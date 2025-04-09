Чем в СССР кафе отличалось от ресторана

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР кафе и ресторан — это были совершенно разные миры, как по атмосфере, так и по содержанию.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

А какие же основные отличия? Вот они.

1. Статус и престиж

Ресторан — заведение высокого уровня. Туда шли по особым случаям: свадьбы, юбилеи, приёмы. Это считалось "элитой общепита".

Кафе — место попроще, больше ориентированное на повседневные визиты: перекусить, выпить кофе, встретиться с друзьями.

2. Интерьер и атмосфера

В ресторане: белые скатерти, официанты в пиджаках, приглушённый свет, иногда живая музыка.

В кафе: проще обстановка, часто самообслуживание или стойка с буфетом, музыка из радиоточки или магнитофона.

3. Обслуживание

Ресторан: официанты, заказ по меню, иногда — "блатные" блюда, которых нет в открытом списке.

Кафе: часто самообслуживание или один официант на весь зал. Всё проще, быстрее, неформально.

4. Меню и цены

Ресторан: мясо, рыба, осетрина, салаты с крабами, вина и коньяки — всё дорого и с претензией.

Кафе: пирожки, котлеты, компот, салат из капусты, пельмени. Иногда — мороженое, кофе, торт "Наполеон".

5. Доступность

Ресторан: нужен был повод, знакомство, бронь, деньги. Иногда — спецпропуск.

Кафе: заходи кто хочешь, плати — ешь. Студенты, работяги, пенсионеры — все были там.

Сегодня границы между этими типами заведений стали гораздо более размытыми, и многие кафе могут предложить уровень обслуживания и качества блюд, не уступающий ресторанному.