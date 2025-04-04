Белые яйца закончились? Вот как красить тёмные, чтобы все ахнули

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха близко — а белые яйца исчезли с прилавков? Такое случается каждый год. Красить тёмные вроде бы бесполезно: цвет ложится плохо, выглядит тускло. Но на деле всё не так плохо. Биолог Ирина Лялина объяснила, как получить яркий результат даже на тёмной скорлупе — без особых затрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Почему тёмные яйца сложнее красить

Тёмная скорлупа действительно хуже впитывает краску, особенно натуральную. Белые яйца "схватывают" цвет лучше, поэтому на них всегда больше спрос. Но это не повод отказываться от коричневых — при правильной подготовке они выглядят ничуть не хуже.

Как усилить окрашивание: простые лайфхаки

Добавьте в краситель 1-2 столовые ложки 9% уксуса на пол-литра воды.

Перед покраской протрите яйца спиртом — он уберёт жир и поможет краске лечь ровно.

Используйте промышленную краску — она даёт насыщенные оттенки даже на тёмной скорлупе.

Что выбрать из натурального

Если хотите красить "по старинке", выбирайте самые пигментированные природные красители:

луковую шелуху — классика, которая не подводит;

куркуму — даёт ярко-жёлтый цвет;

свёклу — для нежного розового и бордового.

Лучшие способы покраски — от биолога

Горячее окрашивание — варите яйца 15 минут прямо в красителе на слабом огне. Замачивание на ночь — положите сваренные яйца в раствор и оставьте до утра.

В финале можно натереть яйца растительным маслом — появится блеск, как в магазине.

Белых нет — не беда. Главное — знать, как красить.

Уточнения

Па́сха также Воскресе́ние Христо́во или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.



