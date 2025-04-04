Купили саженцы рано? Вот как не загубить их до посадки

Весна ещё не наступила всерьёз, а вы уже успели обзавестись саженцами? Такое случается — магазины и садовые центры радуют выбором, а руки сами тянутся к корзине. Но ранняя покупка — это риск. Если не создать правильные условия, растения могут истощиться, заболеть или вовсе не дожить до высадки. Рассказываем, как сохранить саженцы деревьев, кустарников и многолетников до посадки.
Лучше всего приживаются те саженцы, которые к моменту высадки находятся в состоянии покоя. Если почки уже тронулись в рост или, хуже того, пошли в цвет, — растение ослаблено и будет приживаться с трудом.
Что делать:
держите саженцы в прохладном месте — балконе, подвале, гараже
избегайте попадания на них прямых солнечных лучей
не ставьте рядом с батареями — один день в тепле может всё испортить
Если саженец уже в контейнере — отлично. Просто контролируйте влажность, не давая земле пересыхать.
Саженцы в плёнке с земляным комом — сложнее:
разверните плёнку, осмотрите субстрат
увлажните при необходимости
сделайте отверстия для воздуха, снова оберните
Можно также прикопать саженец в опилки или грунт — это сработает даже без контейнера.
Если на растении появились листочки, то:
поставьте его в светлое и прохладное место (лоджия, теплица, утеплённая веранда)
пересадите в горшок с землёй, особенно если корни открыты
не подкармливайте и не стимулируйте рост, только умеренно поливайте
Поместите в влажный торф, мох или бумагу и уберите в прохладу
Можно держать в холодильнике, но отдельно от продуктов
Еженедельно проверяйте на гниль и сухость
Если многолетник начал прорастать:
пересадите в горшок с торфом, минимизируйте уход
цветоносы лучше удалить, чтобы растение тратило силы на корни
защищайте саженцы от грызунов (если в подвале)
обрабатывайте биофунгицидами, если замечены признаки болезни
избегайте загущения и пересыхания
не храните саженцы пионов — лучше высаживать их осенью
Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
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