Грядка для эстетов: как посадить овощи и не испортить ландшафт

Хотите сад, который радует не только вкусами, но и видом? Забудьте про скучные ряды моркови и лопату по пояс. Овощная клумба — тренд для тех, кто любит красоту и практичность. Делимся 7 способами оформить участок вкусно, удобно и стильно.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

1. Яркие овощи у крыльца

Почему бы не встретить гостей помидорами черри и перцем, вместо петуний? Яркие кустики выглядят аккуратно и эффектно — особенно у входа в дом или вдоль дорожек.

2. Высокие ящики вместо грядок

Такие ящики — спасение для спины и находка для дизайна. Они делают участок опрятным и удобным. Хотите добавить стиля? Подберите материал и цвет под фасад дома. Можно комбинировать уровни или оставить одиночные конструкции — и красиво, и функционально.

3. Травы — прямо под рукой

Есть летняя кухня? Тогда зелень — только рядом. Так вы всегда сможете сорвать веточку базилика или пучок укропа прямо во время готовки. Нет кухни на участке? Просто разместите клумбу у входа в дом.

4. Грядки на колесах

Да-да, буквально. Передвижные ящики с овощами — это не только необычно, но и удобно. Можно изменить зонирование, убрать клумбы перед праздником или укатить растения в тень в жару. Мобильность рулит.

5. Влаголюбивое — к дому

Овощи, которые любят частый полив (например, огурцы или салат), лучше высаживать ближе к источнику воды — у стен дома. Так и ухаживать проще, и выглядят они опрятно.

6. Цветы + овощи = союз века

Овощи и цветы не только уживаются рядом, но и создают настоящую «маскировку». Яркая клумба с пряной зеленью, лаватерой и перцем будет радовать и глаз, и живот. Главное — не бояться сочетать.

7. Играем с формой

Создайте «букет» из овощей. В центр — что-то высокое, например, капусту брокколи. По краям — что-то пушистое или ажурное, вроде дикого лука или петрушки. Даже если вы не дизайнер — получится красиво.