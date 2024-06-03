Джозеф Байден разобрался с израильско-палестинским конфликтом от лица Израиля в пользу ХАМАСа

ХАМАС "прогнул" президента США

6:10 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Всю пятницу, 31 мая, и субботу, 1 июня, Израиль был в напряжении и ожидании после неожиданного выступления президента США Джозефа Байдена с американской инициативой о сделке об освобождении заложников, которых он якобы от имени Израиля передал ХАМАСу.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вопреки ожиданиям многих израильтян в плане, который Байден назвал "израильским", есть пункт о "прекращении всех боевых действий" и о выводе сил ЦАХАЛа из сектора Газа и нет никакой конкретики по срокам возвращения заложников.

Стоит особо отметить, что Байден обратился, минуя правительство, непосредственно "к народу Израиля" со следующими словами:

"Израилю важно знать, что такое решение не создаёт никаких дополнительных рисков, потому что за восемь месяцев ЦАХАЛ сумел искоренить ХАМАС".

Здесь Байден слегка приукрашивает, так как в секторе Газа ещё достаточно боеспособных частей ХАМАСа, позволяющих ему практически ежедневно вести обстрелы Израиля. И главное — там практически полностью сохранилась власть ХАМАСа. Поэтому никто из правителей Ближнего Востока, а тем более руководства Палестинской автономии, не готов посылать туда наблюдателей за построением "нового мира", рискующих попасть под пули.

При этом заявление Джозефа Байдена носило явно провокационный характер против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ведь Байдан открыто заявил:

"В Израиле есть те, кто не согласится с таким планом. Они будут призывать к продолжению боевых действий и оккупации сектора Газа. Для них возвращение заложников не является приоритетом. Они будут требовать дальнейших усилий по реализации расплывчатой концепции полной победы".

Байден также призвал (а точнее — попросил) ХАМАС согласиться с израильским предложением, которое передано ему при посредничестве Катара. Это предложение предусматривает обмен похищенных израильтян и палестинских заключённых и вывод израильской армии из сектора Газа. Хоть об этом не говорится напрямую, но условия соглашения позволяют ХАМАС сохранить власть в секторе Газа.

Байден забыл, что с террористами (в Израиле и США ХАМАС признан террористической организацией. - Ред.) переговоры не ведут, с ними разговаривают только с позиции силы. Террористов надо только "мочить", что и пытался делать Нетаньяху. Ведь здесь, на Ближнем Востоке, понимают только силу, если ты хоть раз прогнулся и проявил слабость, значит, ты слабый и тебя будут давить до конца. С точки зрения Израиля, так и произошло.

В ответ на просьбу Байдена принять предложение по сделке по заложникам ХАМАС тут же ужесточил свою позицию, заявив, что будет рассматривать предложение президента США только после того, как он пришлёт его в письменном виде "без каких-либо двусмысленных оговорок" и с официальными американскими гарантиями. Вот так, организация, которая официально числится в США как террористическая, требует от президента США письменных гарантий, в том числе подтверждающих её права на управление сектором Газа после вывода оттуда израильской армии.

Можно считать, что террористы "опустили" президента США по полной. При этом пока не ясно, а на какие американские гарантии, обязующие Израиль выполнить данное соглашение, они согласятся, что они ещё потребуют от президента США: ввести эмбарго на поставки вооружения ЦАХАЛ или санкции, против Израиля, если он не захочет выводить свои войска из сектора Газа, — а может, и чего более… Ведь в ХАМАСе поняли: у Байдена выборы, ему нужна тишина для победы внутри страны, и поэтому его более ничего не интересует и ради тишины он готов на многое, а значит, можно выбить из него всё.

И ХАМАС продолжает гнуть. Так, кроме письменных гарантий со стороны США, он заявил, что отказывается от любого плана, связанного с контрольно-пропускным пунктом Рафах, пока Израиль всё ещё контролирует его. ХАМАС требует полного вывода Израиля с КПП Рафах и передачи вновь под свой контроль. Ведь именно контроль за поставкой в сектор Газа гуманитарной помощи позволяет ХАМАСу контролировать настроение людей в секторе, а значит, и удерживать там свою власть.

При том, что ХАМАС пока не готов не то что обсуждать процедуру обмена заложников, но и вообще не готов дать никакой информации о нахождении их в живых и о том, контролирует ли он их, или они находятся у других террористических организаций в секторе.

Несмотря на такой расклад и более чем печальные последействия для Израиля, глава ЦРУ Уильям Бёрнс провёл ряд встреч с соответствующими сторонами, пытаясь продавить именно израильскую сторону принять формулу, представленную американским президентом. То есть все давят на Израиль, а не на ХАМАС. Потому что в Израиле демократия, и там можно всё продавить руками оппозиции и народных волнений, провоцируемых из США.

При этом сила ХАМАС не в идеологии, не в его бойцах, а именно в его деньгах, считает Израиль. На счетах политического и военного руководства ХАМАСа в банках Ближнего Востока хранится несколько десятков миллиардов долларов США. Именно на эти деньги можно набрать любое количество новых бойцов, скорректировать идеологию, а главное — иметь доступ в кабинеты правителей Востока. Вырвите эту пару клыков, перекройте счета, и они все, по мнению Израиля, сожрут друг друга, как пауки в банке.

В США этого понимать не хотят. Ведь там сегодня совершенно другие задачи, сегодня главное — избраться, а уж потом они снова будут учить мир демократии и американскому образу жизни, суть которого — "Америка превыше всего!".