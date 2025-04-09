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Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки

1:46
Зоосфера

Казалось бы, что может быть безобиднее домашней кошки, мирно дремлющей на подоконнике? Но учёные предупреждают: даже самые ласковые пушистики могут нести в себе угрозу психическому здоровью своих хозяев.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

17 исследований и тревожный вывод

Австралийские исследователи провели масштабный метаанализ, изучив 17 работ, выполненных в 11 странах. Идея о том, что кошки могут быть связаны с развитием шизофрении, впервые прозвучала ещё в 1995 году — и теперь её подтверждают новые научные данные.

Результат исследований — почти научный факт: между наличием кошки в доме и риском развития шизофрении действительно есть связь. Хотя точный механизм остаётся неясным, подозрение пало на двух скрытых обитателей кошачьего организма.

Кто на самом деле виноват

Опасность, по мнению учёных, кроется не в самих кошках, а в паразитах Toxoplasma gondii и Pasteurella multocida. Эти микроорганизмы могут проникнуть в организм человека через укус животного, контакт с его фекалиями или даже просто с шерстью.

Оказавшись внутри, паразиты могут нарушать работу центральной нервной системы и влиять на нейромедиаторы — вещества, отвечающие за передачу сигналов между нервными клетками. Такой сбой способен привести к тяжёлым неврологическим последствиям, включая шизофрению.

Идеальная чистота — не гарантия безопасности

Даже если питомец никогда не выходит из квартиры, инфекция может попасть в дом извне — например, на подошве обуви. Так что угроза сохраняется даже для самых "домашних" кошек и их владельцев.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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