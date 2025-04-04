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Цвёл при мамонтах — и снова ожил: мерзлота случайно раскрыла древнее растение

1:27
Наука

Вечнозелёное растение, замёрзшее 32 тысячи лет назад, снова распустилось. Его нашли в Сибири, на глубине 38 метров в вечной мерзлоте. Учёные подняли замёрзшие семена на поверхность, провели деликатное восстановление — и через несколько недель увидели зелёные ростки.

Папоротник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папоротник

Это растение — Silene stenophylla, дикий цветок, до сих пор встречающийся на Дальнем Востоке. Только вот обнаруженные экземпляры росли ещё тогда, когда по земле бродили мамонты.

"Семена находились в норе древнего суслика. Они были полностью заморожены, но не разрушены. Как будто природа сама положила их в морозилку на 30 тысяч лет", — говорят участники раскопок.

Второй шанс из прошлого

Процесс "воскрешения" занял несколько месяцев. Учёные использовали только ткани плода — не просто разморозили семя, а буквально пересобрали его. Цветок вырос, расцвёл и даже дал семена, полностью жизнеспособные.

Это первый случай в истории, когда удалось оживить растение из столь глубокой древности — и не просто вырастить, а заставить его размножаться.

Последствия для будущего

Теперь возникает вопрос: если семена могут сохраняться десятки тысяч лет, возможно ли восстановление исчезнувших видов? Или даже сельскохозяйственных культур, исчезнувших с лица Земли?

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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