Грядка для эстетов: как посадить овощи и не испортить ландшафт

Хотите сад, который радует не только вкусами, но и видом? Забудьте про скучные ряды моркови и лопату по пояс. Овощная клумба — тренд для тех, кто любит красоту и практичность. Делимся 7 способами оформить участок вкусно, удобно и стильно.
Почему бы не встретить гостей помидорами черри и перцем, вместо петуний? Яркие кустики выглядят аккуратно и эффектно — особенно у входа в дом или вдоль дорожек.
Такие ящики — спасение для спины и находка для дизайна. Они делают участок опрятным и удобным. Хотите добавить стиля? Подберите материал и цвет под фасад дома. Можно комбинировать уровни или оставить одиночные конструкции — и красиво, и функционально.
Есть летняя кухня? Тогда зелень — только рядом. Так вы всегда сможете сорвать веточку базилика или пучок укропа прямо во время готовки. Нет кухни на участке? Просто разместите клумбу у входа в дом.
Да-да, буквально. Передвижные ящики с овощами — это не только необычно, но и удобно. Можно изменить зонирование, убрать клумбы перед праздником или укатить растения в тень в жару. Мобильность рулит.
Овощи, которые любят частый полив (например, огурцы или салат), лучше высаживать ближе к источнику воды — у стен дома. Так и ухаживать проще, и выглядят они опрятно.
Овощи и цветы не только уживаются рядом, но и создают настоящую «маскировку». Яркая клумба с пряной зеленью, лаватерой и перцем будет радовать и глаз, и живот. Главное — не бояться сочетать.
Создайте «букет» из овощей. В центр — что-то высокое, например, капусту брокколи. По краям — что-то пушистое или ажурное, вроде дикого лука или петрушки. Даже если вы не дизайнер — получится красиво.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.