Спасти перцы от вершинной гнили? Эффективные средства и народные лайфхаки

Вершинная гниль — это распространенная проблема, которая может повлиять на ваши перцы. Это заболевание связано с недостатком кальция, неправильным поливом и неблагоприятными условиями роста. Если вы заметили признаки гнили на перцах, не переживайте: существует несколько эффективных методов лечения и профилактики.

Неблагоприятные условия роста: Плохая вентиляция, неправильное расстояние между растениями и другие ошибки агротехники также могут стать причиной вершинной гнили.

Нехватка кальция: Это одна из главных причин появления вершинной гнили. Недостаток этого элемента мешает правильному развитию плодов, и они начинают гнить.

Добавление кальция в почву. Для того чтобы перцы не страдали от недостатка кальция, можно добавить в почву известь или удобрения, содержащие кальций. Это поможет улучшить питательную базу для растений и устранить причину болезни.

Правильный полив. Чтобы избежать возникновения вершинной гнили, важно соблюдать режим полива. Проводите его регулярно и равномерно, не допуская как пересыхания почвы, так и её переувлажнения.

Использование химических препаратов. Если заболевание уже началось, могут помочь специальные фунгициды, которые борются с грибковыми инфекциями. При использовании химических средств важно соблюдать рекомендации на упаковке, чтобы не повредить растения.