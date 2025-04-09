Подкормите — и готовьтесь: ваши тюльпаны и нарциссы станут поводом для дачной зависти

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда первыми на клумбах появляются тюльпаны и нарциссы. Они приносят с собой настроение тепла, но и требуют к себе внимания. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, важно не упустить момент с подкормками.

Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тюльпаны

Когда и чем подкармливать

Начало апреля — нарциссы уже начинают цвести, тюльпаны формируют бутоны.

Как только температура воздуха стабильно превышает +10 °C, вносят азотные удобрения — аммиачную селитру или карбамид (мочевину).

Одна азотная подкормка — не всё. При рыхлении стоит добавить в почву золу — она укрепляет иммунитет растений и балансирует кислотность.

Что дальше

Когда цветы уже начали распускаться:

Можно слегка присыпать клумбу сухим суперфосфатом — он поможет бутонам раскрыться ярко и сохранить насыщенный цвет.

Допустимо использование комплексных удобрений (например, азофоски) с азотом, калием и фосфором — каждый по 16%.

Важно: навоз луковичным противопоказан — он может вызвать гниение и болезни.

Правильная схема питания даст результат уже в этом сезоне: бутоны будут крепкими, цветы — сочными, а само цветение продлится заметно дольше обычного.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

