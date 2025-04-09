Иммунные клетки мозга научились сдерживать болезнь Альцгеймера — и это только начало

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые всё ближе к разгадке: как "натренировать" мозг бороться с болезнью Альцгеймера собственными силами? Ответ может лежать в микроглии — клетках-защитниках, которые учатся распознавать и уничтожать опасные скопления белка.

Новый прорыв совершила международная команда исследователей, изучив образцы мозга людей, умерших от болезни Альцгеймера. Некоторые из них проходили одобренную иммунотерапию - лечение, нацеленное на активацию микроглии, "санитаров" мозга. Эти клетки могут распознавать и удалять бета-амилоид — белок, который образует токсичные отложения и считается одной из главных причин нейродегенерации.

Но всё оказалось не так просто. В одних случаях микроглия активно борется с амилоидом, а в других — почему-то бездействует. Учёные задались вопросом: что определяет эффективность этой клеточной "армии"?

Как работает защита мозга

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, впервые выявило молекулярные механизмы, которые помогают микроглии сдерживать распространение амилоида в определённых зонах мозга. Это наблюдение стало возможным благодаря передовому методу пространственной транскриптомики — он позволяет буквально видеть, какие гены активируются в конкретных участках ткани.

Ключевыми оказались два гена — APOE и TREM2 - уже знакомые учёным по предыдущим исследованиям Альцгеймера. Они активируются в момент, когда микроглия начинает убирать амилоидные отложения, но одновременно регулируют уровень воспаления, чтобы не повредить здоровую ткань.

"Наше исследование показало, что микроглия способна не только удалять амилоид, но и помогать мозгу восстанавливаться", — объясняет нейробиолог Дэвид Гейт из медицинской школы Файнберга, Северо-Западный университет.

Не всегда в режиме атаки: почему это важно

Учёные выяснили: иммунные клетки мозга могут переключаться между режимами "атаки" и "восстановления". Это значит, что организм сам регулирует уровень активности микроглии, чтобы не допустить чрезмерного воспаления и повреждений.

"Мы задали себе вопрос: если заставить микроглию убирать амилоид, останется ли она навсегда в этом режиме? Ответ — нет. После выполнения своей миссии она возвращается в норму и помогает мозгу заживать", — говорит Гейт.

Это открытие может помочь создать новое поколение иммунотерапии - более эффективной, безопасной и "умной". Вместо агрессивного воздействия извне учёные ищут способы мягко перенастроить естественную защиту организма.

Что дальше

Методы, о которых идёт речь, уже одобрены регулирующими органами и применяются в лечении болезни Альцгеймера. Но по словам учёных, это только начало пути:

"Хотя эти препараты становятся всё более эффективными, они не излечивают болезнь. Но наша работа показывает, как можно сделать их ещё лучше", — подчёркивает Гейт.

Главная надежда — научиться вмешиваться раньше, до того как болезнь нанесёт непоправимый ущерб, и использовать собственные силы организма в этой борьбе.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.

