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Трамп запустил печатный станок? Пошлины приносят казне США $2 миллиарда в день

1:00
Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на импорт приносят в американскую казну около двух миллиардов долларов ежедневно.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По его словам, это свидетельствует о высокой эффективности экономической политики и жесткой торговой стратегии, которую проводит его администрация.

"Мы получаем около $2 миллиардов в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо", — подчеркнул Трамп во время своего выступления в Белом доме.

Он добавил, что в мире растет интерес к новым торговым соглашениям с Соединёнными Штатами: более 70 стран уже выразили желание договориться с Вашингтоном по тарифным условиям.

Трамп также отметил, что США подходят к этим переговорам индивидуально, учитывая интересы и особенности каждой страны.

По его словам, Белый дом действует не по шаблону, а предлагает "подшитые по размеру" соглашения — персонализированные и максимально выгодные для обеих сторон.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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