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150 лошадей Пржевальского спасают будущее этого уникального вида в Казахстане

Зоосфера

В Казахстане произошло важное событие для сохранения последних диких лошадей на планете. 150 лошадей Пржевальского были отправлены в казахские степи, что стало мощным импульсом для сохранения этого уникального вида.

Дикая лошадь
Фото: Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дикая лошадь

Усиленные усилия по восстановлению лошадей Пржевальского в Казахстане: 150 новых особей

После успешного ввоза 5 кобыл и 2 жеребцов из Берлина и Праги министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что страна отправит 150 лошадей в Казахстан. Этот шаг направлен на защиту будущего лошади Пржевальского от заболеваний и инбридинга, что крайне важно для поддержания генетического разнообразия и устойчивости популяции.

История и значение лошади Пржевальского для Казахстана

С момента, когда около 6000 лет назад люди в Евразийской степи одомашнили лошадей, этот вид животного стал неотъемлемой частью истории Казахстана. Кочевники, торговцы и завоеватели использовали лошадей для путешествий и военных походов. Однако лошадь Пржевальского осталась последним видом, не подвергшимся одомашниванию, и её возвращение в дикую природу Казахстана стало важным шагом в восстановлении уникальной природной наследия.

Казахстан: лидер в восстановлении дикой природы

Казахстан зарекомендовал себя как чемпион в сохранении и восстановлении дикой природы среди стран с низким и средним уровнем дохода. В стране активно восстанавливаются популяции редких животных, таких как сайгаки, бухарские олени и, конечно, лошади Пржевальского. Казахстан также планирует реинтродуцировать тигров. Осенью 2023 года в большой заповедник Илли-Балхаш прибыли две особи из Нидерландов, а в 2025 году ожидается ещё пять тигров из России. Этот комплексный подход к сохранению экосистемы помогает вернуть животных на их историческую территорию.

Уточнения

Ло́шадь Пржева́льского — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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