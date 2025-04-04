Секрет роста цен на жилье: почему квартиры станут дороже уже через год

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиционный стратег компании "Гарда капитал" Александр Бахтин заявил, что в 2025 году цены на квартиры в России могут вырасти на 10% по сравнению с показателями 2024 года. Он также отметил, что серьёзное снижение стоимости жилья возможно только при отмене государственных программ льготной ипотеки, что представляется маловероятным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Бахтин обратил внимание на то, что в течение последних пяти лет цены на жильё неуклонно росли, несмотря на фундаментальные факторы, которые должны были способствовать их снижению. По его мнению, в 2025 году рост цен будет относительно умеренным и составит около 10%, что соответствует уровню официальной инфляции. Это касается как первичного, так и вторичного рынков, которые тесно связаны из-за большого количества обменных сделок, где высокая стоимость ипотеки не является критическим фактором, уточняет Газета.Ru.

"Снижение цен на жилье возможно, если государство перестанет поддерживать льготные программы", — сказал Бахтин.

Согласно данным индекса ожиданий роста цен, опубликованного ИРН, этот показатель начал увеличиваться с лета прошлого года. Цены на жильё, по данным индекса "Домклик", начали расти в начале 2025 года, несмотря на высокие процентные ставки по ипотеке. Бахтин подчеркнул, что основной рост спроса на жильё обеспечивает семейная ипотека, бюджетные лимиты которой были сняты по указу президента в декабре 2024 года.

По данным ипотечных сделок Сбера, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках по стране в январе 2025 года возросла на 0,4% и составила 171,1 тыс. рублей. Медианная цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 0,6%, достигнув 112,2 тыс. рублей. Индекс московской недвижимости "Домклик" на 26 февраля 2025 года составил 299,6 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.





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