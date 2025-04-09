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Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки

2:26
Еда

Если у вас нет времени на классическую мясную лазанью с соусом бешамель и слоёными процедурами, но очень хочется что-то вкусное, тёплое и эффектное — этот рецепт для вас. Без заморочек, с максимальным вкусом. Листы лазаньи, овощи прямо из духовки, ароматный сыр и свежий базилик — всё, что нужно для уютного ужина. А ещё - красиво, сочно и даже почти полезно!

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Продукты (на 4 порции)

  • Листы для лазаньи — 12 шт. (прямоугольники по 10 см)

  • Перец болгарский (зелёный и красный) — по 1 шт., нарезанный тонкими дольками

  • Цуккини — 2 шт., нарезанные кружочками

  • Помидоры крупные — 2 шт., нарезанные кружочками

  • Лук красный — 1 шт., нарезанный дольками

  • Сыр чеддер или моцарелла — 1 стакан (тёртый)

  • Оливковое масло экстра-класса — 2 ст. л.

  • Оливковое масло для смазывания формы

  • Листья свежего базилика — 1 горсть

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Салатные листья — для подачи (по желанию)

Как приготовить

1. Запекаем овощи

Разогрейте духовку с функцией "гриль". Выложите на противень цуккини, перец и лук, посыпьте солью, перцем, сбрызните оливковым маслом. Запекайте 6-8 минут, один раз перемешав. Овощи должны слегка подрумяниться, но остаться сочными.

2. Готовим пасту

Пока овощи в духовке, отварите листы лазаньи в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг и обсушите.

3. Собираем лазанью

Слегка смажьте форму или противень маслом. Выложите 4 листа лазаньи. Поверх — половину запечённых овощей, свежие листья базилика и кружочки помидоров. Накройте ещё 4 листами. Повторите: овощи, базилик, помидоры. Закройте оставшимися 4 листами.

4. Финальный штрих

Посыпьте верхний слой тёртым сыром и отправьте под гриль на 2 минуты — пока сыр не расплавится и не начнёт соблазнительно пузыриться.

5. Подача

Разрежьте на порции и сервируйте с салатными листьями. Можно капнуть немного бальзамика для контраста. Наслаждайтесь!

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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