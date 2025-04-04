Белые яйца закончились? Вот как красить тёмные, чтобы все ахнули

Пасха близко — а белые яйца исчезли с прилавков? Такое случается каждый год. Красить тёмные вроде бы бесполезно: цвет ложится плохо, выглядит тускло. Но на деле всё не так плохо. Биолог Ирина Лялина объяснила, как получить яркий результат даже на тёмной скорлупе — без особых затрат.
Тёмная скорлупа действительно хуже впитывает краску, особенно натуральную. Белые яйца "схватывают" цвет лучше, поэтому на них всегда больше спрос. Но это не повод отказываться от коричневых — при правильной подготовке они выглядят ничуть не хуже.
Добавьте в краситель 1-2 столовые ложки 9% уксуса на пол-литра воды.
Перед покраской протрите яйца спиртом — он уберёт жир и поможет краске лечь ровно.
Используйте промышленную краску — она даёт насыщенные оттенки даже на тёмной скорлупе.
Если хотите красить "по старинке", выбирайте самые пигментированные природные красители:
луковую шелуху — классика, которая не подводит;
куркуму — даёт ярко-жёлтый цвет;
свёклу — для нежного розового и бордового.
Горячее окрашивание — варите яйца 15 минут прямо в красителе на слабом огне.
Замачивание на ночь — положите сваренные яйца в раствор и оставьте до утра.
В финале можно натереть яйца растительным маслом — появится блеск, как в магазине.
Белых нет — не беда. Главное — знать, как красить.
Па́сха также Воскресе́ние Христо́во или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
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