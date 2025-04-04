Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Главный защитник мозга: почему вам срочно нужен витамин С
Атомная Европа: что стоит за угрозами Франции использовать ядерное оружие
Спина скажет спасибо: эксперт назвал 3 упражнения для королевской осанки
Михаил Боярский раскрыл тайну: как влюбить в российское кино весь мир
Семья не поддерживает твоё ПП? 6 способов выжить на диете в окружении пиццы
Цвёл при мамонтах — и снова ожил: мерзлота случайно раскрыла древнее растение
150 лошадей Пржевальского спасают будущее этого уникального вида в Казахстане
Ривьера Красного моря: как найти недорогие курорты с коралловыми рифами в Египте

Купили саженцы рано? Вот как не загубить их до посадки

2:29
Садоводство

Весна ещё не наступила всерьёз, а вы уже успели обзавестись саженцами? Такое случается — магазины и садовые центры радуют выбором, а руки сами тянутся к корзине. Но ранняя покупка — это риск. Если не создать правильные условия, растения могут истощиться, заболеть или вовсе не дожить до высадки. Рассказываем, как сохранить саженцы деревьев, кустарников и многолетников до посадки.

саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саженцы

1. Главное — не дать саженцу "проснуться"

Лучше всего приживаются те саженцы, которые к моменту высадки находятся в состоянии покоя. Если почки уже тронулись в рост или, хуже того, пошли в цвет, — растение ослаблено и будет приживаться с трудом.

Что делать:

  • держите саженцы в прохладном месте — балконе, подвале, гараже

  • избегайте попадания на них прямых солнечных лучей

  • не ставьте рядом с батареями — один день в тепле может всё испортить

2. Контейнер — удобно, но не забывайте поливать

Если саженец уже в контейнере — отлично. Просто контролируйте влажность, не давая земле пересыхать.

Саженцы в плёнке с земляным комом — сложнее:

  • разверните плёнку, осмотрите субстрат

  • увлажните при необходимости

  • сделайте отверстия для воздуха, снова оберните

Можно также прикопать саженец в опилки или грунт — это сработает даже без контейнера.

3. Что делать, если саженец уже тронулся в рост

Если на растении появились листочки, то:

  • поставьте его в светлое и прохладное место (лоджия, теплица, утеплённая веранда)

  • пересадите в горшок с землёй, особенно если корни открыты

  • не подкармливайте и не стимулируйте рост, только умеренно поливайте

4. Как сохранить делёнки многолетников

  • Поместите в влажный торф, мох или бумагу и уберите в прохладу

  • Можно держать в холодильнике, но отдельно от продуктов

  • Еженедельно проверяйте на гниль и сухость

Если многолетник начал прорастать:

  • пересадите в горшок с торфом, минимизируйте уход

  • цветоносы лучше удалить, чтобы растение тратило силы на корни

5. Что ещё важно помнить:

  • защищайте саженцы от грызунов (если в подвале)

  • обрабатывайте биофунгицидами, если замечены признаки болезни

  • избегайте загущения и пересыхания

  • не храните саженцы пионов — лучше высаживать их осенью

Уточнения

Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет Аудио 
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Красота и стиль
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны Аудио 
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Мотороллеры СССР: транспорт будущего, который не прижился — от Муравья до Вятки Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Атомная Европа: что стоит за угрозами Франции использовать ядерное оружие
Главный защитник мозга: почему вам срочно нужен витамин С
Спина скажет спасибо: эксперт назвал 3 упражнения для королевской осанки
Михаил Боярский раскрыл тайну: как влюбить в российское кино весь мир
Семья не поддерживает твоё ПП? 6 способов выжить на диете в окружении пиццы
Цвёл при мамонтах — и снова ожил: мерзлота случайно раскрыла древнее растение
150 лошадей Пржевальского спасают будущее этого уникального вида в Казахстане
Ривьера Красного моря: как найти недорогие курорты с коралловыми рифами в Египте
Мотороллеры СССР: транспорт будущего, который не прижился — от Муравья до Вятки
Купили саженцы рано? Вот как не загубить их до посадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.