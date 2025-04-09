Подкормите — и готовьтесь: ваши тюльпаны и нарциссы станут поводом для дачной зависти

Весна — время, когда первыми на клумбах появляются тюльпаны и нарциссы. Они приносят с собой настроение тепла, но и требуют к себе внимания. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, важно не упустить момент с подкормками.
Когда цветы уже начали распускаться:
Можно слегка присыпать клумбу сухим суперфосфатом — он поможет бутонам раскрыться ярко и сохранить насыщенный цвет.
Допустимо использование комплексных удобрений (например, азофоски) с азотом, калием и фосфором — каждый по 16%.
Важно: навоз луковичным противопоказан — он может вызвать гниение и болезни.
Правильная схема питания даст результат уже в этом сезоне: бутоны будут крепкими, цветы — сочными, а само цветение продлится заметно дольше обычного.
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.