Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки

Казалось бы, что может быть безобиднее домашней кошки, мирно дремлющей на подоконнике? Но учёные предупреждают: даже самые ласковые пушистики могут нести в себе угрозу психическому здоровью своих хозяев.
Австралийские исследователи провели масштабный метаанализ, изучив 17 работ, выполненных в 11 странах. Идея о том, что кошки могут быть связаны с развитием шизофрении, впервые прозвучала ещё в 1995 году — и теперь её подтверждают новые научные данные.
Результат исследований — почти научный факт: между наличием кошки в доме и риском развития шизофрении действительно есть связь. Хотя точный механизм остаётся неясным, подозрение пало на двух скрытых обитателей кошачьего организма.
Опасность, по мнению учёных, кроется не в самих кошках, а в паразитах Toxoplasma gondii и Pasteurella multocida. Эти микроорганизмы могут проникнуть в организм человека через укус животного, контакт с его фекалиями или даже просто с шерстью.
Оказавшись внутри, паразиты могут нарушать работу центральной нервной системы и влиять на нейромедиаторы — вещества, отвечающие за передачу сигналов между нервными клетками. Такой сбой способен привести к тяжёлым неврологическим последствиям, включая шизофрению.
Даже если питомец никогда не выходит из квартиры, инфекция может попасть в дом извне — например, на подошве обуви. Так что угроза сохраняется даже для самых "домашних" кошек и их владельцев.
Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.