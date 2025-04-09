Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормите — и готовьтесь: ваши тюльпаны и нарциссы станут поводом для дачной зависти
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Иммунные клетки мозга научились сдерживать болезнь Альцгеймера — и это только начало
Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания
Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки
Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель
Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом
Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры

Грядка для эстетов: как посадить овощи и не испортить ландшафт

Садоводство

Хотите сад, который радует не только вкусами, но и видом? Забудьте про скучные ряды моркови и лопату по пояс. Овощная клумба — тренд для тех, кто любит красоту и практичность. Делимся 7 способами оформить участок вкусно, удобно и стильно.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

1. Яркие овощи у крыльца

Почему бы не встретить гостей помидорами черри и перцем, вместо петуний? Яркие кустики выглядят аккуратно и эффектно — особенно у входа в дом или вдоль дорожек.

2. Высокие ящики вместо грядок

Такие ящики — спасение для спины и находка для дизайна. Они делают участок опрятным и удобным. Хотите добавить стиля? Подберите материал и цвет под фасад дома. Можно комбинировать уровни или оставить одиночные конструкции — и красиво, и функционально.

3. Травы — прямо под рукой

Есть летняя кухня? Тогда зелень — только рядом. Так вы всегда сможете сорвать веточку базилика или пучок укропа прямо во время готовки. Нет кухни на участке? Просто разместите клумбу у входа в дом.

4. Грядки на колесах

Да-да, буквально. Передвижные ящики с овощами — это не только необычно, но и удобно. Можно изменить зонирование, убрать клумбы перед праздником или укатить растения в тень в жару. Мобильность рулит.

5. Влаголюбивое — к дому

Овощи, которые любят частый полив (например, огурцы или салат), лучше высаживать ближе к источнику воды — у стен дома. Так и ухаживать проще, и выглядят они опрятно.

6. Цветы + овощи = союз века

Овощи и цветы не только уживаются рядом, но и создают настоящую «маскировку». Яркая клумба с пряной зеленью, лаватерой и перцем будет радовать и глаз, и живот. Главное — не бояться сочетать.

7. Играем с формой

Создайте «букет» из овощей. В центр — что-то высокое, например, капусту брокколи. По краям — что-то пушистое или ажурное, вроде дикого лука или петрушки. Даже если вы не дизайнер — получится красиво.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Еда и рецепты
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Последние материалы
Грядка для эстетов: как посадить овощи и не испортить ландшафт
Подкормите — и готовьтесь: ваши тюльпаны и нарциссы станут поводом для дачной зависти
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Иммунные клетки мозга научились сдерживать болезнь Альцгеймера — и это только начало
Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания
Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки
Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель
Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом
Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.