"У российско-азербайджанских отношений прочный фундамент, размыть его не получится" — азербайджанский политолог Ильгар Велизаде

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал итоги саммита президентов России и Азербайджана

19 августа в Баку состоялся саммит президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. О том, как складываются российско-азербайджанские отношения сегодня, Pravda.Ru рассказал руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

О встрече президентов России и Азербайджана

— Встреча президентов прошла в очень доброжелательной обстановке: Азербайджан демонстрирует явно дружелюбную риторику, Ильхам Алиев назвал визит Путина историческим. Что исторического вы видите в этой встрече?

— Этот визит состоялся на фоне неспокойных, мягко говоря, событий на западных рубежах России. И то, что президент страны в такой обстановке всё-таки смог вырваться, прилететь в Баку, говорит о том, что были какие-то причины, позволившие совершить визит в такое критическое время.

Кроме того, это первый государственный визит президента России в Азербайджан после подписания между двумя странами соглашения о союзническом взаимодействии в феврале 2022 года. Фактически президент России посетил Азербайджан уже в статусе главы союзнического государства.

Сегодня и в мире, и в регионе наблюдается серьёзная турбулентная ситуация, сильны попытки внерегиональных игроков определять правила игры в различных регионах, в данном случае на Южном Кавказе. И здесь необходимо прежде всего учитывать интересы региональных игроков.

В ходе визита стороны предметно обсудили региональную повестку и серьёзно прошлись по повестке международной. Упор был сделан на то, чтобы наши отношения были самодостаточны и что нам не нужно, чтобы третьи стороны вмешивались в двустороннюю динамику.

Здесь очень важно отметить субъектность сторон, которые эти отношения строят.

Азербайджан — достаточно субъектная страна, она не подвержена влиянию извне, диктовать Азербайджану условия никто не может. Это тоже является залогом успешного развития наших отношений.

Потому что мы знаем, даже у некоторых соседей-"союзников" России отношения с другими странами настолько тёплые, что дело доходит до руководства внешней политикой этих стран. Это абсолютно недопустимая ситуация: при реализации таких сценариев происходит сталкивание интересов, в результате которого выиграют эти третьи страны. А между нами нет посредников, мы напрямую строим диалог.

Я должен сказать, что наш диалог не всегда развивался ровно: у нас разные страны, разные интересы, происходила дискуссия, но не было споров, конфликта интересов. Российская сторона имеет свои аргументы по тем или иным вопросам, мы — свои, это нормально. Когда разговаривают равные партнёры, разговор клеится. А когда вместо одного партнёра разговаривают другие, которые за ним стоят, возникают проблемы.

Экономическое сотрудничество России и Азербайджана

— В чём взаимовыгодность наших отношений? Что интересного и хорошего увидел Азербайджан в Российской Федерации? И наоборот, с вашей точки зрения, чем Азербайджан привлекает Российскую Федерацию в плане отношений? Газ и нефть есть у обоих государств. Что мы можем друг другу предложить?

— Основным экспортным рынком для Азербайджана в нефтяной сфере является как раз Россия. В Россию экспортируется больше 70% продукции, в частности аграрного сектора. Буквально на днях прошла информация, что Азербайджан вышел на первое место среди поставщиков хурмы в Россию. Здесь не только хурма, но и помидоры, другие сельскохозяйственные продукты, продукты переработки. Это очень важно для сельскохозяйственного сектора, в котором задействовано очень много людей, они получают конкретную выгоду.

У нас очень серьёзная и тесная кооперация и в других областях, например, в нефтяном машиностроении. Азербайджан получает из России много строительных материалов, хорошо зарекомендовавших себя на азербайджанском рынке. Они доступны, и дёшевы, и качественны.

В азербайджанском метро ездят российские подвижные составы. Сегодня в Карабахе, в Восточном Зангезуре развернулась грандиозная стройка. Там КамАЗы — это фактически незаменимое транспортное средство.

Я так могу ещё долго перечислять и думаю, что этого достаточно, чтобы говорить о том, что у нас серьёзные отношения.

Что касается нефтегазовой сферы. Сегодня по различным причинам Россия испытывает трудности с поставками своего газа, в частности в западном направлении. И здесь стороны рассматривают возможность реализации проектов, которые позволяли бы российскому газу использовать азербайджанские коридоры.

У нас многолетнее сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями не только в Азербайджане, но и на рынках третьих стран. У нас много точек пересечения. Наши отношения вполне самодостаточные: торгово-экономические отношения могут динамично развиваться, нам необязательно прибегать к реэкспорту, к поставкам продукции других стран.

— Казахстан, Киргизия боятся вторичных санкций. К ним ездят наблюдатели из ФРС. Я уже не говорю о Молдавии и других бывших советских республиках. От Азербайджана ничего подобного не слышно. Почему нет такой проблемы? Азербайджан не боится вторичных санкций?

— Специфика наших торгово-экономических отношений с Россией такова, что эти санкции нам не страшны. Казахстан и Киргизия больше скооперированы с российскими производителями. Там есть общая цепочка производства, которая сегодня подвергается очень серьёзному давлению извне. У нас таких цепочек нет. У нас есть совместные производства. И рынок у нас прежде всего затрагивает ближние страны. Это дружественные страны, и они, естественно, санкции не вводят.

— Азербайджан оказался в выгодной ситуации: он сейчас поставляет в Европу альтернативные газ и нефть. Может быть, Европе просто невыгодно накладывать санкции?

— В Европарламенте сидят некоторые люди с большими фантазиями, они принимают резолюции. В последнее время было принято восемь резолюций с рекомендациями принять санкции в отношении Азербайджана. Но посмотрите, кому они это рекомендуют, — странам, которые очень тесно взаимодействуют с Азербайджаном в нефтегазовой сфере, получают азербайджанский газ.

И в этих странах раздаются справедливые вопросы: "Вы говорите не получать российский газ. Мы откажемся и от азербайджанского газа. А как нам развивать нашу промышленность, отапливать наши дома?"

Европарламентарии в такие глубокие дебри не заходят, поэтому ограничиваются общими словами. Эти слова дешевле бумаги, на которой они напечатаны. Подобные призывы периодически раздаются, но так призывами остаются, потому что реальность их корректирует.

— Реальность удивительна: Азербайджан, не являясь членом ЕАЭС и ОДКБ, стал, по сути говоря, главным союзником России на постсоветском пространстве, на Южном Кавказе. Обе страны субъектны и работают для своих народов, а не для доброго дяди Сэма.

— Есть попытки представить наши отношения как отношения сюзерена и вассала. Это не так, наши отношения всегда строились на равноправной основе. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Азербайджана, и Азербайджан не собирается вмешиваться во внутренние дела России. У наших отношений прочный фундамент, поэтому его размыть не получается.

В последнее время в мировой практике отношения строятся таким образом: если одна сторона хочет что-то от другой, она прибегает к парадоксальной ситуации — к услугам третьей стороны. У нас другие отношения. Азербайджан и Россия непосредственно обращаются друг к другу и получают ответ: у нас прямая коммуникация, даже между президентами, между ними уже выработались дружеские, доверительные отношения.

Уточнения

Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе. Население, по оценочным данным на февраль 2020 года, составляет более 10 млн человек, территория — 86 600 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Закавказья. Занимает 88-е место в мире по численности населения и 112-е по территории. Столица — Баку. Государственный язык — азербайджанский. Является светским государством. Многонациональная и многоконфессиональная страна. Большинство населения республики исповедует ислам (преимущественно шиитского толка), меньшинство — христианство и иудаизм. Унитарное государство, президентская республика. С 1993 года власть в стране удерживает политическая династия Алиевых и подконтрольная им партия «Новый Азербайджан», правление которых характеризуется исследователями как авторитарный режим. В 2003 году после смерти отца, Гейдара Алиева, пост президента занял Ильхам Алиев. == Литература == Азербайджан : [арх. 5 декабря 2022] / Е. В. Баранчиков, С. А. Тархов, Н. А. Михалёва, А. А. Зарщиков // А — Анкетирование [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 257—270. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 1). — ISBN 5-85270-329-X. Jonathan M. Bloom, Sheila Blair. The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture (англ.). — Oxford University Press, 2009. — ISBN 9780195309911.

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev [ilham hejˈdæɾ oɣˈɫu æˈlijef]; в русской традиции также Ильха́м Гейда́рович Али́ев; род. 24 декабря 1961, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева (1993—2003). Пять раз побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013, 2018 и 2024 году). == Работы == Алиев, Ильхам. Каспийская нефть Азербайджана. — М.: Известия, 2003. — 712 с. — ISBN 5-206-00618-1.