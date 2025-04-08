Штурм бьёт тревогу: увлечение Петросяна оккультизмом вышло за грани шуток

1:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Наталья Штурм выразила тревогу в связи с интересом Евгения Петросяна к оккультным практикам. Певица разместила в своём Telegram-канале ролик блогера, утверждающего, что 79-летний юморист якобы намерен "спровоцировать апокалипсис".

Автор видео ссылается на источники, согласно которым Петросян коллекционирует редкие книги по чёрной магии, включая шумерские артефакты. В частности, речь идёт о четвёртом томе "Пятикнижия тьмы", который артист, по данным блогера, приобрёл во время визита в Саранск в 2024 году.

На связь с мистикой указывают и прошлые события: в 2018 году, во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко, адвокат юмориста Сергей Жорин упоминал, что экс-супруга претендовала на оккультную литературу из его библиотеки.

Среди спорных изданий фигурировали "Оккультизм и сексуальность", "История суеверий и волшебства", а также труды по гипнозу и спиритизму.

Штурм подчеркнула, что история "далека от шуток". По её словам, странное увлечение Петросяна заметила даже ее дочь.

"Собирать такие тематические книги стрёмно и странно", — написала она.

Сам Евгений Ваганович никак не отреагировал на обвинения, оставляя пространство для домыслов.

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