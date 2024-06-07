В США рассказали о "неуместных, но прочных" отношений Байдена и Макрона

В США раскрыли подробности "неуместных, но прочных" отношений Байдена и Макрона

13:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Президенты США и Франции Джо и Байден и Эммануэль Макрон сформировали "неуместные, иногда хаотичные, но решительно прочные" отношения, пишет американская газета Politico. В своей новой статье они раскрывают грядущие вызовы американо-французскких отношений.

Фото: https://twitter.com/POTUS/status/1598504733056155648 by Office of the President of the United States is licensed under public domain

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные войска в Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий.

Байден не поддержал его. Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта, по словам двух человек, знакомых с разговором.

Разговор закончился без какого-либо решения.

И для Байдена и Макрона это было нормально.

Байден и Макрон не сходятся во мнениях по нескольким важным вопросам: Макрон выделил для себя показную роль сторонника европейской самостоятельности и самоопределения. Белый дом рассматривает его как своего рода "дикую карту", и Макрон призвал к вариантам политики на Украине, которые заставляют администрацию Байдена нервничать.

Но, несмотря на их существенные и культурные различия — и на огромную 35-летнюю разницу в возрасте, — эти двое мужчин стали удивительно доверять друг другу.

Помощники по обе стороны Атлантики, которые были свидетелями их личных встреч, утверждают, что между двумя лидерами и их женами, которые разделили ужин в ресторане Джорджтауна в начале государственного визита Маркона в декабре 2022 года, царит подлинная теплота. Байден, принявший приглашение Макрона на субботний государственный визит, единственный, на который он согласился в напряженный предвыборный год, "красноречиво говорит" об уважении Байдена к президенту Франции, сказал один из бывших чиновников администрации.

Но сам государственный визит был предметом напряженности еще неделю назад, когда Франция и США спорили о сроках и других вопросах, по словам двух человек, знакомых с ходом переговоров, которые пожелали остаться неназванными. Они говорили, что Макрон хотел, чтобы ужин состоялся в пятницу, но планы Байдена выступить со второй речью в Нормандии в тот вечер помешали этому. Макрон накануне выборов в ЕС во Франции также хотел, чтобы Байден принял участие в совместной пресс-конференции, и был разочарован отказом Белого дома. Представитель Елисейского дворца отрицал наличие какого-либо недовольства.

И за последние несколько лет ни один европейский лидер не высказывался так откровенно о континентальном императиве того, что он первоначально называл "стратегической автономией" — снижении зависимости ЕС от Вашингтона для обеспечения его коллективной безопасности.

"У Соединенных Штатов Америки есть два приоритета. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки, которые являются легитимными, а затем проблема Китая", — заявил Макрон в своей большой речи в университете Сорбонны в апреле.

В своей речи в Сорбонне Макрон заявил, что Европа "смертна", предупредив, что "она может умереть, и произойдет ли это, полностью зависит от нашего выбора". Многие наблюдатели расценили панический тон речи Макрона и его последующее интервью The Economist как попытку вдохнуть новую жизнь в его собственную политическую репутацию. Опросы показывают, что его центристская коалиция уступает позиции ультраправым во Франции в преддверии выборов в ЕС, которые состоятся на этой неделе.

"Макрон собирается поговорить с Байденом в то время, когда тот очень непопулярен в своей стране, и он пытается найти послание, которое отражало бы его наследие", — сказал Ян Бреммер, президент Eurasia Group, глобальной компании по оценке рисков, базирующейся в Нью-Йорке. — Он становится все более пронзительным, потому что обеспокоен".

Но есть и более широкий фон: не только надвигающиеся выборы в Европейский союз, но и вероятность того, что Байден может уступить место Дональду Трампу в ноябре. Макрон, который отправил своего премьер-министра поприветствовать Байдена, когда самолет Air Force One приземлился в Орли в среду утром, настойчиво настаивал на том, чтобы континент более серьезно относился к своей коллективной обороне — с прицелом на возвращение бывшего президента к власти. Он также больше, чем кто-либо из его коллег, старался утвердить себя в качестве фактического лидера Европейского блока после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Не все европейские лидеры готовы говорить о возможном ослаблении лидерства США, поскольку они опасаются, что это становится самоисполняющимся пророчеством, — сказал Камиль Гранд, выдающийся научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям. — Позиции США поляризованы, что мы увидели из-за задержки предоставления дополнительного пакета финансирования Украине. Китай является главным приоритетом безопасности Америки, и на то есть веские причины. Приверженность Вашингтона европейской безопасности в лучшем случае останется неизменной, а может и ослабнуть, поэтому европейцам имеет смысл взять на себя больше ответственности".

Помощники Байдена говорят, что призывы Макрона к укреплению Европы согласуются с собственным видением президента относительно трансатлантического альянса, который продолжает адаптироваться к обстановке безопасности, нарушенной конфликтом на Украине.

"По очень важным вопросам существует реальное ощущение согласованности", - сказал Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. — Президент уважает и ценит то, что у него есть точка зрения, которую нельзя сбрасывать со счетов. Президенту нравится тот факт, что он готов быть откровенным, прямолинейным и довольно прямолинейным в своих оценках".

Белый дом спокойно отнесся к тому, что президент Франции попытался провести переговоры с Путиным, даже если два представителя администрации заявили, что сомневаются в его успехе.

"Макрон серьезно воспринял то, что Путин угрожал что-то предпринять, и хотел избежать этого, — сказал Эрик Грин, бывший директор Совета национальной безопасности Байдена по России". Что касается того, почему Белый дом одобрил "заигрывания" Макрона с Путиным, он добавил: "Мы считали, что не хотим ни о чем сожалеть".

Грин назвал Макрона "уникальной, энергичной личностью". Но это, вероятно, вежливая оценка, учитывая только публичные данные. В 2019 году Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга".

В прошлом году, возвращаясь из Китая, он заявил журналистам, что Франция и другие союзники по НАТО не должны "слепо" следовать политике Вашингтона в отношении Китая, после чего он принял председателя КНР Си Цзиньпина в Париже.

Но ничто не задело Макрона больше, чем соглашение AUKUS 2021 года, в соответствии с которым Австралия отказалась от сделки по покупке атомных подводных лодок у Франции в пользу нового соглашения об их закупке у Соединенного Королевства. Министр иностранных дел Франции раскритиковал секретную сделку, которая, как ожидалось, обойдется Франции в 65 миллиардов долларов, поскольку это "удар в спину" со стороны австралийцев и заявил, что "жестокое и одностороннее решение администрации Байдена во многом напоминает то, что делает Трамп".

Американский чиновник, знакомый с ситуацией, сказал, что "это было ужасное время" и что "французы не могли оставить все как есть. Это был такой тяжелый момент".

"Были моменты, когда звучали упреки", — сказал Кристофер Вайсберг, французский депутат парламента, представляющий французских граждан в США.. "Когда президент вернулся из Пекина и сказал, что Европа должна проводить свою политику в отношении Китая, это действительно оскорбило американцев, — добавил он. — У нас есть свои собственные экономические интересы, они это очень хорошо понимают, но мы солидарны в вопросах обороны".

По словам представителя французского президента, в субботу президент Франции хочет вновь поднять вопрос о напряженных торговых отношениях между США и Европой. Во время своего государственного визита в 2022 году он назвал Закон о снижении инфляции и субсидии на экологически чистую энергию "сверхагрессивными" и обрушился с критикой на сенатора Джо Манчина, сказав влиятельному законодателю: "Вы причиняете вред моей стране".

Байден постарался быстро уладить ситуацию, признав во время встречи с Макроном, что сделка была "неуклюжей" и что "она была заключена без особого изящества".

В то время как Байден, возможно, и раздражал Макрона сделкой AUKUS, президент Франции иногда отвечал ему взаимностью, игнорируя желание Байдена, чтобы НАТО двигалось в ногу, и делая публичные заявления в поддержку более смелых шагов в защиту Украины. По словам двух чиновников администрации, Макрон является ключевым противником среди лидеров G7 плана США по привлечению процентов от арестованных российских активов в качестве помощи Украине. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что этот план является "главным приоритетом" для Байдена, который готовится к субботним переговорам и встрече G7 на следующей неделе, поскольку помощники хотели бы объявить о достижении соглашения по этому вопросу во время встречи в Италии.

Макрон также лоббировал отправку войск коалиции на Украину для учебных целей задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус по поводу такого шага. И он задался вопросом, почему НАТО полностью исключило возможность прямого военного вмешательства на Украине, несмотря на опасения, что это может спровоцировать гораздо более масштабный, более экзистенциальный конфликт.

Некоторые внешнеполитические обозреватели приветствовали его прямоту.

Макрон также скептически отнесся к некоторым смелым заявлениям Байдена. Когда президент рассказывает знакомую историю на частных мероприятиях по сбору средств, он вспоминает, как Макрон на одной из их первых встреч в 2021 году скептически отреагировал на его заявление о том, что "Америка вернулась", спросив: "Надолго ли?"

"Макрон никогда не верил в то, что "Америка вернулась" — сказал Матье Друэн, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывший заместитель главы отдела стратегических вопросов Министерства Европы и иностранных дел Франции. — Он, вероятно, более четко, чем большинство европейских лидеров, представляет себе структурные изменения, которые претерпевают США, как с точки зрения приоритетов электората, так и с точки зрения долгосрочной внешней политики, в которой место Европы будет необратимо снижаться".

Война в Газе стала еще одним испытанием для внешнеполитического курса Байдена и Макрона, поскольку Израиль, главный союзник как США, так и Франции, проигнорировал их призывы к сдержанности и более целенаправленным усилиям по ограничению жертв среди гражданского населения. Буквально на прошлой неделе министерство вооруженных сил Франции запретило израильским оборонным компаниям принимать участие в крупной выставке вооружений, что стало одним из его самых конкретных шагов, свидетельствующих о его несогласии с обвинениями премьер-министра Биньямина Нетаньяху в развязывании войны.

Но, несмотря на все это, Байден и его главные помощники по национальной безопасности в основном равнодушно относились к более резкой критике президента Франции и его более широким усилиям стать главным действующим лицом на мировой арене. В конце концов, Белый дом доверяет Макрону и уверен, что он в их команде. И они знают, что, учитывая непревзойденный военный потенциал Америки и ее огромную роль в мировых делах, любая вольность Макрона или других лидеров будет воспринята с недоверием.

Один американский чиновник, которому была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных вопросов, прямо сказал: "Коллективная реакция здесь похожа на пожатие плечами".