солидарности; гордости и гуманности; справедливости и милосердии.

Американский народ также находится в огромной опасности. Наш президент хочет остановить иммиграцию из стран, где активно растет терроризм, до тех пор, пока не будут найдены способы определять настоящих беженцев от террористов, которые хотят захватить страну.

В этот раз опасность не стоит на нашем пороге в обличии страшной войны или глобальной природной катастрофы. Вместо этого она медленно оплетает нас, поднимаясь с самого низа. Массовая иммиграция — это медленный ручей, который протачивает себе путь через камень и размывает берега. Миграция маскируется под гуманитарной причиной, однако настоящая цель этого процесса — оккупация. И любая заработанная ими территория — это часть потерянного нами дома.

Именно так, массовая иммиграция ПРЯЧЕТСЯ под благой личиной, но настоящая ее цель ужасающа. И тут сам собой напрашивается вопрос, а ПОЧЕМУ такие страны, как Саудовская Аравия и прочие арабские нации, отказываются принимать у себя иммигрантов из смежных стран? Ведь их культуры и язык так похожи.

Толпы одержимых защитников человеческих прав чувствуют острую нужду в притеснении нас самих, чтобы выставить нас виноватыми. Они говорят о том, что мы — враждебные ксенофобы. Но истина заключается в том, что наша история основана как раз на взаимодействии народов и переплетении их культур. Мы совсем не против тех, кто приехал сюда, чтобы стать членом одной большой семьи, чтобы стать союзником, чтобы спасти свою жизнь, которая находилась в опасности. Мы дали им кров.

В Америке же левосторонние радикалы порочат наше имя и имя нашего президента, говоря, что у нас нет милосердия. Но президент Трамп хочет, чтобы мы были в безопасности!

Но те, кто приехал сюда с намерением изменить нашу страну, исказить нашу нацию по собственной воле; те, кто приехал сюда и демонстрирует агрессию и жестокость по отношению к нашей воле, — таких "гостей" мы всегда встречали сопротивлением и борьбой.

Сначала они говорят, что их всего несколько сотен, тысяча или две, но, леди и джентльмены, ни один ответственный европейский лидер не осмелится поклясться, что эти пара тысяч не вырастут внезапно до нескольких десятков или сотен тысяч иммигрантов.

И если мы хотим остановить эту массовую иммиграцию, то нам сначала предстоит взять в узду Брюссель. Главная опасность будущему Европы не в тех, кто сюда приезжает, а в фанатичном интернационализме Брюсселя. Мы должны запретить Брюсселю ставить себя выше всякого закона. Мы должны закрыть им доступ к запретному плоду нашей свободы и остановить их политику иммиграции.

Глобалисты ответственны за беспорядки и агонию, которая сейчас царит в Америке. И единственное имя здесь возглавляет все списки. Это имя — Джордж Сорос. Именно он финансирует и спонсирует все протесты за глобализацию.

Мы должны остановить приток преступности в Венгрию, терроризм и поджоги синагог, а также распространение антисемитизма. Над законом не должна стоять ни одна общественная организация. У нас не должно быть массовых беспорядков. У нас не должно быть никаких бунтов иммигрантов, у нас не должно остаться ни одной банды, которая угрожает нашим женщинам и дочерям.

Мы не должны позволять другим решать за то, кого впускать в нашу страну и в наш дом, а кому въезд закрывать, мы сами должны решать, кому мы разрешаем жить в нашем доме. Иначе, мы знаем, как это все закончится. Сначала мы разрешаем им решать за нас, кого мы можем у себя принять, затем они заставят нас обслуживать иностранцев в своей собственной стране. А в конце концов мы окажемся в такой ситуации, когда нам самим придется собирать вещи и покидать родную страну.

Чтобы этого не допустить, мы должны воспротивиться схеме иммиграции и мы должны воспротивиться шантажу и угрозам. Пришло время пробить тревогу во все колокола. Пришло время для оппозиции и сопротивления. Пришло время сплотиться. Пришло время поднять флаг и объявить о нашей гордости.

Мы УЖЕ бьем тревогу, но основным СМИ и левосторонним либералам затыкают рот купюры Джорджа Сороса, и они вынуждены и дальше порождать беспокойство и жестокость.

Пришло время остановить разрушение Европы и спасти наше с вами будущее. С этого дня несмотря ни на что мы призываем каждого гражданина Венгрии объединиться с нами; мы призываем каждую европейскую нацию встать с нами в один ряд. Лидеры и граждане Европы не должны жить в двух разных мирах. Мы должны восстановить единство Европы. Народы Европы не могут быть свободны по отдельности, если все наше общество несвободно.

И здесь, в Америке, мы теряем свои свободы, а наша Конституция может кануть в лету и перестать иметь всякую силу.

Только если мы объединим свои силы, мы сможем добиться успеха; если мы будем тянуть каждый в свою сторону — мы не преуспеем. Вместе мы сильны, но по отдельности мы слабы. Закон природы — либо вместе, либо никак.

Венгры, вспомните, что в 1848 году в самой книге судьбы было раз и навсегда записано, что с Габсбургской монархией не может случиться ничего плохого. Если бы мы сами сдались, то мы бы предали свою собственную судьбу и тогда бы еще на заре веков нас бы поглотила Германия.

В 1956 году в книге судьбы было написано, что мы должны быть оккупированы и советизированы, пока патриотизм не потухнет в последнем из венгров. Но если бы тогда мы не воспротивились судьбе, тогда бы Советы нас поглотили.

ООН хочет искоренить патриотизм в каждой стране. Патриотизм, по их мнению, противник глобализма.

Сегодня в книге судьбы есть строчка о том, что пришла пора уничтожить все уникальное, автономное, древнее и стереть само понятие о нациях. Сильные мира сего хотят смешать культуры и народы, до тех пор пока многочисленная и гордая Европа в конце концов не станет бескровной и податливой. И если мы сегодня сдадимся, нас поглотит толпа иммигрантов и мы станем Соединенными штатами Европы.

Цель, которая сейчас стоит перед Венгрией и нациями всей Европы, которые пока не потеряли чувство гордости, — воспротивиться и не допустить того, чтобы сбылось то, что написано в книге судьбы. Мы, венгры, как и поляки, знаем, как это сделать. Мы не раз смотрели в лицо опасности, мы должны быть храбры и сильны.

Мы должны собрать свой древний пыл и волю в кулак и вырваться из той могилы, в которую нас загоняют глобалисты. Прежде всего мы должны расправить плечи и четко и громко ответить во всеуслышание, что мы против такой судьбы. От этого зависит наше будущее. А теперь, я хочу, чтобы вы ответили себе на один вопрос, который стоит теперь перед всей Европой.

Хотим ли мы стать рабами иммигрантов? Вот вопрос! ответьте мне! Нет! За свободу Венгрии и за венгров!"

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