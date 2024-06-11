Израильские заложники освобождены. ХАМАС снова оскорбил президента США

Сектор Газа: освобождение заложников в Газе не помогло мирному плану Байдена

За прошедшие выходные в Израиле произошло несколько знаковых событий. Главное из них — это, естественно, военная операция ЦАХАЛа совместно со спецслужбами как Израиля, так США, приведшая к освобождению из плена четырёх израильских заложников.

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Все четверо были похищены 7 октября с фестиваля Nova, проходившего в лесу Реим, и провели в плену 245 дней. Освобождение стало возможным благодаря профессиональной работе разведки и тщательному планированию операции, подготовка к которой шла более месяца. В ходе операции по спасению заложников был смертельно ранен офицер пограничной полиции Арнон Змора из спецподразделения ЯМАМ.

Операция по спасению похищенных проводилась в густонаселённом районе лагеря палестинских беженцев, в результате чего пострадали и жители лагеря. По информации, полученной от пленных ХАМАСа, а также по данным из других источников, заложники удерживались в домах гражданских лиц. В частности, дом, где удерживалась заложница, принадлежал врачу и его сыну, оператору катарского телеканала "Аль-Джазира". Получается, не такое это уж и мирное население, ведь оно оказывает содействие террористам (а именно таковыми, по мнению Израиля, является ХАМАС) для удержания заложников. ЦАХАЛ, по его утверждениям, неоднократно обращался к населению сектора Газа с просьбой, в том числе и за вознаграждение, предоставить информацию о заложниках.

Президент США Джозеф Байден приветствовал израильскую операцию по освобождению заложников. "Мы не прекратим работы, пока все заложники не вернутся домой и пока не будет достигнуто прекращение огня", — сказал он. Возможно, Байден стал понимать давно известную аксиому, что с террористами не ведут переговоры (именно так думают в Израиле), их "мочат в сортире"…

Однако Байдена снова ткнули носом в дерьмо. Ведь на фоне освобождения заложников произошло ещё одно событие. Напомним, на прошлой неделе Байден выступил с американской инициативой о сделке об освобождении заложников, которых он якобы от имени Израиля передал ХАМАСу. И хотя в Израиле это заявление вызвало шок, ведь никто из руководства страны не обещал "остановить войну", как заявил Байден, но все ждали реакции ХАМАСа. И он ответил — опустив президента США по полной, заявив, что начнёт рассматривать его предложения, только в письменном виде и с гарантиями. Вот так! "Террористы" уже требуют от президента "великой" державы письменных гарантий, видимо, его слову уже не верит никто.

Хотя, возможно, этот ответ последовал от военного крыла ХАМАСа, находящегося в подземельях сектора Газа и ведущего борьбу уже за своё выживание и, естественно, у Джо Байдена, нет особых возможностей заставить их быть более вежливыми с президентом "первой" державы мира.

Но есть ещё и политическое руководство ХАМАСа, которое проживает в шикарных домах в Катаре и открыто пользуется миллиардными счетами, полученными на содержание палестинских беженцев и расположенными в банках стран Персидского залива, как утверждает Израиль. И хотя многие из них так же включены в список на ликвидацию, пока по просьбе эмира Катара Израиль обещал не проводить акции возмездия на его территории.

Предполагалось, что у американской администрации достаточно сил и возможностей, чтобы, как минимум, перекрыть политическому руководству ХАМАСа доступ к финансовым потокам, а заодно предпринять и другие меры воздействия на строптивых. Тем более, что на фоне успеха израильтян Джо Байдену как никогда нужен свой "успех" для президентской кампании в США. Американцы надавили на руководство Катара и Египта, и те пригрозили лидерам ХАМАСа заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Но это "давление" имело эффект, противоположный желаемому. После того как прозвучали угрозы, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания, живущий в Катаре, заявил, что не согласится на сделку, подчеркнув, что предложенные условия не гарантируют окончания войны. При этом Хания ссылался на послание, переданное лидером ХАМАСа в Газе Яхьей Синваром.

Поведение лидера военного крыла ХАМАСа Синвара можно понять. Ведь при любом развитии событий ему нельзя ждать пощады от израильтян после организованной им атаки 7 октября и вот уже восьмимесячной войны. Из списков на ликвидацию его не вычеркнет никакое израильское правительство. Но вот почему живущий в комфортных условиях миллиардер и политический лидер ХАМАСа Хания, мягко говоря, плюет на президента США, понять не возможно. Он так сильно уверен в своей безопасности, в своих деньгах или своих покровителей из арабского мира? Непонятно, но и не так важно.

В итоги лидеры ХАМАС вновь публично оскорбили президента США. Что нескрываемым злорадством было встречено в руководстве Израиля, где надеются, что всё это отразится на американской избирательной кампании и на смену полоумному любителю демократии придёт хоть и не шибко управляемый, но вполне конкретный и адекватный руководитель. И это так же понимают в Америке. Недаром в администрации Джо Байдена постарались не допустить выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед двумя палатами американского конгресса. Ведь они хорошо понимают, что вряд ли речь Нетаньяху прибавит рейтинга Байдену. Поживём — увидим. Но пока каждый занят лишь своими собственными делами.