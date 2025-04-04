Купили саженцы рано? Вот как не загубить их до посадки

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна ещё не наступила всерьёз, а вы уже успели обзавестись саженцами? Такое случается — магазины и садовые центры радуют выбором, а руки сами тянутся к корзине. Но ранняя покупка — это риск. Если не создать правильные условия, растения могут истощиться, заболеть или вовсе не дожить до высадки. Рассказываем, как сохранить саженцы деревьев, кустарников и многолетников до посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

1. Главное — не дать саженцу "проснуться"

Лучше всего приживаются те саженцы, которые к моменту высадки находятся в состоянии покоя. Если почки уже тронулись в рост или, хуже того, пошли в цвет, — растение ослаблено и будет приживаться с трудом.

Что делать:

держите саженцы в прохладном месте — балконе, подвале, гараже

избегайте попадания на них прямых солнечных лучей

не ставьте рядом с батареями — один день в тепле может всё испортить

2. Контейнер — удобно, но не забывайте поливать

Если саженец уже в контейнере — отлично. Просто контролируйте влажность, не давая земле пересыхать.

Саженцы в плёнке с земляным комом — сложнее:

разверните плёнку, осмотрите субстрат

увлажните при необходимости

сделайте отверстия для воздуха, снова оберните

Можно также прикопать саженец в опилки или грунт — это сработает даже без контейнера.

3. Что делать, если саженец уже тронулся в рост

Если на растении появились листочки, то:

поставьте его в светлое и прохладное место (лоджия, теплица, утеплённая веранда)

пересадите в горшок с землёй, особенно если корни открыты

не подкармливайте и не стимулируйте рост, только умеренно поливайте

4. Как сохранить делёнки многолетников

Поместите в влажный торф, мох или бумагу и уберите в прохладу

Можно держать в холодильнике, но отдельно от продуктов

Еженедельно проверяйте на гниль и сухость

Если многолетник начал прорастать:

пересадите в горшок с торфом, минимизируйте уход

цветоносы лучше удалить, чтобы растение тратило силы на корни

5. Что ещё важно помнить:

защищайте саженцы от грызунов (если в подвале)

обрабатывайте биофунгицидами, если замечены признаки болезни

избегайте загущения и пересыхания

не храните саженцы пионов — лучше высаживать их осенью

Уточнения

Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

