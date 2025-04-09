Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки

Если у вас нет времени на классическую мясную лазанью с соусом бешамель и слоёными процедурами, но очень хочется что-то вкусное, тёплое и эффектное — этот рецепт для вас. Без заморочек, с максимальным вкусом. Листы лазаньи, овощи прямо из духовки, ароматный сыр и свежий базилик — всё, что нужно для уютного ужина. А ещё - красиво, сочно и даже почти полезно!
Листы для лазаньи — 12 шт. (прямоугольники по 10 см)
Перец болгарский (зелёный и красный) — по 1 шт., нарезанный тонкими дольками
Цуккини — 2 шт., нарезанные кружочками
Помидоры крупные — 2 шт., нарезанные кружочками
Лук красный — 1 шт., нарезанный дольками
Сыр чеддер или моцарелла — 1 стакан (тёртый)
Оливковое масло экстра-класса — 2 ст. л.
Оливковое масло для смазывания формы
Листья свежего базилика — 1 горсть
Соль, чёрный перец — по вкусу
Салатные листья — для подачи (по желанию)
Разогрейте духовку с функцией "гриль". Выложите на противень цуккини, перец и лук, посыпьте солью, перцем, сбрызните оливковым маслом. Запекайте 6-8 минут, один раз перемешав. Овощи должны слегка подрумяниться, но остаться сочными.
Пока овощи в духовке, отварите листы лазаньи в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг и обсушите.
Слегка смажьте форму или противень маслом. Выложите 4 листа лазаньи. Поверх — половину запечённых овощей, свежие листья базилика и кружочки помидоров. Накройте ещё 4 листами. Повторите: овощи, базилик, помидоры. Закройте оставшимися 4 листами.
Посыпьте верхний слой тёртым сыром и отправьте под гриль на 2 минуты — пока сыр не расплавится и не начнёт соблазнительно пузыриться.
Разрежьте на порции и сервируйте с салатными листьями. Можно капнуть немного бальзамика для контраста. Наслаждайтесь!
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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