Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядка для эстетов: как посадить овощи и не испортить ландшафт
Подкормите — и готовьтесь: ваши тюльпаны и нарциссы станут поводом для дачной зависти
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания
Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки
Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель
Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом
Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры

Иммунные клетки мозга научились сдерживать болезнь Альцгеймера — и это только начало

3:21
Здоровье

Ученые всё ближе к разгадке: как "натренировать" мозг бороться с болезнью Альцгеймера собственными силами? Ответ может лежать в микроглии — клетках-защитниках, которые учатся распознавать и уничтожать опасные скопления белка.

Новый прорыв совершила международная команда исследователей, изучив образцы мозга людей, умерших от болезни Альцгеймера. Некоторые из них проходили одобренную иммунотерапию - лечение, нацеленное на активацию микроглии, "санитаров" мозга. Эти клетки могут распознавать и удалять бета-амилоид — белок, который образует токсичные отложения и считается одной из главных причин нейродегенерации.

Но всё оказалось не так просто. В одних случаях микроглия активно борется с амилоидом, а в других — почему-то бездействует. Учёные задались вопросом: что определяет эффективность этой клеточной "армии"?

Как работает защита мозга

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, впервые выявило молекулярные механизмы, которые помогают микроглии сдерживать распространение амилоида в определённых зонах мозга. Это наблюдение стало возможным благодаря передовому методу пространственной транскриптомики — он позволяет буквально видеть, какие гены активируются в конкретных участках ткани.

Ключевыми оказались два гена — APOE и TREM2 - уже знакомые учёным по предыдущим исследованиям Альцгеймера. Они активируются в момент, когда микроглия начинает убирать амилоидные отложения, но одновременно регулируют уровень воспаления, чтобы не повредить здоровую ткань.

"Наше исследование показало, что микроглия способна не только удалять амилоид, но и помогать мозгу восстанавливаться", — объясняет нейробиолог Дэвид Гейт из медицинской школы Файнберга, Северо-Западный университет.

Не всегда в режиме атаки: почему это важно

Учёные выяснили: иммунные клетки мозга могут переключаться между режимами "атаки" и "восстановления". Это значит, что организм сам регулирует уровень активности микроглии, чтобы не допустить чрезмерного воспаления и повреждений.

"Мы задали себе вопрос: если заставить микроглию убирать амилоид, останется ли она навсегда в этом режиме? Ответ — нет. После выполнения своей миссии она возвращается в норму и помогает мозгу заживать", — говорит Гейт.

Это открытие может помочь создать новое поколение иммунотерапии - более эффективной, безопасной и "умной". Вместо агрессивного воздействия извне учёные ищут способы мягко перенастроить естественную защиту организма.

Что дальше

Методы, о которых идёт речь, уже одобрены регулирующими органами и применяются в лечении болезни Альцгеймера. Но по словам учёных, это только начало пути:

"Хотя эти препараты становятся всё более эффективными, они не излечивают болезнь. Но наша работа показывает, как можно сделать их ещё лучше", — подчёркивает Гейт.

Главная надежда — научиться вмешиваться раньше, до того как болезнь нанесёт непоправимый ущерб, и использовать собственные силы организма в этой борьбе.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Еда и рецепты
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Последние материалы
Грядка для эстетов: как посадить овощи и не испортить ландшафт
Подкормите — и готовьтесь: ваши тюльпаны и нарциссы станут поводом для дачной зависти
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Иммунные клетки мозга научились сдерживать болезнь Альцгеймера — и это только начало
Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания
Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки
Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель
Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом
Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.