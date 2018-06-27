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Россия не вернется - нам там делать нечего

Мир

Трамп всерьез хочет подключить Россию к "большой семерке" или протроллил партнеров по G7? И надо ли это нам? Есть ли заслуга Трампа в предотвращении угрозы миру? Или наоборот? Почему хорошо бы сразу вручать Нобелевскую премию каждому новому президенту США? И как американские руководители выполняют свои обещания? Об этом в авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой рассказал политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Встреча G7 в Канаде. Фото: flickr.com/G7Charlevoix

— Что вы думаете о странном заявлении Трампа по поводу возвращения России в G7, возвращения формата G8?

— Никто там все-таки не говорит о G8, они остановились на уровне G7 плюс 1.

— И то спасибо. Итак, Трамп хотел просто позлить Ангелу Меркель и Терезу Мей?

— Абсолютно точно. Дональд Трамп просто троллил, прежде всего Канаду и Великобританию. Ангела Меркель, уже как солидная женщина с бэкграундом, в принципе пыталась поставить Трампа на место. То есть они всерьез восприняли эту шутку Дональда Трампа.

Понятно, что Россия не вернется. А что нам там делать-то? Это формат, который ничего не решает. Я здесь консолидирован с президентом, который сказал, что нас оттуда не выгоняли, ведь нас туда и не принимали. В какой-то момент семь стран решили, что без России им удобнее. И был организован новый формат G7, который, как оказалось, является таким деградирующим вариантом.

— Они там варятся в своей отдельной кастрюльке.

— Совершенно верно. Ни одного серьезного важного политического и экономического решения они не приняли ни разу. Они просто сидят за круглым столом, вокруг них стоит сонм советников, и они обсуждают Россию. Больше им и говорить не о чем.

— Англия и США, которые, как мать и сын, все-таки будут вместе, хотя у каждой страны есть свои интересы?

— Ну там, кто мама, а кто дочка, теперь уже вообще не понятно. У них настолько запутанные родственные отношения, что даже развод в XVIII веке не очень отразился на всем этом. При этом США считают, что они используют Великобританию, а Великобритания, что они — США. Действительно, кто кого использует, уже не понятно.

— Зато многие высокие западные политики давно говорят, что нельзя допустить сближения России и Китая. Но своими действиями они, наоборот, подталкивают наши страны к сближению. Почему так происходит? Что вы об этом думаете?

— Барак Обама и Дональд Трамп с успехом это сделали, за что, собственно, они и критикуемы разного рода умными экспертами, которые говорят: "Ребят, что же вы делаете? Вы, на самом деле, толкаете Россию и Китай в объятия". Но нам-то зачем исправлять оппонентов?… Пусть себе находятся в благостном заблуждении.

Китай уже стал очень силен во всех отношениях и в открытую вышел на тропу войны с США и Западом в целом. Но Россия и Китай тоже не являются естественными союзниками. Потому что Китай рассматривает Россию как источник сырья и транзитную территорию, не более того.

Да, он уважает Россию за великое прошлое, но он не может простить нам развал Советского Союза. Потому что они посчитали, что это было предательство коммунистической идеи. И в результате они тоже вынуждены были трансформироваться.

— Дональда Трампа уже на Нобелевскую премию мира за решение корейского конфликта и снятие северокорейской угрозы выдвигают. А была ли вообще эта угроза? А если и была, то ведь сами США ее и создали, и раздули эту страшилку. А теперь Трамп "успокоил эту страшную страну" и "устранил великую угрозу"? Как вы это оцениваете?

— Ну, во-первых, не устранил. Я дико извиняюсь, но бомба никуда не делась и, судя по всему, никуда и не денется.

— Все-таки обещали ее не запускать…

— Да, но все разработки и материально-технические средства никуда не денутся. И не достигнуто соглашение, что денуклеаризация произойдет в ближайшее время. Это процесс очень длительный. Пройдет еще много времени, и произойдет еще много переговоров.

Военные учения у границ Северной Кореи тоже никто не отменил, пока во всяком случае. США только попытались заявить, что они не заинтересованы в участии в них. Но я дико извиняюсь, потрачено столько денег, что вряд ли они удержатся. Скорее всего, они будут и дальше участвовать в этих учениях.

— Вроде бы Трамп обещал Ким Чен Ыну…

— Про то, что обещали Соединенные Штаты Америки, нужно спросить у Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна и т. д. Мы прекрасно знаем, чего стоят обещания Соединенных Штатов Америки, особенно их президентов.

Тем более, что у Дональда Трампа осталось всего два года. Совсем не факт, что он переизберется. А там, глядишь, придет другой американский президент с другой политикой.

Вообще, у меня складывается устойчивое впечатление, что Дональд Трамп специально шел на эскалацию конфликта с Северной Кореей по той простой причине, чтобы потом встретиться с Ким Чен Ыном, похлопать друг друга по спине, по плечу или по чему еще они там друг друга хлопали и, собственно, получить Нобелевскую премию мира.

Я так понимаю, что у США, вернее, у их президентов, появляется добрая традиция — в любом случае получать Нобелевскую премию мира как обязательную. Я вообще предлагаю при избрании президента США просто вручать им Нобелевскую премию мира, чтобы не наполнять мир этой суетой вокруг очередной Северной Кореи и ее ядерного оружия.

Просто попросить их ничего не делать. Потому что получается, что все, что они делают, они делают именно ради этого. И с самого начала так называемого "Северокорейского кризиса" я не уставал говорить, что кризис носит искусственный характер. Кризис ради кризиса.

— А то следующий еще начнет Иран провоцировать…

— В середине лета уже ожидается очередная эскалация отношений между Ираном и Израилем, а Трамп не оставляет идеи о том, что США обязательно должны помогать Израилю в его священной борьбе против Ирана.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Алексей МУХИН: Я обожаю ТРАМПА
Темы КНДР Иран Китай Израиль Тереза Мэй Алексей Мухин Инна Новикова Дональд Трамп ядерное оружие Ангела Меркель ядерная угроза Великобритания саммит в Канаде большая семерка Необычная неделя Нобелевская премия
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