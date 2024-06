В США рассказали о "неуместных, но прочных" отношений Байдена и Макрона

Президенты США и Франции Джо и Байден и Эммануэль Макрон сформировали "неуместные, иногда хаотичные, но решительно прочные" отношения, пишет американская газета Politico. В своей новой статье они раскрывают грядущие вызовы американо-французскких отношений.

Фото: https://twitter.com/POTUS/status/1598504733056155648 by Office of the President of the United States is licensed under public domain