Домашний фитнес больше не будет пыткой: 10 гаджетов, которые заставят вас полюбить спорт

2:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вот обзор нескольких интересных фитнес-товаров, которые могут стать отличным дополнением к вашему домашнему тренажёрному залу и добавить веселья в тренировочный процесс.

Фото: Own work by Jan.evenepoel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренировка

Утяжелённое кольцо для фитнеса с мячом — этот обруч поможет вам прорабатывать все тело, при этом он доставляет удовольствие благодаря своей форме и ощущениям, напоминающим игры на детской площадке. Это идеальный выбор для детей 90-х, которые скучают по старым добрым моментам.

Утяжелённое кольцо для фитнеса без мяча — если вам нужно что-то более классическое, но не менее эффективное, этот обруч тренирует мышцы бедер, пресса и ног, делая тренировку увлекательной и эффективной.

Двусторонний коврик для йоги — идеальный коврик для начинающих йогов. Он удобен, нескользящий и имеет хорошую амортизацию для коленей и спины, что очень важно для комфортных тренировок.

Набор гантелей — яркие и привлекательные, гантели станут отличным дополнением к вашим тренировкам. Набор помогает работать с различными группами мышц и мотивирует заниматься спортом благодаря ярким цветам.

Набор вращающихся перекладин для отжиманий — этот аксессуар помогает выполнять отжимания с максимальной эффективностью, увеличивая амплитуду движения и нагрузку на мышцы.

Портативный тренажер Booty Kicker — для тех, кто вдохновлен балетом и хочет разнообразить свои тренировки, этот тренажер станет отличным выбором. Легко складывается и удобно хранится.

Устройство Quiet Punch — компактная боксерская груша, которая превращает дверной проем в тренажерный зал. Идеально подходит для людей, которые не хотят шуметь, но хотят эффективно тренироваться.

Набор регулируемых боксерских груш — отличный вариант для домашних тренировок, который позволяет не только улучшать физическую форму, но и снимать стресс.

Базовый тренажер Stealth — эта система видеоигр для тренировки пресса превращает вашу тренировку в увлекательный процесс. Отлично подходит для тех, кто ищет мотивацию в виде игровой механики.

Колесо для йоги — идеальное средство для растяжки и улучшения гибкости. Это колесо помогает снять напряжение с спины и облегчить боль в пояснице.

Каждое из этих устройств — не просто тренажер, а возможность сделать тренировку более увлекательной и эффективной, что особенно важно для тех, кто хочет получать удовольствие от процесса!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

