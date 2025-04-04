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Ривьера Красного моря: как найти недорогие курорты с коралловыми рифами в Египте

2:01
Туризм

Хотите отдыхать на тропическом побережье, не переплачивая? Египет и Ривьера Красного моря — отличная альтернатива популярным Карибам. Здесь вас ждут не только красивейшие пляжи, но и идеальные условия для снорклинга и дайвинга.

Хургада
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада

Природные чудеса и недорогие курорты

Красное море известно своими коралловыми рифами и богатой морской жизнью. Популярные курорты, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх, привлекают туристов из всего мира.

Здесь можно увидеть захватывающие подводные пейзажи, а также наслаждаться солнцем на пляжах, таких как Шарм-эль-Лули, с мягким песком и кристально чистой водой.

Шарм-эль-Шейх — это не только пляжи, но и национальный парк Рас-Мохаммед, где можно совершить экскурсию по парку и исследовать Семи бассейнов — уникальные рифы, полные рыбы.

Дайверы также могут отправиться в Марса-Алам, чтобы исследовать риф Эльфинстоун, который считается одним из лучших мест для дайвинга на Ближнем Востоке.

Как выгодно поехать на Ривьеру Красного моря?

Перелёт в Египет может стоить от 700 до 1200 долларов, в зависимости от направления. Однако стоимость отелей и развлечений в Египте значительно ниже, чем на Карибах.

Например, в Шарм-эль-Шейхе пятизвёздочные отели могут стоить от 120 долларов за ночь, а экскурсии на снорклинг — от 30 долларов. В то время как аналогичные курорты на Карибах могут стоить от 150 до 300 долларов за ночь.

Для тех, кто ищет более бюджетные варианты, в Марса-Аламе есть недорогие отели, такие как Deep South Eco-lodge, где стоимость номера начинается от 38 долларов за ночь.

Таким образом, даже путешествуя с ограниченным бюджетом, можно наслаждаться комфортным отдыхом и потрясающими природными красотами.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ ) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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